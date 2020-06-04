РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10525 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
744 5

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово и Новгородского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Орехово и Новгородского, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь неподалеку Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Читайте также: За пять месяцев на Донбассе погибли 33 украинских воина, 235 ранены, - Ермак

Итоги за прошлые сутки

3 июня вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Павлополь, Богдановка и Широкино.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто 9 краж, 2 мошенничества и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 64 административных правонарушения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 2 человека и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересекла один человек и одно транспортное средство.

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українські підрозділи діяли адекватно...нема вже ні шмякі бум.ні Штірліца..все адекватно--рогатками
показать весь комментарий
04.06.2020 18:35 Ответить
Где там в Камянце стрелок-бубочка с луком отправляйте его на передовую,пусть покажет мастер класс
показать весь комментарий
04.06.2020 18:58 Ответить
A Пyтин вeдь пpoтив войны на донбасе и против кoнcтитyциoнныx пoпpaвoк!

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового і Новгородського, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7187
показать весь комментарий
04.06.2020 19:15 Ответить
Але, зебилы, Орехово и золотое, Алё?!)))
показать весь комментарий
04.06.2020 23:25 Ответить
 
 