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Мужчина поджег бывшую супругу в одном из магазинов Кременчуга, от полученных ожогов женщина скончалась

Мужчина поджег бывшую супругу в одном из магазинов Кременчуга, от полученных ожогов женщина скончалась

В городе Кременчуг Полтавской скончалась женщина, которую поджег бывший муж. Злоумышленника уже задержала полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина облил бывшую супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. 

Произошло это в одном из магазинов бытовых товаров Кременчуга около 16 часов.

От полученных ожогов женщина скончалась. Мужчину вскоре задержали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчуг (350) поджог (1068) смерть (9214)


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Топ комментарии
+8
Бедная женщина.
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04.06.2020 17:36
+6
Любовь это страшная сила
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04.06.2020 17:18
+6
Голосовал и поджёг по приколу?
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04.06.2020 17:18
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Любовь это страшная сила
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04.06.2020 17:18 Ответить
Это ужасная и непредсказуемая сила. Нужно с этим окуратно.
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04.06.2020 17:50 Ответить
Голосовал и поджёг по приколу?
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04.06.2020 17:18 Ответить
поверь шило на мыло по сути поменяли
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04.06.2020 17:41 Ответить
хужє ні будіт! (с)
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04.06.2020 17:52 Ответить
Звиздец🙁🤦
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04.06.2020 17:19 Ответить
Проклятый Порошенко!! Ну сколько можно распылять с вертолёта дурь над Украиной?!!!
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04.06.2020 17:23 Ответить
За то она больше не будет трахать ему мозги.
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04.06.2020 17:26 Ответить
там нічого було трахати... вставити або виростити не вдалося...
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04.06.2020 17:46 Ответить
Наверняка сумасшедший,поэтому могут не посадить,а отправить на дурку
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04.06.2020 17:28 Ответить
ну зачем же так по-садистски...
или урод, или насолила...
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04.06.2020 17:29 Ответить
Бедная женщина.
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04.06.2020 17:36 Ответить
Видать идиот долго ждал этого момента когда именно магазин бытовых товаров зайдёт бывшая. Цука нужно именно таким идиотам выдавать огнемёт и забрасывать на передовую в Донецк..
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04.06.2020 17:36 Ответить
зато их представители могут запросить пару мегатонн, от которых кто то отказался, вот это печальные последствия имело
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04.06.2020 17:40 Ответить
Игорь, этот идиот сразу сбежит к своим, там таких уважают.
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04.06.2020 18:22 Ответить
покончи с ней очень оригинально, заставив почуствовать боль перед смертью. Я сомневаюсь что он какой то больной садист, по всей вероятности его морально уничтожили. Жестоко конечно
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04.06.2020 17:38 Ответить
зря мужик это сделал
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04.06.2020 17:42 Ответить
М-да. Просто развод мужика не удовлетворил... Живи сам и дай жить бывшей. Так нет...
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04.06.2020 17:54 Ответить
Мужики часто мстят бывшим, очень жестоко.
Нет никакого благородства, великодушия
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04.06.2020 19:28 Ответить
Надо было ему развестись и валить с Кременчуга, а у нас разводятся и живут в одной хате
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04.06.2020 17:57 Ответить
Отелло нервно курит за кулисами. Страна непуганных идиотов!
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04.06.2020 17:59 Ответить
Этот же хмырь приходил в магазин не так давно с топором разбираться с бывшей. тогда она отказалась писать заяву в полицию. сегодня он ее сжег.
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04.06.2020 17:59 Ответить
Офигеть.
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04.06.2020 18:16 Ответить
В чем суть конфликта?
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04.06.2020 18:47 Ответить
пока нет информации
вот что есть

Немного информации сотрудника ГБР Явир 2005 старший экипажа Маховский А.В.:

"У нас был вызов, тревожная кнопка, мы первыми прибыли на вызов, увидели что магазин закрыт изнутри, через стекло я увидел как внутри тот больной избивает её, мы пытались сломать замок на решетке, но потом я увидел как он начинает обливать её бензином, мы начали дальше срывать замком всем чем только можно, после я увидел через стекло двери как он поджёг горелку, и после этого прогремел взрыв. Нас с напарником откинуло, после мы сразу взяли с машины огнетушители пытались хоть как-то затушить пожар внутри, но безуспешно.
Потом мы услышали стук в соседнем окне, разбили его, и тут уже подоспели патрульные и пожарка, а дальше вы уже все знаете.
Лично я выбивал двери, видел её глаза перед смертью но ничем не мог помочь."
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04.06.2020 18:51 Ответить
"Явир 2005" - частная охранная фирма
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04.06.2020 18:54 Ответить
Мда, не хотят у нас люди защищать свои интересы. Заканчивается, иногда трагически((
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04.06.2020 19:26 Ответить
Отелло, ревнощі ...
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04.06.2020 18:25 Ответить
Пламенная любовь....
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04.06.2020 18:58 Ответить
за такие штуки надо аналогичную казнь вводить
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04.06.2020 19:03 Ответить
Уже не первый случай.Нужно менять уголовный кодекс в сторону ужесточения наказания.
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04.06.2020 19:58 Ответить
Если она отобрала у него квартиру, детей и вобавок выростила их с ненавистью к отцу -
то вот так оно и заканчивается.
У матерей слишком много прав по советскому ши ддовскому законодательству,
когда брак превращается в средство отжима жилплощади, недвижимости и денег.
Зачем зарабатывать, если проще подлечь под парня, и потом получить всё по суду.
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04.06.2020 20:21 Ответить
Звірина ...
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05.06.2020 05:44 Ответить
 
 