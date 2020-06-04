Россия скрывает истинные данные о ситуации с водой в оккупированном Крыму, - Ташева

Заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что Россия скрывает реальные данные о ситуации с водоснабжением в оккупированном Крыму, а у украинской власти нет доступа на полуостров.

Об этом Ташева заявила в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"По подсчетам, которые делала экспертная среда и украинская власть - воды для бытовых нужд украинского населения на территории Крыма на самом деле хватает. Но (проблемы могут возникать. - Ред) из-за того, что Россия в Крыму использует водные ресурсы для того, чтобы обеспечивать предприятия, военные базы, которых много, для того, чтобы обеспечивать население, которое приехало на территорию Крыма после 2014 года", - отметила Ташева.

По ее словам, количество людей на территории полуострова намного увеличилось.

"Только по официальным данным, которые приводит РФ, - это около 200 тыс. людей, приехавших на территорию полуострова. А по подсчетам, которые дает экспертная среда, которая занимается вопросами замещения и перемещения населения, - это около 500 тыс. человек в Крыму и Севастополе", - рассказала Ташева.

Поэтому, по словам Ташевой, из-за увеличения населения, оккупант "нарушает нормы гуманитарного права и не может фактически обеспечить потребность населения в водных ресурсах".

Также она добавила, что согласно международному праву, всю ответственность за территорию, которая оккупирована, несет государство-оккупант.

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