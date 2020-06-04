Аэропорт "Киев" записал видеообращение: Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним
Международный аэропорт "Киев" записал видеообращение к руководству страны. Коллектив просит законодательно установить минимальные ставки на авиационное обслуживание и таким образом создать равные условия для всех аэропортов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано на странице аэропорта в Facebook.
С начала карантина МА "Киев" потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и кредитов. "Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", — говорится в обращении.
Коллектив просит закрепить на законодательном уровне размер минимальных ставок: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность за каждого отправленного пассажира. В настоящее время каждый аэропорт устанавливает ставки самостоятельно. Чтобы успешнее бороться за авиакомпании, иногда ставки опускают ниже уровня себестоимости услуг. "Установленные минимальные ставки — общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции", — говорится в обращении.
Коллектив также призвал субсидировать отрасль и создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний.
Как ранее сообщалось, аэропорт "Киев" оказался на грани банкротства. За время карантина он потерял весь пассажиропоток и все доходы, при этом расходы на содержание инфраструктуры, выплату кредитов и налогов сократились всего на 40%. Аэропорт дважды обращался за помощью к Кабмину и президенту, однако реакции не последовало.
28 мая глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили в Facebook запустил хештег #ГоворитьБізнес. В рамках акции он призвал бизнес записывать видео своих о проблемах и пообещал донести их до президента.
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А сейчас, в атмосфере всеобщей жопы, они плачут. А авиакомпании, шо не в жопе?
Поэтому, лично я готов поначалу платить больше, чем раньше, потому шо мне это надо.
И таки да, любой маркетинговый ход заканчивается одним. После прибития клиентов цены растут. Ну, кроме всяких периодичных акций. Я тоже много летал (и надеюсь это не только в прошлом), поэтому нехай эта жопа поскорей закончится. Чего и тебе желаю.
очевидно же...
В первом квартале 2018 года аэропорт имени Сикорского (Жуляны) обслужил 442 тысячи пассажиров. Это на 50,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Стало:
Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить
безвозвратную финансовую помощь в размере 22 млн грн. в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы
И это при том, что это одна из самых бедных стран Европы.
В идеале, чтоб для вас "кризис стал последним". Ибо жизни от вас давно нет никому в округе.
Три гривны, десять гривен - так красивее