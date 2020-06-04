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Новости Коронавирус и карантин
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Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, - главный санврач Ляшко

Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, - главный санврач Ляшко

Правительство планирует на заседании на следующей неделе смягчить действующее ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укрина.

"Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании оно будет снято", - сказал Ляшко в ходе встречи президента Украины с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о росте количества новых случаев COVID-19 в Украине: "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина"

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карантин (16729) туризм (1543) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вчора було 488 нових випадків, сьогодні 588... Звичайно пора відміняти карантин.
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04.06.2020 17:09
+4
Ввели карантин когда был один заболевший на всю страну и отменяем когда каждый день по 400-500 больных обнаруживают. По сути людей обманвали почти 3 месяца, эпидемии не было, она только сейчас начинается.
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04.06.2020 17:21
+3
Це бидло мабуть думає,що його хтось слухає.
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04.06.2020 18:49
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А фотка Камянца потому, что там сегодня зебил стрелял в "кабана" ?
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04.06.2020 17:07 Ответить
Вчора було 488 нових випадків, сьогодні 588... Звичайно пора відміняти карантин.
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04.06.2020 17:09 Ответить
Сьогодні в Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 588

https://censor.net/ua/n3199937
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04.06.2020 18:43 Ответить
Не беспокойтесь. Достаточно просто спалить 5Ж вышку
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04.06.2020 19:22 Ответить
Ввели карантин когда был один заболевший на всю страну и отменяем когда каждый день по 400-500 больных обнаруживают. По сути людей обманвали почти 3 месяца, эпидемии не было, она только сейчас начинается.
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04.06.2020 17:21 Ответить
С каких пор какое то чучело чего то снимает или запрещает? На каком основании?
Это чмо может рекомендовать ...
Пипец - всякая срань лезет и управляет страной.
Ну что можно сказать, если какой то Дерьмак представляет Украину на международном уровне.
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04.06.2020 17:32 Ответить
Ну вот, кто-то писал утом что Ляшко на день несколько раз появиться и будет говорить диаметрально противоположные вещи. Утром говорил будем ужесточать, после обеда уже все разрешает.
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04.06.2020 18:05 Ответить
Це бидло мабуть думає,що його хтось слухає.
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04.06.2020 18:49 Ответить
та снимайте нафиг все. уже бестолку. за лето хоть национальный иммунитет при солнышке насобирается.
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04.06.2020 22:10 Ответить
 
 