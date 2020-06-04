Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, - главный санврач Ляшко

Правительство планирует на заседании на следующей неделе смягчить действующее ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укрина.

"Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек. В ближайшее время на первом заседании оно будет снято", - сказал Ляшко в ходе встречи президента Украины с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском в четверг.

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