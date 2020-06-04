Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя военного комиссара Хмельницкого объединенного военного комиссариата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, взятку в размере 1 500 долларов от местного жителя замвоенкома получил за решение вопроса о признании призывника негодным к военной службе.

Взятка выявлена в ходе проведения обыска в одном из служебных помещений военкомата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире будут судить майора медслужбы, вымогавшего взятку у раненого участника ООС, - прокуратура

"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о задержании подполковника, сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Смотрите: Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке. ФОТО