Приказ об отмене государственной итоговой аттестации для школьников Киева недействителен и не подлежит исполнению, - Минобразования

Приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации от 3 июня 2020 №102 "Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации", является недействительным и не подлежащим исполнению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В соответствии с требованиями законодательства, этот приказ Департамента подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины. Нормативно-правовые акты могут быть направлены для выполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования", - говорится в сообщении.

В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на выполнение и опубликовании нормативно-правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации.

Отмечается, что сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни Минобразования, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая происходит в форме внешнего независимого оценивания.

Напомним, ранее сообщалось, что учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

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