Россия скрывает истинные данные о ситуации с водой в оккупированном Крыму, - Ташева
Заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что Россия скрывает реальные данные о ситуации с водоснабжением в оккупированном Крыму, а у украинской власти нет доступа на полуостров.
Об этом Ташева заявила в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
"По подсчетам, которые делала экспертная среда и украинская власть - воды для бытовых нужд украинского населения на территории Крыма на самом деле хватает. Но (проблемы могут возникать. - Ред) из-за того, что Россия в Крыму использует водные ресурсы для того, чтобы обеспечивать предприятия, военные базы, которых много, для того, чтобы обеспечивать население, которое приехало на территорию Крыма после 2014 года", - отметила Ташева.
По ее словам, количество людей на территории полуострова намного увеличилось.
"Только по официальным данным, которые приводит РФ, - это около 200 тыс. людей, приехавших на территорию полуострова. А по подсчетам, которые дает экспертная среда, которая занимается вопросами замещения и перемещения населения, - это около 500 тыс. человек в Крыму и Севастополе", - рассказала Ташева.
Поэтому, по словам Ташевой, из-за увеличения населения, оккупант "нарушает нормы гуманитарного права и не может фактически обеспечить потребность населения в водных ресурсах".
Также она добавила, что согласно международному праву, всю ответственность за территорию, которая оккупирована, несет государство-оккупант.
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нехай приведуть у відповідність, вивезуть зайве на материк. у сібірях води хоть залийся...
И все будет по закону.
но я за то, что бы 1-2 км канала разрушить. совсем. что бы было всем чьотко понятно, шо резко восстановить водоснабжение не судьба, причем от слова совсем.
це ще три роки тому.
але там досі нема гідравліки механізмів відкривання.
і нема її тому, що у дамби нема задачі ПУСКАТИ воду.
Все по полицях.
Опять всё та же фигня....
Расия ВЫШЛА давно из Женевского соглашения и соответственно ответственности не несёт!
Хотя , предсказать поступки этих идиотов невозможно . Они давно утеряли понятие здравого смысла .
Только вяличие , только хардкор ...
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «держава остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні події.І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але не славян а угрофінів -кацапів. Російські окупанти на 2020 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.