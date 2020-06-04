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Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя военного комиссара Хмельницкого объединенного военного комиссариата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура 01

По данным следствия, взятку в размере 1 500 долларов от местного жителя замвоенкома получил за решение вопроса о признании призывника негодным к военной службе.

Взятка выявлена в ходе проведения обыска в одном из служебных помещений военкомата.

Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире будут судить майора медслужбы, вымогавшего взятку у раненого участника ООС, - прокуратура

Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура 03

"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о задержании подполковника, сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Смотрите: Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке. ФОТО

Автор: 

взятка (6153) Хмельницький (475) Военная прокуратура (933) военкомат (458)


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Топ комментарии
+5
Неужели четырежды уклонист аж в Хмельницком решил в пятый раз отмазаться?
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04.06.2020 19:41
+2
Можна прийняти закон, що той що не служив не може бути державним чиновником і не має права бути обраним. В Роберта Хайнлайна(в його романі) ті, що не служили не мали і права голосу на виборах. Якась логіка в цьому є.
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04.06.2020 20:01
+1
https://censor.net/user/58800 А можна зробити контракт,а не фігнею займатися.Або зробити відношення до людей,як в Швеції.Наша призовна служба,це тюрма і це факт.Там ламається психіка.Але як в Швеції,в нас не буде.Ми не шведи,вони один одному допомагають і поважають.
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04.06.2020 20:04
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Неужели четырежды уклонист аж в Хмельницком решил в пятый раз отмазаться?
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04.06.2020 19:41 Ответить
напевне, гадав, що на тлі такої визначної події, як візит президента зі слугами народу, хабар пройде гладко...
а-н-нєт, дзузьки
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04.06.2020 19:49 Ответить
Осмелюсь спросить не под руководством ли гаранта был осуществлен захват "матерого" взяточника?
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04.06.2020 19:50 Ответить
Показуха.Хто хоча відкупитися,він відкупиться.В армії тільки одна біднота,або ідейні.яких переважна меншість.Тому потрібен контракт,ну не буде тут Швеція.Більшість молоді не хоче в армію,на відмінно від Швеції.
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04.06.2020 19:53 Ответить
Можна прийняти закон, що той що не служив не може бути державним чиновником і не має права бути обраним. В Роберта Хайнлайна(в його романі) ті, що не служили не мали і права голосу на виборах. Якась логіка в цьому є.
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04.06.2020 20:01 Ответить
https://censor.net/user/58800 А можна зробити контракт,а не фігнею займатися.Або зробити відношення до людей,як в Швеції.Наша призовна служба,це тюрма і це факт.Там ламається психіка.Але як в Швеції,в нас не буде.Ми не шведи,вони один одному допомагають і поважають.
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04.06.2020 20:04 Ответить
Отмените совковый призыв уже капитализм. Армия должна быть не наказанием а престижной и высокооплачиваемой а они все молодежь отлавливают и запугивают
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04.06.2020 20:07 Ответить
пока призывники не начнут отказываться принимать присягу
судейско/мусорская мафия будет на коне
кооме того, многие призывники идут в армию,
чтобы потом в мусарне карьеру сделать
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04.06.2020 20:46 Ответить
Не может же все время Везти , - А сегодня не его День.
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04.06.2020 20:35 Ответить
почему военкоматы занимаются набором в мусарню ?
как можно призывника отправлять в гвардию ?
почему призывникам не объясняют, что принятие
присяги не обязательно , что это добровольное решение ?
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04.06.2020 20:52 Ответить
ну хоть одного...
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04.06.2020 21:16 Ответить
 
 