Статистку заболевших коронавирусом на Днепропетровщине изменят. Областная лаборатория манипулировала информацией, - облсовет

В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатом тестов областным лабораторным центром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.

В сообщении отмечается: "Руководство лабораторного центра могло искусственно увеличивать количество больных, что позволяло проводить дополнительные закупки для городской инфекционной больницы.

"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.

Также сообщается, что новым главой областного лабораторного центра был назначен Роман Чуб.

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