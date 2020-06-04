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Аэропорт "Киев" записал видеообращение: Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним

Международный аэропорт "Киев" записал видеообращение к руководству страны. Коллектив просит законодательно установить минимальные ставки на авиационное обслуживание и таким образом создать равные условия для всех аэропортов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано на странице аэропорта в Facebook.

С начала карантина МА "Киев" потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и кредитов. "Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", — говорится в обращении.

Коллектив просит закрепить на законодательном уровне размер минимальных ставок: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность за каждого отправленного пассажира. В настоящее время каждый аэропорт устанавливает ставки самостоятельно. Чтобы успешнее бороться за авиакомпании, иногда ставки опускают ниже уровня себестоимости услуг. "Установленные минимальные ставки — общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции", — говорится в обращении.

Коллектив также призвал субсидировать отрасль и создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний.

Как ранее сообщалось, аэропорт "Киев" оказался на грани банкротства. За время карантина он потерял весь пассажиропоток и все доходы, при этом расходы на содержание инфраструктуры, выплату кредитов и налогов сократились всего на 40%. Аэропорт дважды обращался за помощью к Кабмину и президенту, однако реакции не последовало.

28 мая глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили в Facebook запустил хештег ‪#‎ГоворитьБізнес. В рамках акции он призвал бизнес записывать видео своих о проблемах и пообещал донести их до президента.

Аэропорт Киев записал видеообращение: Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним 01
Аэропорт Киев записал видеообращение: Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним 02

Автор: 

аэропорт (1509) Жуляны (83)


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Топ комментарии
+13
если это примут то прощайте билеты по 30 евро в европу
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04.06.2020 19:09
+12
возьмите кредит у зели под 0%
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04.06.2020 19:10
+11
ну что, получили зарплаты $4000 от зели, лохи, завтра мы проснемся в прекрасной и богатой украине, не помню кто писал из зеленых.
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04.06.2020 19:21
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Правила форума Совет форумчан
если это примут то прощайте билеты по 30 евро в европу
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04.06.2020 19:09 Ответить
Миллиардеры из (ОПЗХ) "Оккупационной платформы - за Х**ла" постоянно пользуются этим аэродромом.
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04.06.2020 19:41 Ответить
Бред, этот сбор платят авиакомпании, а не пассажиры. А шаровые билеты будут поскольку маркетинг еще никто не отменял
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04.06.2020 20:45 Ответить
Ну да, ну да. А авиакомпании из каких кубышек деньги возьмут? Помните, шо было в билете написано? Тариф, сборы аэроропортов, налог и всякая хрень за допуслуги. А уже потом - итого.
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04.06.2020 21:21 Ответить
А почему ты переживаешь за авиакомпании если речь идет о банальном выживании аэропорта! В статье идет речь о равных условиях для всех аэропортов по стране. Второе, я много летал лоукостерами по европе из главных аэропортов италии, германии, австрии, польши, дании, швеции, норвегии, португалии, и нигде не покупал билеты дороже здравого смысла. Ценник на перелет начинался от 9.99 евро до 40. Самый дорогой билет был - 65 евро (ейр балтик из осло). Как видишь, нигде аэропортные сборы не мешают компаниям продавать дешевые билеты.
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04.06.2020 21:59 Ответить
Та не, мне надо, шобы и аэропорты не закрылись и авиакомпании не сдохли. Жуляны частный аэропорт. Т.е. был и бизнес- план и программа развития и таки успех не взирая на тарифы конкурентов. Хотя чаёк по 100грн и водичка по 45 это не совсем честно по отношению к пассажиру, который на стойке досмотра остался без этих благ. Ну да ладно, не обеднеем на бутылке воды.
А сейчас, в атмосфере всеобщей жопы, они плачут. А авиакомпании, шо не в жопе?
Поэтому, лично я готов поначалу платить больше, чем раньше, потому шо мне это надо.
И таки да, любой маркетинговый ход заканчивается одним. После прибития клиентов цены растут. Ну, кроме всяких периодичных акций. Я тоже много летал (и надеюсь это не только в прошлом), поэтому нехай эта жопа поскорей закончится. Чего и тебе желаю.
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04.06.2020 22:16 Ответить
как все цветет и главное пахнет, при зеле
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04.06.2020 19:09 Ответить
Аэропорт "Киев" записал видеообращение: Если государство не вмешается, этот кризис станет для нас последним - Цензор.НЕТ 6648
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04.06.2020 19:11 Ответить
Я видел что Зеля пел с прокацапским Усиком
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04.06.2020 19:15 Ответить
возьмите кредит у зели под 0%
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04.06.2020 19:10 Ответить
выносить будем эту гниду зеЛю уже Осенью!
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04.06.2020 19:13 Ответить
Вынесут Зелю, дальше что? Президентом становится Разумков
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04.06.2020 19:14 Ответить
нужно и разумкова выносить...
очевидно же...
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04.06.2020 19:16 Ответить
Огласите весь список на вынос. А то начнёте выносить, а потом окажется, что пупок надорвался где-то после второго-третьего...
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04.06.2020 19:17 Ответить
всю банду зеленых упырей!
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04.06.2020 19:31 Ответить
Тю, а зачем же за них голосовали? Это не банда упырей. Это - народные избранники.
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04.06.2020 19:33 Ответить
Стає в.о. а далі нові вибори.
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04.06.2020 19:17 Ответить
На которых победит Смешко, потому шо Гордон об этом сказал...
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04.06.2020 19:18 Ответить
Или, что ещё веселее, Мертвечук какой нибудь.
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04.06.2020 19:18 Ответить
По всій країні бардак, а недонапольйон розповідає про Хамон.
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04.06.2020 19:15 Ответить
Бу га га .из серии 73 % .на следующих выборах думайте головой за кого голосовать..... теперь не хнычьте еще 4 года терпеть
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04.06.2020 19:16 Ответить
На царство уже готовят мертветчуков, здесь интриги нет...
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04.06.2020 19:29 Ответить
Ні в якому разі! Ніяких дотацій! Тоді підприємство не збанкрутує, а значить потрібні люди його не куплять за безцінь! І тоді монополія на авіаперевезення накриється тим, чим зара накривається потроху державність....
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04.06.2020 19:19 Ответить
Хуже не будет, Ёпта!
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04.06.2020 19:21 Ответить
ну что, получили зарплаты $4000 от зели, лохи, завтра мы проснемся в прекрасной и богатой украине, не помню кто писал из зеленых.
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04.06.2020 19:21 Ответить
Про це тут писав Поліграф Поліграхович.
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04.06.2020 19:47 Ответить
Ну "мы" же, а не "вы". Всё честно.
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04.06.2020 19:25 Ответить
Саака порадив холопам подати бубі відео- "челобитную". Десь ми вже таке бачили
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04.06.2020 19:28 Ответить
Было:
В первом квартале 2018 года аэропорт имени Сикорского (Жуляны) обслужил 442 тысячи пассажиров. Это на 50,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Стало:

Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить
безвозвратную финансовую помощь в размере 22 млн грн. в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы
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04.06.2020 19:30 Ответить
в Европе можно купить билет от 15 евро. Тут предлагают никуда не лететь, а уже отдать тридцаточку. Весело.
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04.06.2020 19:43 Ответить
Я летал в из бергамо в штутгарт за 5.99 евро, а из Франкфурта в Лиссабон за 9.99. этот сбор платит авиакомпания, а не пассажир. Поэтому не надо писать херню про 15 евро
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04.06.2020 20:42 Ответить
Ну попробуй купи. Таких билетов штук максимум 5 на рейс, остальные дороже и в среднем цена ненамного дешевле обычных рейсов.
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05.06.2020 00:34 Ответить
В случае принятия билеты подорожают минимум на 23$
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04.06.2020 20:03 Ответить
нет. Такие сборы есть и сейчас. Они просят чтобы это были минимальные сборы ДЛЯ ВСЕХ, потому что например Коломойский продавил чтобы МАУ платило гораздо меньше, и получается что у остальных компаний конкурировать с Беней не выйдет.
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05.06.2020 00:35 Ответить
Болт на цих невдах. Нехай заходять успішні менеджери.
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04.06.2020 20:16 Ответить
Насколько я слышал аэропорт Киев принадлежит Хмельницкому. Он что самый бедный в Украине и без помощи государства никак?
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04.06.2020 20:18 Ответить
Ну так всегда ж хочется больше, а тут еще такой удобный случай, как коронопсихоз
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04.06.2020 21:41 Ответить
Короче, как всегда. Аэропорты Украины хотят стать такими же дорогими, как и украинские морские порты.
И это при том, что это одна из самых бедных стран Европы.
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04.06.2020 20:22 Ответить
Ой, не надо. Только тихо над головой ночью стало. А ещё лето впереди, окна открытые..... Меняйте лучше "подвижной состав" или маршруты вылета из вашей богодельни. А то кредитов они "понабирались"... Совершенствуйтесь пока за счет тех кредитов. И людям дайте хоть немного тишины.
В идеале, чтоб для вас "кризис стал последним". Ибо жизни от вас давно нет никому в округе.
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04.06.2020 20:28 Ответить
А нефиг было квартиры покупать возле аэропорта, застройщикам про тишину расскажите. А этот аэропорт Киеву нужен, удобный, современный, рейсы в любую страну Европы есть. Другое дело что его давно хотят убрать чтобы застроить всё многоэтажками, и поселить туда таких же любителей тишины в открытых окнах.
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04.06.2020 22:10 Ответить
А никто там квартиры и не покупал. Куча старых домов, ещё с совковых времен. Есть и новые, которые были построены в течение длительного периода, когда аэропорт был занедбаный и не работал от слова "вообще". Никто не ожидал, что там начнется "движуха", что его "вдруг" решат реанимировать. Или вообще не знал о его существовании, опять таки, в силу его заброшенности. И да. Я, к примеру, живу НЕ возле. И мне здОрово мешает. Что говорить о тех, кто действительно живет возле? Я даже представить себе не могу, КАК им живется? И вообще- район густонаселенный. ГОРОД. СТОЛИЦА. Какого ляда было строить/запускать аэропорт с насыщенным трафиком в черте города? Не проще ли было его сделать за городом, чтобы никому или практически никому не мешать? Так что не знаешь- не трынди со своими дурноватыми "советами". "Не фиг квартиры было покупать....".
