Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер живет в квартире, принадлежащей стороннику "Малороссии" Кириллу Шалимову.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте НАПК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Недавно руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год. Согласно документу, в собственности чиновника или его родных есть три квартиры. Кроме этого семья бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тыс. долларов.

Владельцем квартиры является некий Кирилл Андреевич Шалимов. Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. В профайле есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова рассказывает, что ему "и в Малороссии хорошо".

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