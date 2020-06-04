"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено"

Депутат "Слуги народа" Юлия Яцык сняла свою кандидатуру в комиссию по отбору руководства ГБР в пользу коллеги по фракции Владлена Неклюдова. Она говорит, что была вынуждена сделать это под давлением Офиса Президента, иначе членов комитета ВР по правоохранительной деятельности "ломали бы через колено".

Об этом Яцык рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о конкурсе на то, кто из депутатов — членов комитета Рады по правоохранительной деятельности — войдет в комиссию по подбору руководства ГБР.

Яцык утверждает, что комитет изначально рассматривал 2 кандидатуры — ее и коллеги по фракции Владлена Неклюдова. "Почему Владлен? Потому что на нем настаивал изначально Офис Президента, а я набрала максимальное количество голосов из всех кандидатов, причем с таким существенным отрывом", — рассказала она.

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"В определенный момент к нам из Офиса Президента приехал представитель, который сказал, что нужно бы поддержать кандидатуру Владлена Неклюдова, поскольку это человек, которого поддерживал или лоббировал президент. На что члены Комитета сказали: подождите, у нас была определена процедура рейтингового голосования, и мы будем голосовать по собственному волеизъявлению", — пояснила Яцык.

По ее словам, на следующий день после этого поступила еще одна "настоятельная просьба" снять ее кандидатуру. В какой форме была высказана эта просьба и кто из представителей Офиса Президента ее озвучил, Яцык сообщать отказалась.

"Я не могла отказать в этой просьбе. Я не хотела, чтобы членов Комитета, как говорят, "ломали через колено" и как-то принуждали не голосовать. Я все прекрасно понимаю, я взрослый человек. Поэтому я приняла такое решение", — утверждает Яцык.

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Неклюдов на заседании комитета, по ее словам, не отрицал поддержку со стороны ОП.

"Он сказал, что я к президенту не ходил, не просил, это сделали другие люди за меня. Саша Куницкий задал вопрос ему: считаешь ли ты допустимым так поступать и считаешь ли ты это нормой? Он сказал: да, я считаю, что это вполне приемлемо", — рассказала Яцык.

О том, что она была вынуждена снять свою кандидатуру под давлением ОП, Яцык рассказала днем 4 июня.

В комиссию по отбору руководства ГБР отобрали депутата Владлена Неклюдова и двоих ученых — Лидию Москвич и Андрея Козлова.