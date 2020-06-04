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Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - "слуга народа" Лерос

Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, -

Заместитель прокурора Киева Евгений Стояновский (сейчас - и. о. прокурора столицы) врет о том, что не встречался со смотрящим по Киеву Денисом Комарницким.

Об этом написал у себя в Facebook народный депутат Гео Лерос, потребовав от генпрокурора Ирины Венедиктовой расследовать возможные коррупционные связи своего подчиненного, информирует Цензор.НЕТ.

"Венедиктова снова соврала и покрывает своих подчиненных. Она опросила первого зампрокурора Киева Стояновкого и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком и отрицает с ним встречу 5 апреля. Тогда разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование, возьмите данные мобильного Стояновского и проверьте, посмотрите камеры, а не покрывайте столичное ОПГ Комарницкого", - призвал парламентарий.

Он также привел подтвержденные фотографиями факты встреч Стояновского с Комарницким.

"18:37 из котеджного городка "Клим" выехал Toyota Camry АА2030КА с Комарницким. 19:00 заехал во двор по ул.Льва Толстого, 43 (тильная сторона ресторана "Велюр"), где на тот момент были припаркованы авто Тищенко Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г.в. АА9595ХА, зарегистрированная 09.11.2018 на ПАТ КБ "ПриватБанк". 19:02 Комарницький с водителем Григорчуком разошлись. Комарницкий по ул. Назаровской, а водитель на дистанции 30-40 метров шел следом за ним. 19:05 Комарницкий встретился с первым зам прокурором Стояновским 12.06.1979 г.р. и неизвестным человеком 40-45 лет", - поделился информацией Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП

По его данным, далее Комарницкий со Стояновским и неустановленным лицом пошли в Ботанический сад, где общались, прогуливаясь.

"В 19:36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницкий и неизвестный человек зашли в "Велюр" через вход с тыльной стороны;

Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г .в., АА7277ІХ (зарегистрированный 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатольевны), которое было припарковано напротив ресторана "Велюр", в авто было ещё два человека. Через некоторое время Стояновский перешёл через дорогу и сел за руль BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрирован 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г. р.), и уехал", - продолжил нардеп.

Он рассказал, что в 21:52 со двора "Велюра" выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ. Таким образом, связь Стояновского с Комарницким и Тищенко подтверждается наочно.

"Будете мне врать, я буду в ответ выпускать эпизоды из Жизни животных, выкрутиться не получится", - резюмировал Гео Лерос.

Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - слуга народа Лерос 01
Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - слуга народа Лерос 02

Также смотрите: "Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР. АУДИО

Автор: 

прокурор (1128) Венедиктова Ирина (726) Комарницкий Денис (42) Лерос Гео (378) Стояновский Евгений (1)


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Топ комментарии
+9
Доки ширму діючої влади підтримує хоча б третина населення (ширма - то ЗЕ!), дії решти кодла будуть "легітимні" до зміни влади. І чим скоріш та зміна настане, тим більше українського в Україні ми збережемо
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04.06.2020 18:53
+7
Вранье, причем на высшем уровне, зеленой слизью не порицается, а поощряется и щедро вознаграждается. Все как у их братьев-дикарей.
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04.06.2020 18:56
+6
Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5635
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04.06.2020 18:58
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Доки ширму діючої влади підтримує хоча б третина населення (ширма - то ЗЕ!), дії решти кодла будуть "легітимні" до зміни влади. І чим скоріш та зміна настане, тим більше українського в Україні ми збережемо
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04.06.2020 18:53 Ответить
Там не больше 12%.
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04.06.2020 21:36 Ответить
На жаль ні. Якщо КМУ та ВРУ десь так і є (а то й меньше), то у ЗЕ! поки що доволі високий. Це я по тим, хто за оте голосував дивлюсь. У них залізобетонна відмазка - йому заважають, а він - бубочка, няшка і красавчик...
Ідіотів вистачає у всіх прошарках суспільства, на жаль...
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04.06.2020 21:53 Ответить
Вранье, причем на высшем уровне, зеленой слизью не порицается, а поощряется и щедро вознаграждается. Все как у их братьев-дикарей.
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04.06.2020 18:56 Ответить
То не просто брехня, на жаль... Це нормальний їх стан: прикриття брехнею дій, що шкодять країні, але сприяють наповненню їх кишень. Очікую миті, коли ця кодла вже відверто буде називати біле - чорним...
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04.06.2020 19:02 Ответить
Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5635
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04.06.2020 18:58 Ответить
система сгнила и скоро рухнет если уже не рухнула
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04.06.2020 18:58 Ответить
Животные, верно подмечено
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04.06.2020 18:59 Ответить
Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку. (с) Стояновский, ****. как же так? Почему хвост не проверил? Вот так разведчики и пропадают.
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04.06.2020 19:01 Ответить
Здається тут задіяна *кантора *. ..... яка хоче взяти всіх під свій контроль .
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04.06.2020 19:03 Ответить
Організоване злочинне угрупування вирішило що воно влада! Буде їм і комісар Катані, буде їм і буцегарня з покращеними умовами!
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04.06.2020 19:11 Ответить
А все 30 лет до этого, что, принципиально другие были? Кто-нибудь сел?
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04.06.2020 19:16 Ответить
в тому і біда, що ніхто не сів! Вдень вони розігрують перед нами спектаклі про ідейну опозицію, розбіжності, а по вечорам спільно малюють схеми нашого пограбунку!
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04.06.2020 19:32 Ответить
Пане Лерос - пали це кодло....
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04.06.2020 19:13 Ответить
Лерос пишет, что врет и Венедиктова.
С этого начинается его пост.
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04.06.2020 19:14 Ответить
а що двієчниця колись говорила правду? ще одна нікчемна няша з фейсом жінки 3 тисячоліття!
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04.06.2020 19:35 Ответить
Лерос мабудь єдиний депутат із "слуг", кого можна поважать за порядність та сміливість
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04.06.2020 19:14 Ответить
з порядністю поки утримаюсь, недостатнньо інформації. якщо за сміливість не приплачують, приєднуюсь.
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04.06.2020 19:38 Ответить
Не треба "швидить" і "героїзувать"... Якщо з "параші" засмерділо - значить, хтось її "різко відкрив"... А якщо "різко відкрив" - то для цього повинна буть причина... Ми таке вже бачили... З "несамовитим Лєщом", братами Гадюкіними", Бігусом... Не виключено, що і Лєроса використовують... От тільки хто і з якою метою?...
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04.06.2020 19:39 Ответить
В этом отношении он похож на Гиркина (щоб у того в горле перья выросли), изобличает без каких-либо последствий для себя, даже без таких как для Пояркова и других "угрожателей".
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04.06.2020 19:58 Ответить
Венедиктова не удивляет, она прогнозируема.
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04.06.2020 19:51 Ответить
Та похер!
Вот если бы это был зам Луценко!...
Правда, ватоголовые?!..
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04.06.2020 21:02 Ответить
 
 