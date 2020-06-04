Статистку заболевших коронавирусом на Днепропетровщине изменят. Областная лаборатория манипулировала информацией, - облсовет
В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатом тестов областным лабораторным центром.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.
В сообщении отмечается: "Руководство лабораторного центра могло искусственно увеличивать количество больных, что позволяло проводить дополнительные закупки для городской инфекционной больницы.
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Также сообщается, что новым главой областного лабораторного центра был назначен Роман Чуб.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tse-yak-loviti-granatu-bez-kiltsya-v-laboratoriyah-ukraini-scho-testuyut-na-koronavirus-spravzhne-peklo.htm
Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 17801
Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 4809 (27,01%)
Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 501
Официальные данные министерства здравоохранения - 340
в лаборатории были выявлены результаты, которые можно трактовать двояко (т.е вроде да, но может быть и нет))) но ведь и у больных коронавирус выявляли с 3-5-7 попытки... т.е это не обязательно виноват лаборант ...
но 3 дня (!!!) лаборатория не работала - шмонали...
коли тобі подкинуть зброю чи наркотики,з метою покращення показників роботи,статистичних звітів,а не для власного збагачення, та ще й дадуть років з 5, я не зможу навіть слова кривого сказати супроти "підкидателєй"
Это новое заболевание?
«Диверсия против страны»: СБУ открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Степанова
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова.
Производство открыто по статье 113 Уголовного кодекса - диверсия с целью ослабления государства и вреда экономической системе Украины.
Об этом сообщила народный депутат Александра Устинова, которая инициировала открытие производства через суд.
«Считаю, что количество медиков, погибших, пока министр здравоохранения дерибанил средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности», - отметила Устинова.
Она добавила, что сначала СБУ отказала в открытии уголовного производства, зато открыла шесть против украинских производителей, которые продавали костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МОЗ.
«Так у нас поддерживают бизнес в стране - уголовными производствами против него. А тех, кто цинично зарабатывает на эпидемии, сидя в министерских креслах, не замечают», - добавила нардеп.
Напомним, в середине мая в Раде https://dumskaya.net/news/maksim-kostyumov-v-rade-podnyali-vopros-ob-otsta-116105/ начали сбор голосов за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения из-за скандала с закупкой защитных костюмов.
Партию костюмов закупили в конце апреля. Изначально ГП «Медицинские закупки» планировало купить защитные костюмы украинского производства по цене 245 грн за штуку, но затем МОЗ отменило этот тендер и приобрело китайские костюмы по 488 грн каждый.
В МОЗ объяснили, что эти два вида товара даже нельзя сравнивать, и привели в пример автомобили «Фольксваген» и «Запорожец».
При этом в середине мая вместо 72 тысяч костюмов приехало только 29 тысяч. По данным народных депутатов, до сих пор в Украину не доставили всю закупленную партию.
Просто быдлу так не хочется быть лохами, которых развели и они будут визжать что к речке низзя было подходить из-за коронавируса...
А так повально умирали от 78 до 98 иные с раком 4-й степени от коронавируса. ... ...