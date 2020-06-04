Не знал, что арендую квартиру у фигуранта базы "Миротворец" - председатель Харьковской ОГА Кучер
Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер лично не знаком с владельцем квартиры, которую он арендует.
В комментарии Укринформу председатель ОГА заявил, что договор аренды подписывал не он, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю Шалимова лично, более того, никогда его не видел. Договор аренды подписывал другой человек, по доверенности. Кроме того факта, что я пользуюсь жилплощадью, никакого другого отношения к этой квартире я не имею, она мне не принадлежит", - сказал Кучер.
Также председатель ОГА отметил, что при наличии таких обвинений персоной владельца квартиры должны заниматься правоохранительные органы.
"Что касается информации, что Шалимов - сепаратист, как юрист я считаю, что если есть обвинения и факты, подтверждающие его, то этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Должны быть предъявлены обвинения, а за ними - соответствующее уголовное наказание", - высказался Кучер.
Как свидетельствует декларация за 2019 год, Кучер вместе с супругой и двумя дочерьми имеют право пользования квартирой площадью 95 кв. м. По данным СМИ, речь идет о помещении в элитном доме №16 по улице Ляпунова (это в центре Харькова). "Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от $115 до 250 тыс.", - отмечают журналисты. Владельцем квартиры является человек по имени Кирилл Андреевич Шалимов. Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как "сепаратист, любитель псевдореспублик, а возможно и молодой ополченец". В профайле есть скриншоты сообщений, в которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова утверждает, что ему "и в Малороссии хорошо".
Кроме арендованной квартиры, Кучер задекларировал 2 квартираы (площадью 68,6 кв. м и 61,9 кв. м) в Харькове, а также земельный участок (площадью 6,25 га) в Бериславском районе Херсонской области. В совместной собственности с супругой находится еще одна квартира в Харькове (площадью 62,9 кв.м). Жена главы Харьковской ОГА также обладает 2 земельными участками (103 кв. м и 1 тыс. кв. м) в Люботине Харьковской области, а также жилым домом (площадью 62 кв.м) в Люботине и еще недостроенным домом в Люботине. Как и в прошлом году, Кучер задекларировал автомобили: Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 и грузовой ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска. Супруга владеет Audi Q5 2011 года выпуска.
Председатель ОГА задекларировал, как и в 2018-м, 11 акций ОАО "Николаевцемент", а также 77 биткоинов - за год их стоимость с почти 300 тыс. долларов выросла до 13,1 млн грн.
В 2019 году Кучер получил 99,6 тыс. грн зарплаты как депутат ВР, 34,9 тыс. грн зарплаты как председатель ОГА. Супруга задекларировала доход от продажи машины - 49 тыс. грн.
Председатель ОГА задекларировал следующие наличные в размере 84 тыс. долларов. Его жена - 200 тыс. долларов и 49 тыс. грн.
84 тыс. долларов Кучер хранит наличными. Его жена - 200 тыс. долларов и 49 тыс. грн.
Согласно декларации, кторую Кучер подал в качестве кандидата на должность председателя ОГА, в 2018 году он вообще ничего не заработал, хотя практиковал как адвокат.
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и что еще ти не знаешь?Рассказуй все!
Незнакомые люди сжалились над зебилом....
Все судимости Джорджа Флойда Последняя его посадка - за грабеж в доме белой беременной женщины которой он к животу приставил пистолет.
Это ты зебилам туфту втирать будешь...а нормальным людям не надо....
Недавно руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год. Согласно документу, в собственности чиновника или его родных есть три квартиры. Кроме этого семья бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тыс. долларов.Источник: https://censor.net/n3200123
бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров....
Вот так....незнакомый человек дал этому скоту квартиркой попользоваться ...бесплатно...
И пох кто там и что подписывал...
Мнения / Общество 04-июн, 17:139 1 044 0
У нас тут решили создать Нацраду по вопросам антикоррупционной политики. А кого туда нужно взять самыми главными советниками?
Правильно.
Самых опытных коррупционеров.
В смысле - специалистов в вопросах коррупции.
Ну, вы поняли. Как говорила ещё бабця Йуля на тропе войны с Ющенко: "Я все схемы по газу знаю, у меня опыт!"
Итак. В Нацраде рулить будут:
- Глава ОПы Андрей Ермак. Участник громкого и свежего коррупционного скандала под названием "плёнки Ермака". Вполне может привлекать к работе своего так же опытного брата. Тоже тот ещё специалист.
- Директор испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad, а по совместительству глава СБУ, Иван Баканов. Ну и что, что так нельзя? Если очень хочется, то можно.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова. Специализируется по всяким проверкам, особенно если результаты нужно похоронить или подтасовать.
