Патрульные Краматорска спасли жизнь матери двух детей при попытке суицида. ВИДЕО

Патрульные полицейские Краматорска спасли жизнь при попытке суицида матери двоих детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об э том сообщает в Фейсбуке Патрульная полиция.

В сообщении отмечается: "Три часа ночи в Краматорске. Вызов на улицу Героев Небесной Сотни. Женщина в возбужденном эмоциональном состоянии просила помощи полиции.

Экипажи патрульных и роты ТОР сразу оперативно прибыли на место, однако женщина, которая вызвала полицию, дверь не открывала. Поговорить с ней удалось только через окно.

Пока патрульные Денис Дьяченко, Александра Неведрова и Эдуард Осипович общались с женщиной, инспекторы роты ТОР Александр Савенко, Станислав Шубин, Артем Большаков и Виталий Колыванов ожидали у входа в квартиру.

"Проблемы в личной жизни" и "Пожалуйста, помогите", - то, что удалось услышать от женщины. Также она сказала, что в доме находится 16-летняя дочь и 4-летний сын.

Какой именно помощи нуждалась, женщина не говорила. Впрочем, из ее разговора было понятно, что она крайне нервозна и действительно пребывает в возбужденном эмоциональном состоянии.

Около 15 минут уговаривали открыть дверь, после чего патрульные услышали сильный крик. Дочь немедленно бросилась открывать дверь патрульным, потому что увидела в руках своей мамы нож.

Когда инспекторы роты ТОР зашли в помещение, женщина без сознания лежала на полу. Нож по рукоять был в ее шее, она истекала кровью.

Считанные минуты на спасение и напуганные дети рядом. Пока коллеги успокаивали детей, Александр Савенко и Станислав Шубин надежно зафиксировали голову женщины руками, обездвижили нож с помощью повязки и прижали пальцами сосуд. Удалось временно остановить кровотечение. Патрульные контролировали состояние женщины до приезда медиков.

В дальнейшем врачи госпитализировали пострадавшую в больницу, где ее прооперировали. Дети остались дома с бабушкой, которая приехала, только узнала о ситуации.

Еще одна спасенная жизнь. Спасибо патрульным. Служить и защищать!"

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