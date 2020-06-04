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Патрульные Краматорска спасли жизнь матери двух детей при попытке суицида. ВИДЕО

Патрульные полицейские Краматорска спасли жизнь при попытке суицида матери двоих детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об э том сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция.

В сообщении отмечается: "Три часа ночи в Краматорске. Вызов на улицу Героев Небесной Сотни. Женщина в возбужденном эмоциональном состоянии просила помощи полиции.

Экипажи патрульных и роты ТОР сразу оперативно прибыли на место, однако женщина, которая вызвала полицию, дверь не открывала. Поговорить с ней удалось только через окно.

Пока патрульные Денис Дьяченко, Александра Неведрова и Эдуард Осипович общались с женщиной, инспекторы роты ТОР Александр Савенко, Станислав Шубин, Артем Большаков и Виталий Колыванов ожидали у входа в квартиру.

"Проблемы в личной жизни" и "Пожалуйста, помогите", - то, что удалось услышать от женщины. Также она сказала, что в доме находится 16-летняя дочь и 4-летний сын.

Какой именно помощи нуждалась, женщина не говорила. Впрочем, из ее разговора было понятно, что она крайне нервозна и действительно пребывает в возбужденном эмоциональном состоянии.

Около 15 минут уговаривали открыть дверь, после чего патрульные услышали сильный крик. Дочь немедленно бросилась открывать дверь патрульным, потому что увидела в руках своей мамы нож.

Когда инспекторы роты ТОР зашли в помещение, женщина без сознания лежала на полу. Нож по рукоять был в ее шее, она истекала кровью.

Считанные минуты на спасение и напуганные дети рядом. Пока коллеги успокаивали детей, Александр Савенко и Станислав Шубин надежно зафиксировали голову женщины руками, обездвижили нож с помощью повязки и прижали пальцами сосуд. Удалось временно остановить кровотечение. Патрульные контролировали состояние женщины до приезда медиков.

В дальнейшем врачи госпитализировали пострадавшую в больницу, где ее прооперировали. Дети остались дома с бабушкой, которая приехала, только узнала о ситуации.

Еще одна спасенная жизнь. Спасибо патрульным. Служить и защищать!"

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Автор: 

Краматорськ (2274) самоубийство (996) смерть (9214) патрульная полиция (1811)


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Топ комментарии
+3
Довели людей до последней черты.
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04.06.2020 19:18
+3
Карантин гарантовано на такі випадки впливає.Ну немає в людей грошей,а Україна навіть по 100 доларів щомісячної допомоги не може надати.
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04.06.2020 19:29
+2
https://censor.net/user/27028 Ну не смішно.
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04.06.2020 19:30
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Довели людей до последней черты.
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04.06.2020 19:18 Ответить
патрульные молодцы !

эти хлопцы и девчата работают на передовой социальных бед.
чего не скажешь о псах Сабакова .......
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05.06.2020 06:48 Ответить
Ну обійдеться без хамону, як сказав ЗЕ.
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04.06.2020 19:29 Ответить
https://censor.net/user/27028 Ну не смішно.
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04.06.2020 19:30 Ответить
Карантин гарантовано на такі випадки впливає.Ну немає в людей грошей,а Україна навіть по 100 доларів щомісячної допомоги не може надати.
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04.06.2020 19:29 Ответить
Ой. йой. Добре, що врятували
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04.06.2020 19:35 Ответить
Не, преставилась в больнице.
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04.06.2020 20:47 Ответить
Истеричка. Детям травма. О детях она не думала.
Что она хотела?? Вызвала полицию, чтобы ее спасали. А она будет Демонстративно горло резать при детях??
Ей точно нужно в психушку
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04.06.2020 19:57 Ответить
https://censor.net/user/459925 Якщо її посадять в псих лікарню,дітям буде краще?
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04.06.2020 20:01 Ответить
Ей нужно психиатрическая помощь. И детям психолог. В другой семье детям было бы лучше
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04.06.2020 21:32 Ответить
https://censor.net/user/459925 16 річні точно не буде.Та й менші можливо теж.Потрібно матеріально допомогти,бо скоріш за все в цьому причина.Ми всі платимо податки зі всього,але в бюджеті грошей немає.Але палаців набудували чиновники і олігархи.Як ви думаєте,з яких коштів?
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04.06.2020 22:15 Ответить
"Чем по рукоять был в ее шеи..."

Переводчик у Вас так себе.
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04.06.2020 20:33 Ответить
Дура БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ и НЕДЕЕСПОСОБНАЯ!

Родила - неси ответственность, иначе таким нельзя давать право плодиться!
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05.06.2020 10:12 Ответить
 
 