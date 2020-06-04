Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово и Новгородского, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь неподалеку Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

3 июня вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Павлополь, Богдановка и Широкино.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто 9 краж, 2 мошенничества и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 64 административных правонарушения.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 2 человека и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересекла один человек и одно транспортное средство.