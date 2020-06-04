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Новости Коронавирус и карантин
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Статистку заболевших коронавирусом на Днепропетровщине изменят. Областная лаборатория манипулировала информацией, - облсовет

Статистку заболевших коронавирусом на Днепропетровщине изменят. Областная лаборатория манипулировала информацией, - облсовет

В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатом тестов областным лабораторным центром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА. 

В сообщении отмечается: "Руководство лабораторного центра могло искусственно увеличивать количество больных, что позволяло проводить дополнительные закупки для городской инфекционной больницы.

"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.

Также сообщается, что новым главой областного лабораторного центра был назначен Роман Чуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай коронавируса выявлен в Днепропетровской ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (3910)


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Топ комментарии
+11
Вокруг коронавируса и пандемии сплошная ложь и от власти, и от МОЗ, и от ВОЗ. Сплошная сатанинская ложь.
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04.06.2020 19:20
+10
То и видно, что карантин - как гармонь. То растянут, то сожмут. Эта карантинная музыка будет играть вечно, пока мы не передохнем от нищеты.
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04.06.2020 19:23
+7
якщо вони маніпулювали, щоб покращити матеріальне забезпечення медичного закладу, а не для власного збагачення, то я б не зміг кинути в них камінь
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04.06.2020 18:39
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Правила форума Совет форумчан
Как же так а мы им верили как никому другому.
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04.06.2020 18:36 Ответить
Вокруг коронавируса и пандемии сплошная ложь и от власти, и от МОЗ, и от ВОЗ. Сплошная сатанинская ложь.
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04.06.2020 19:20 Ответить
Завищували?! Напевно навпаки!
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04.06.2020 18:36 Ответить
нет...именно завышали для выделения доп средств...
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04.06.2020 18:41 Ответить
"Це як ловити гранату без кільця!" У лабораторіях України, що тестують на коронавірус - справжнє пекло


https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tse-yak-loviti-granatu-bez-kiltsya-v-laboratoriyah-ukraini-scho-testuyut-na-koronavirus-spravzhne-peklo.htm
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04.06.2020 19:16 Ответить
Треба їх всіх потрусити, узнаємо багато цікавого.
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04.06.2020 18:37 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 01.06.2020 г.
Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 17801
Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 4809 (27,01%)
Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 501
Официальные данные министерства здравоохранения - 340
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04.06.2020 18:51 Ответить
О да, новость из очень надежного и авторитетного ресурса
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04.06.2020 21:30 Ответить
Для Вас новость что каждый третий тест бракованный? Нет, нет, он не ошибается, там своя статистика ошибок. Он просто ничего не показывает.
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04.06.2020 21:55 Ответить
Сколково!
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04.06.2020 23:28 Ответить
А таки "ДА" !
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05.06.2020 05:58 Ответить
якщо вони маніпулювали, щоб покращити матеріальне забезпечення медичного закладу, а не для власного збагачення, то я б не зміг кинути в них камінь
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04.06.2020 18:39 Ответить
более того...кляузником выступает облсовет (там обнаружили и обнародовали данные больных (около 26 чел, 4 или 6 не подтвердились) на коронавирус и среди них Олейник - (протеже каломойши), который пытался скрыть эти данные
в лаборатории были выявлены результаты, которые можно трактовать двояко (т.е вроде да, но может быть и нет))) но ведь и у больных коронавирус выявляли с 3-5-7 попытки... т.е это не обязательно виноват лаборант ...
но 3 дня (!!!) лаборатория не работала - шмонали...
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04.06.2020 18:48 Ответить
есть такая мразь в облсовете олейник. конченое говно , членосос каломойши. мер днепра у него как кость в горле. все что несет это чмо каломойшино бред обкуреного олейника))))
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04.06.2020 20:47 Ответить
коли в тебе знайдуть щось неіснуюче,пухлину, каміння ,наприклад, та зроблять "успішну" операцію з метою покращення матеріального становища медичного закладу, а не для того щоб у дохторів робота та зарплата була, чи напишуть рецепт на пару тисяч, щоб дружня аптека процвітала, а не для власного збагачення,я не зможу осудити лікарів

коли тобі подкинуть зброю чи наркотики,з метою покращення показників роботи,статистичних звітів,а не для власного збагачення, та ще й дадуть років з 5, я не зможу навіть слова кривого сказати супроти "підкидателєй"
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04.06.2020 20:23 Ответить
Как можно заболеть «вирусом»?

