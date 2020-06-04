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Новости Взяточники
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Чиновник ГНС задержан в Запорожье на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке главного государственного ревизора-инспектора одного из отделов ГУ ГНС в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Чиновник ГНС задержан в Запорожье на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура 01

По версии следствия, чиновник наладил схему систематического вымогательства и получения взяток от предпринимателей за содействие в сокрытии фактов нарушения налогового законодательства и решение вопросов по выводу предприятий из перечня "рисковых" субъектов хозяйствования, что придавало им возможность формировать сомнительный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость за счет обслуживания конвертационных центров.

Чиновник ГНС задержан в Запорожье на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура 02

"Задокументирован очередной факт вымогательства с местного предпринимателя 20 тыс. гривен за "улучшение репутации" его предприятия. Задержан взяточник в центре Запорожья после получения указанной суммы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновник ГНС задержан в Запорожье на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. 

Смотрите: Депутат Запорожского горсовета за $12 тыс. гарантировал получение земельного участка, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6153) Госпогранслужба (6388) Запорожье (2647) прокуратура (5006)


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Какие неутомимые труженники, ничего не боятся.
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04.06.2020 17:51 Ответить
знову аваківський хабарник..
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04.06.2020 17:53 Ответить
Так хвалились...поліцейськиими ..ДПС...--нові люди..жити по новому..хабарі не беруть..селфі с поліціянтками..
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04.06.2020 17:57 Ответить
Раскрытие века. Даже не смешно. Люди загородные замки строят на зарплату в 10тыс грн., а народу подкидывают вот таких вот шестерок
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04.06.2020 18:07 Ответить
А что такого ? Чиновник берёт взятку .
А чем он ещё , по вашему , должен заниматься ???
Для чего он ещё нужен ?
Это его функция !
Ведь никто же не ругает кота за то , что тот ловит мышей ? Это его функция .
Украинский чиновник создан для воровства и взяток , как коты для ловли мышей .
Понять и простить .
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04.06.2020 18:08 Ответить
Вот чиновник Центрэнерго, где стыбрили более 2 лярдов, не задержан. А чиновник с 20к грн. - задержан показательно. Как Вы думаете, сколько человек арестовано за вывоз зерна из госрезерва ?
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04.06.2020 18:30 Ответить
Так мыши же съели ...
Они потом и солярку выпили . Обнаглели совсем !
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04.06.2020 18:38 Ответить
Вот чиновник Центрэнерго, где стыбрили более 2 лярдов, не задержан. А чиновник с 20к грн. - задержан показательно. Как Вы думаете, сколько человек арестовано за вывоз зерна из госрезерва ?
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04.06.2020 18:31 Ответить
Чиновник задержан 100 тысяч задержан 200 тысяч смешно это так отвлечение внимания власть ворует миллиардами и тихо тишина все это игра на публику пока страну обдирают до нитки и не будет никакого правосудия в стране где бал правят убийцы мародеры бандиты для которых само государство ширма для грабежа
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04.06.2020 18:46 Ответить
 
 