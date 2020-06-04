Не знал, что арендую квартиру у фигуранта базы "Миротворец" - председатель Харьковской ОГА Кучер

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер лично не знаком с владельцем квартиры, которую он арендует.

В комментарии Укринформу председатель ОГА заявил, что договор аренды подписывал не он, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю Шалимова лично, более того, никогда его не видел. Договор аренды подписывал другой человек, по доверенности. Кроме того факта, что я пользуюсь жилплощадью, никакого другого отношения к этой квартире я не имею, она мне не принадлежит", - сказал Кучер.

Также председатель ОГА отметил, что при наличии таких обвинений персоной владельца квартиры должны заниматься правоохранительные органы.

"Что касается информации, что Шалимов - сепаратист, как юрист я считаю, что если есть обвинения и факты, подтверждающие его, то этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Должны быть предъявлены обвинения, а за ними - соответствующее уголовное наказание", - высказался Кучер.

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Как свидетельствует декларация за 2019 год, Кучер вместе с супругой и двумя дочерьми имеют право пользования квартирой площадью 95 кв. м. По данным СМИ, речь идет о помещении в элитном доме №16 по улице Ляпунова (это в центре Харькова). "Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от $115 до 250 тыс.", - отмечают журналисты. Владельцем квартиры является человек по имени Кирилл Андреевич Шалимов. Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как "сепаратист, любитель псевдореспублик, а возможно и молодой ополченец". В профайле есть скриншоты сообщений, в которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова утверждает, что ему "и в Малороссии хорошо".

Кроме арендованной квартиры, Кучер задекларировал 2 квартираы (площадью 68,6 кв. м и 61,9 кв. м) в Харькове, а также земельный участок (площадью 6,25 га) в Бериславском районе Херсонской области. В совместной собственности с супругой находится еще одна квартира в Харькове (площадью 62,9 кв.м). Жена главы Харьковской ОГА также обладает 2 земельными участками (103 кв. м и 1 тыс. кв. м) в Люботине Харьковской области, а также жилым домом (площадью 62 кв.м) в Люботине и еще недостроенным домом в Люботине. Как и в прошлом году, Кучер задекларировал автомобили: Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 и грузовой ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска. Супруга владеет Audi Q5 2011 года выпуска.

Председатель ОГА задекларировал, как и в 2018-м, 11 акций ОАО "Николаевцемент", а также 77 биткоинов - за год их стоимость с почти 300 тыс. долларов выросла до 13,1 млн грн.

В 2019 году Кучер получил 99,6 тыс. грн зарплаты как депутат ВР, 34,9 тыс. грн зарплаты как председатель ОГА. Супруга задекларировала доход от продажи машины - 49 тыс. грн.

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Председатель ОГА задекларировал следующие наличные в размере 84 тыс. долларов. Его жена - 200 тыс. долларов и 49 тыс. грн.

84 тыс. долларов Кучер хранит наличными. Его жена - 200 тыс. долларов и 49 тыс. грн.

Согласно декларации, кторую Кучер подал в качестве кандидата на должность председателя ОГА, в 2018 году он вообще ничего не заработал, хотя практиковал как адвокат.