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Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер живет в квартире, принадлежащей стороннику "Малороссии" Кириллу Шалимову.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте НАПК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Недавно руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год. Согласно документу, в собственности чиновника или его родных есть три квартиры. Кроме этого семья бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тыс. долларов.

Владельцем квартиры является некий Кирилл Андреевич Шалимов. Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. В профайле есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова рассказывает, что ему "и в Малороссии хорошо".

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Автор: 

квартира (463) ОГА (2388) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+17
когда уже кончится бесконечная череда зашкваров слуг уродов? ну правда - уже надоело просто. зебараны необучаемы и надеяться на их прозрение глупо.
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04.06.2020 19:21
+14
Скажи мне,кто твой друг и я скажу кто ты. Сепар к сепару.
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04.06.2020 19:20
+10
бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров



это филиал 95 квартала ?
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04.06.2020 19:17
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бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров



это филиал 95 квартала ?
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04.06.2020 19:17 Ответить
могли бы и на 33 квадратных метрах поместиться

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 200
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04.06.2020 19:25 Ответить
С этим харьковским недоросом все понятно
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04.06.2020 23:18 Ответить
Внезапно...
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04.06.2020 19:17 Ответить
Так в зє партії всі такі.
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04.06.2020 19:18 Ответить
«У вас продается славянский шкаф?» - «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой».
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04.06.2020 19:19 Ответить
Скажи мне,кто твой друг и я скажу кто ты. Сепар к сепару.
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04.06.2020 19:20 Ответить
Яблоко от яблони далеко не падает.
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04.06.2020 19:22 Ответить
когда уже кончится бесконечная череда зашкваров слуг уродов? ну правда - уже надоело просто. зебараны необучаемы и надеяться на их прозрение глупо.
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04.06.2020 19:21 Ответить
Никогда не кончится, и вы это прекрасно знаете. До тех пор, пока мы покорно глотаем каждую такую новость - всё это будет продолжаться. До тех пор, пока мы не вздернем их на фонарях. А мы - не вздернем. Кишка тонка.
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04.06.2020 19:24 Ответить
Почему это должна закончиться череда ватных зашкваров у слуг урода, если они все ватники? Это их убеждения, поэтому зашквары не закончатся. Только они зашкварами это не считают.
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04.06.2020 19:30 Ответить
Впіймав бузьок вужа, підкинув і проковтнув. Через кілька хвилин вуж вислизнув з його задниці. Бузьок знов його впіймав, підкинув і проковтнув. Ще раз це повторилось і бузьок, проковтнувши, вставив дзьоб в очко та каже - а тепер циркулюй!
Закінчились ЗЄкадри в преза. Це не зашквари, це циркуляція ЗЄгімна.
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04.06.2020 20:10 Ответить
Ну и что?
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04.06.2020 19:24 Ответить
И что, например Юлька тоже в сайте Миротворца.))
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04.06.2020 19:27 Ответить
Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 2154
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04.06.2020 19:27 Ответить
"в семи комнатах живет, пять пар штанов имеет..." И шо? Сирым людям ни холодно от этого, ни жарко.
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04.06.2020 19:30 Ответить
так Кучер - это заднеприводной дружок этого сепара? ходит налево от жОны и детей, что ли?

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 8928
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04.06.2020 19:30 Ответить
Прямой совсем сбрендил, согласно какого закона нельзя жить в квартире кого бы то нибыло. Уже не знают к чему прицепится.
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04.06.2020 19:31 Ответить
І що, байдуже на чиєму літачкові повернувсь віслюк з Оману ?
Ні. І такі випадки мають ставати відомими на всю державу.
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04.06.2020 19:33 Ответить
Помните такие "правдорубные каналы" в телеграме "Джокер", "Темный рыцарь"
Так вот.....

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 6028
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04.06.2020 19:32 Ответить
Заявления римского легионера еще имеют какое-то значение?
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04.06.2020 19:35 Ответить
Ромского легионера
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04.06.2020 20:12 Ответить
Чувак фактично фінансує сепаратистів
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04.06.2020 19:48 Ответить
Похоже у ЗЕпавианов дна не существует в принципе...
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04.06.2020 19:52 Ответить
250 м до хаты Кернеса
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04.06.2020 19:55 Ответить
Що не день, то новий зашквар від СН&ЗЕкоманди. Ось де поле не оране для сценок 95 кварталу...., а ... ніззя!
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04.06.2020 20:46 Ответить
Коню понятно шо хату прикупил сам кучер на подставное лицо шоб не светить лишних пару сотен баков. Ну а этого 21 летнего либо надёжно контролируют, либо уже посхемам она принадлежит кучерам ,а формально оформят в нужный момент
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04.06.2020 21:18 Ответить
Да у вас Клоун в президентах , а вы о таких мелочах
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04.06.2020 21:34 Ответить
Тоже мені, новина. Дивно інше - що сепаратист з бази "Миротворця" не живе на квартирі у очільника Харківської ОДА,
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05.06.2020 08:44 Ответить
 
 