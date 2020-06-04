Чиновник ГНС задержан в Запорожье на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке главного государственного ревизора-инспектора одного из отделов ГУ ГНС в Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
По версии следствия, чиновник наладил схему систематического вымогательства и получения взяток от предпринимателей за содействие в сокрытии фактов нарушения налогового законодательства и решение вопросов по выводу предприятий из перечня "рисковых" субъектов хозяйствования, что придавало им возможность формировать сомнительный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость за счет обслуживания конвертационных центров.
"Задокументирован очередной факт вымогательства с местного предпринимателя 20 тыс. гривен за "улучшение репутации" его предприятия. Задержан взяточник в центре Запорожья после получения указанной суммы", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
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А чем он ещё , по вашему , должен заниматься ???
Для чего он ещё нужен ?
Это его функция !
Ведь никто же не ругает кота за то , что тот ловит мышей ? Это его функция .
Украинский чиновник создан для воровства и взяток , как коты для ловли мышей .
Понять и простить .
Они потом и солярку выпили . Обнаглели совсем !