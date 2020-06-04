Мужчина поджег бывшую супругу в одном из магазинов Кременчуга, от полученных ожогов женщина скончалась

В городе Кременчуг Полтавской скончалась женщина, которую поджег бывший муж. Злоумышленника уже задержала полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина облил бывшую супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Произошло это в одном из магазинов бытовых товаров Кременчуга около 16 часов.

От полученных ожогов женщина скончалась. Мужчину вскоре задержали.

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