Это новое заболевание?
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04.06.2020 18:40 Ответить
Жесть
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04.06.2020 18:47 Ответить
А Дніпро жестянщик.
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04.06.2020 18:57 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2020/06/4/ 4 июня , 15:09
«Диверсия против страны»: СБУ открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Степанова
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова.
Производство открыто по статье 113 Уголовного кодекса - диверсия с целью ослабления государства и вреда экономической системе Украины.
Об этом сообщила народный депутат Александра Устинова, которая инициировала открытие производства через суд.
«Считаю, что количество медиков, погибших, пока министр здравоохранения дерибанил средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности», - отметила Устинова.
Она добавила, что сначала СБУ отказала в открытии уголовного производства, зато открыла шесть против украинских производителей, которые продавали костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МОЗ.
«Так у нас поддерживают бизнес в стране - уголовными производствами против него. А тех, кто цинично зарабатывает на эпидемии, сидя в министерских креслах, не замечают», - добавила нардеп.
Напомним, в середине мая в Раде https://dumskaya.net/news/maksim-kostyumov-v-rade-podnyali-vopros-ob-otsta-116105/ начали сбор голосов за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения из-за скандала с закупкой защитных костюмов.
Партию костюмов закупили в конце апреля. Изначально ГП «Медицинские закупки» планировало купить защитные костюмы украинского производства по цене 245 грн за штуку, но затем МОЗ отменило этот тендер и приобрело китайские костюмы по 488 грн каждый.
В МОЗ объяснили, что эти два вида товара даже нельзя сравнивать, и привели в пример автомобили «Фольксваген» и «Запорожец».
При этом в середине мая вместо 72 тысяч костюмов приехало только 29 тысяч. По данным народных депутатов, до сих пор в Украину не доставили всю закупленную партию.
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04.06.2020 18:54 Ответить
зеленые мрази деребанят бюджетные деньги. кому война а кому и мать родная.
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04.06.2020 20:50 Ответить
А если копнуть по всей Украине ...

Просто быдлу так не хочется быть лохами, которых развели и они будут визжать что к речке низзя было подходить из-за коронавируса...

А так повально умирали от 78 до 98 иные с раком 4-й степени от коронавируса. ... ...
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04.06.2020 19:20 Ответить
То и видно, что карантин - как гармонь. То растянут, то сожмут. Эта карантинная музыка будет играть вечно, пока мы не передохнем от нищеты.
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04.06.2020 19:23 Ответить
І так по всьому світові. Навіть для Італії сюжети з померлими від вірусу знімали десь в Африці.
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04.06.2020 19:51 Ответить
Та вы шо? А когда расскажите что и смертность тоже сильно увеличена?
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04.06.2020 19:58 Ответить
А если пройтись по врачам, которые установили себе диагноз заражения короной, то вся страна может офигеть от шока...
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04.06.2020 20:12 Ответить
Не вся, а только зомбированые коронапсихозом. Адекватным давно уже ясно, что это кармановирус.
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04.06.2020 20:52 Ответить
зараз у свідків Святого коронавірусу зламається мозок)))
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04.06.2020 21:26 Ответить
що цікаво .в коментах жодного упоротого "коронавірусника")))
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04.06.2020 21:27 Ответить
В Днепр ОГА зелёное говно. Тупое и брехливое... такое же как и янелох. Хохма про янелох - президент, раздражает...
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04.06.2020 23:21 Ответить
 
 