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05.06.2020 00:04 Ответить
И да. Посмотрю я что ты запоёшь, если у тебя под окнами "вдруг" решат оборудовать "нужный, удобный, современный" аэропорт. На пустыре, который десятки лет зарастал бурьянами. И вообще, "удобно" должно быть не только вам- тем, кто с аэропорта- быренько на свой Печерск или в какой-нибудь тихий левобережный спальник. "Удобно" должно быть ВСЕМ. В том числе и тем людям, которые живут возле этого "шедевра архитектуры". Ибо они такие же киевляне, как и ты. А может, ещё больше (киевляне), ибо живут в Киеве с рождения.
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05.06.2020 00:20 Ответить
Этот "заросший бурьянами пустырь" работает с 1924 года. Я родился, вырос и живу возле этого аэропорта, в отличии от тебя " понаехавшего", и могу сказать что шум который был раньше от АН-24 намного сильнее того что есть сейчас от Боингов и Аирбасов. И никогда, то есть вообще, он не прекращал работу, ни в 90-е ни в 2000-е, так что не умничай, если не в теме. По поводу дурноватых советов - дурноватым я их и не даю, а вот понаехавшие, которые квартиры в Вишнёвом купили теперь и ноют что им аэропорт мешает. Может и вокзал снесем? Там бомжи, цыгане, вонища, пробки...?Не мешает, не?
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05.06.2020 11:42 Ответить
Расскажешь кому-то другому, что он работает (РАБОТАЛ). Это и есть показатель того, кто из нас "понаехавший". А ещё- странно, как челу "родившемуся, выросшему и живущему возле аэропорта" ЭТО "не мешает". Помню, пару лет назад люди, РЕАЛЬНО там живущие, даже петицию составляли, чтобы запретили хотя бы ночные полёты! Не знаю, чем закончилось, но это ФАКТ. А оно вычитало в интернете, что "пустырь работает с 1924 года" и кому-то что-то пытается тут втереть! Проходи мимо, "понаехавшее"! Лесом, полем и огородом. И да. Я б и вокзал снёс, лишь бы таких де билов, как ты, меньше в Киев пхалось!
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05.06.2020 14:33 Ответить
От де била слышу, точнее читаю. Про понаехавшего это ты все про себя точно написал, вокзалом каждую пятницу наверное пользуешься, чтобы в свой родной Зажопинск съездить. И вообще твой уровень изложения мысли максимум на село какое-то тянет. А аэропорт как важная часть инфраструктуры городу нужна, потом посмотрим когда захочешь куда-то полететь, будешь ныть что билеты дорого, аэропорт далеко, и тому подобное. Конечно, пусть все снесут, застроят, глядишь тише станет.
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05.06.2020 22:48 Ответить
зелесрани плевать на аэропорт. он готовится к распилу транша мвф
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04.06.2020 20:38 Ответить
вы всмотритесь в эти м...лица... після рестораторів самі зубожілі
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04.06.2020 21:13 Ответить
Аеропорт "Київ" записав відеозвернення: Якщо держава не втрутиться, ця криза стане для нас останньою - Цензор.НЕТ 934
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04.06.2020 21:45 Ответить
Я что-то не понимаю. Аэропорт украинский, а цены в долларах.
Три гривны, десять гривен - так красивее
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04.06.2020 21:51 Ответить
Что не так с аэропортом? Консервируйте терминалы, сокращайте персонал.
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05.06.2020 08:33 Ответить
Не нужно никаких "минимальных ставок" нужно антидемпинговое или антимонопольное законодательство, чтоб КОНКУРЕНЦИЯ БЫЛА ЧЕСТНОЙ!
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05.06.2020 10:17 Ответить
Батюшки, от куда Хорошковский на своих 80 лямах баксов будет взлетать?
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05.06.2020 21:42 Ответить
 
 