Умеет купить на скромную зарплату госслужащей качественные часы Hublot. Стоят такие часы 54 000, но ведь семья Венедиктовых не настолько богата, что бы покупать дешёвые вещи… К тому же Венедиктовы скромные. Часами в декларациях не хвастают.
- Ну и вишенка на этом чудесном торте - ах какой министр МВД, Арсен Борисович Аваков. (С детства за него).
С женой министру просто повезло. Она владеет внушительного размера отелем на побережье Тирренского моря в Италии. И его - отель, не побережье - тоже скромно умолчали в декларации.
А возглавляет этот -
бл*дский цирк-, пардон, Нацсовет, преЗЕдент Зеленский.
Он самый крутой специалист у нас во всех делах, а в коррупции так вообще.
Владеет офшорами, продал их жене за пару дней до выборов, бизнес переоформил на друга Шефира и сидит такой довольный - разделил бизнес и политику, ага.
Кстати, виллу в той же Италии, что и у Авакова, тоже в декларацию не внёс. Что бы вы не завидовали.
В общем, орган получится как всегда. Такой рабочий, что хоть по клавишам стучи…
Елена Подгорная
Цензор, вже АБО $ АБО ₴....
Логіка :ціна виросла з двох доларів до 54 грн..
"ДБР, ЯКЕ СТАЛО РЕПРЕСИВНИМ ОРГАНОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО, МАЄ БЮДЖЕТ, БІЛЬШИЙ НІЖ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ - ФРІЗ"
Діяльність Державного бюро розслідувань, яке перетворилося на репресивний орган Офісу Президента Володимира Зеленського і ганьбить Україну на весь світ, штурмуючи музеї, має стати предметом суспільного контролю та змін до законодавства.
Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.
Вона повідомила, що готує законопроєкт, який позбавить ДБР права створювати силові підрозділи.
"Ганьба, на яку перетворилася діяльність ДБР, потребує негайної реакції суспільства та корекції законодавства. Адже без сумніву ми є свідками нецільового використання бюджетних коштів. Почнемо з того, що бюджет ДБР сьогодні становить 1,416 млрд грн. Ця сума є більшою за Фонд соціального захисту інвалідів на 2020 рік, вдвічі більшою за бюджет Міністерства у справах ветеранів (коштів програм міністерства), на третину більшою за бюджет НАБУ", - повідомляє Фріз.
"Підрозділ, що спеціалізується на рейдових операціях в українських музеях, оснащений за останнім словом техніки та шкарпетками за 400 грн, очевидно є непотрібним суспільству, а його функції можуть виконати, як ЦОС Альфа СБУ, так і поліцейський КОРД", - переконана Фріз.
"Спостерігаючи роботу ДБР, сьогодні ми одразу бачимо порушення більшості з принципів, що зазначені у ст.3 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань": верховенства права, неупередженості, незалежності та політичної нейтральності. Як бачимо, ДБР у своїй роботі користується вибірковістю. Жодна справа щодо представників президентської партії не ведеться, а задокументовані факти, що мають ознаки корупційних дій в Офісі Президента, не вважаються достатніми для проведення слідчих дій, оскільки Володимир Зеленський особисто запевнив, що складу злочину немає. Хоча ст. 4 Закону каже, що Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується", - нагадала Ірина Фріз.
"Частина друга ст. 4 також свідчить про повний правовий нігілізм чинної влади, оскільки «Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню", - наголошує представниця "Європейської Солідарності".
"Втім, як ми бачимо, телефонне право та вказівки з Офісу Президента працюють набагато краще, ніж сам закон. У зв'язку з цим готую проект закону про позбавлення ДБР права створювати спеціальні підрозділи та проводити силові дії", - повідомила Ірина Фріз.
"В умовах, коли співробітники ДБР здійснюють ОРД на підставі публікацій у Вікіпедії, що є вільною енциклопедією, яку може редагувати кожен, вважаю, що все екіпірування, зброя, засоби зв'язку спецпідрозділу має бути передане Силам спеціальних операцій Збройних Сил України або Антитерористичному Центру СБ України, бюджет якого становить лише 14,3 млн грн і є удесятеро меншим за бюджет ДБР, зважаючи на активну та ефективну роботу "Альфи" в зоні ООС. Кошти, що передбачені на забезпечення спецпідрозділу ДБР, доцільно перенаправити на підвищення кваліфікації співробітників бюро та проведення регулярних іспитів про засади законної діяльності ДБР", - резюмує Фріз.