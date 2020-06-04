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Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и "крышевание" банка, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур при завладение денежными средствами в особо крупных размерах путем обмана (ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и крышевание банка, - ГБР 01

По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, фигурант получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме 100 тыс. долларов. Взамен прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.

Следователи ГБР задержали прокурора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении банка. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и крышевание банка, - ГБР 02

Смотрите: Прокурор вымогал $5 тыс. за закрытие производства о похищении человека на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и крышевание банка, - ГБР 03
Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и крышевание банка, - ГБР 04

Сейчас решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности. В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6153) Киев (25484) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) прокурор (1128) ГБР (2975)


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Топ комментарии
+9
я смотрю в прокуратуре есть смысл работать!!!
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04.06.2020 18:23
+9
югік же діамантових прокурорів відмазав, можливо відмажуть і цього борця!
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04.06.2020 18:27
+8
это уже цифирь!!! а то 10-20 тыщ грн
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04.06.2020 18:21
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Правила форума Совет форумчан
это уже цифирь!!! а то 10-20 тыщ грн
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04.06.2020 18:21 Ответить
венедиктова сегодня уже делала упреждающий удар
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04.06.2020 18:57 Ответить
какой именно? Разрешение проходить таможенную границу Украины без досмотра??? Ото так... Ударила в самый поддых...прям по яйцам...
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04.06.2020 21:23 Ответить
я смотрю в прокуратуре есть смысл работать!!!
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04.06.2020 18:23 Ответить
не работать, а зарабатывать! смысл отличается?
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04.06.2020 18:25 Ответить
ну каааак тебе сказать... Служба и опасна и трудна... Вчера прокатило, сегодня делиться придется... завтра - как знать...
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04.06.2020 21:24 Ответить
Югіку на життя в лондонах відробляв?!
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04.06.2020 18:24 Ответить
Невже дійде до реального терміну ув'язнення? А раптом колеги на поруки візьмуть...
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04.06.2020 18:24 Ответить
югік же діамантових прокурорів відмазав, можливо відмажуть і цього борця!
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04.06.2020 18:27 Ответить
Всі вони однакові.В нашій країні Майдан треба щороку проводити і на ньому спалювати всіх силовиків,судей,всю ту наволоч.
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04.06.2020 18:29 Ответить
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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04.06.2020 18:28 Ответить
сильно уравновесил чеченский народ кадырова?
в истории уйма вариаций
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04.06.2020 18:44 Ответить
_Вот поэтому и "...государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ".
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04.06.2020 19:22 Ответить
Банальное событие. Можно было Б про это не писать: никого не удивляет, никого не возмущает. Разве что подумают - спалился дурак, я Бы умней был Бы и осторожнее, я Бы таки деньги сумел взять и Не делился Бы с ГБРовцами.
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04.06.2020 18:30 Ответить
Если брал такими объемами, то давно уже не стесняется
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04.06.2020 18:50 Ответить
Банк Аркада?
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04.06.2020 18:36 Ответить
Адам Козлевич сетовал на клиентов....Так и верно ! Есть такие должности ....кого хочешь поставь ,а через месяц ворует без тормозов ! Может называть их надо иначе ?
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04.06.2020 18:37 Ответить
Так в них вибір не великий-або бере гроші,або завалять.Ви багато чули про вбитих прокурорів?
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04.06.2020 18:45 Ответить
Отак прийшло "покращання", але не для всіх.
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04.06.2020 18:41 Ответить
оно там и не уходило
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04.06.2020 18:51 Ответить
Пусть обращается к Портнову!
Тот с Веником порешают .........
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04.06.2020 18:47 Ответить
Хто в курсі, прізвище, плз?
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04.06.2020 18:58 Ответить
Все свободны - это не взятка, это просто мошенничество(завладение денежными средствами)! Есть лохи маленькие, а есть лохи большие!
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04.06.2020 18:58 Ответить
Ну задержали, ну и что??? - Да ничего, подержат немного, да и отпустят, не он первый, не он последний. Вот таким макаром у нас и процветает коррупция, и такими методами хрен её искорените, один выход - Расстрел!!!
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04.06.2020 19:00 Ответить
*Спортивна риболовля * ...Ловлять - відпускають ..і так до вср.. ...!
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04.06.2020 19:00 Ответить
Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и "крышевание" банка, - ГБР - Цензор.НЕТ 6667
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04.06.2020 19:05 Ответить
А потом на пенсию в 100000 грн.
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04.06.2020 19:05 Ответить
Коллеги позавидовали и настучали...
🤣
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04.06.2020 19:22 Ответить
Ну и зачем такие фото публиковать? Всем морды позамазывали где мордой в пол с завернутыми ластами? Сидят что на именинах клоуны
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04.06.2020 20:15 Ответить
Ничего страшного, в процессе следствия вияснится, что деньги были фальшивые.
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04.06.2020 20:19 Ответить
Ну и дальше что ?
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04.06.2020 20:31 Ответить
Когда всей этой чиновничьей гопоте поднимали зарплаты до безобразия оправдывались тем что они теперь взяток брать не будут коль зарплата заоблачная,вывод один мало им зарплату подняли надо еще на сотку зелени поднять и тогда они точно брать взятки не станут.А может их просто вешать?и сэкономить на зарплатах государство сможет
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04.06.2020 20:32 Ответить
в мусора, прокуроры и судьи уроды идут для зарабатывания бабла , ни о каком правопорядке
и служению закону там речь не идет)))). темболее теплые и доходные места покупаются. а бабло то надо отбить да еще и прибыль получить. )) вангую, все спустится на тормозах, прокурор поделится баблом и все тихо закончится. вы слыхали что бы у нас посадили прокурора?)))))
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04.06.2020 20:59 Ответить
https://censor.net/ua/user/30384 А где у нас не так? Ив универах так, и в больницах, и даже в ЖЕКах. Вся страна держится на взяточнистве и кумовстве.
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04.06.2020 22:40 Ответить
 
 