Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке заместителя военного комиссара Хмельницкого объединенного военного комиссариата.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, взятку в размере 1 500 долларов от местного жителя замвоенкома получил за решение вопроса о признании призывника негодным к военной службе.
Взятка выявлена в ходе проведения обыска в одном из служебных помещений военкомата.
"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о задержании подполковника, сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+5 18c49ed2
показать весь комментарий04.06.2020 19:41
+2 Harib Da
показать весь комментарий04.06.2020 20:01
+1 XENOmorph X #463378
показать весь комментарий04.06.2020 20:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а-н-нєт, дзузьки
судейско/мусорская мафия будет на коне
кооме того, многие призывники идут в армию,
чтобы потом в мусарне карьеру сделать
как можно призывника отправлять в гвардию ?
почему призывникам не объясняют, что принятие
присяги не обязательно , что это добровольное решение ?