Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и "крышевание" банка, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур при завладение денежными средствами в особо крупных размерах путем обмана (ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, фигурант получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме 100 тыс. долларов. Взамен прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.

Следователи ГБР задержали прокурора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении банка. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

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Сейчас решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности. В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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