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"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено"

Депутат "Слуги народа" Юлия Яцык сняла свою кандидатуру в комиссию по отбору руководства ГБР в пользу коллеги по фракции Владлена Неклюдова. Она говорит, что была вынуждена сделать это под давлением Офиса Президента, иначе членов комитета ВР по правоохранительной деятельности "ломали бы через колено".

Об этом Яцык рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о конкурсе на то, кто из депутатов — членов комитета Рады по правоохранительной деятельности — войдет в комиссию по подбору руководства ГБР.

Яцык утверждает, что комитет изначально рассматривал 2 кандидатуры — ее и коллеги по фракции Владлена Неклюдова. "Почему Владлен? Потому что на нем настаивал изначально Офис Президента, а я набрала максимальное количество голосов из всех кандидатов, причем с таким существенным отрывом", — рассказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР: Предложение сняться поступило из ОП. ВИДЕО

"В определенный момент к нам из Офиса Президента приехал представитель, который сказал, что нужно бы поддержать кандидатуру Владлена Неклюдова, поскольку это человек, которого поддерживал или лоббировал президент. На что члены Комитета сказали: подождите, у нас была определена процедура рейтингового голосования, и мы будем голосовать по собственному волеизъявлению", — пояснила Яцык.

По ее словам, на следующий день после этого поступила еще одна "настоятельная просьба" снять ее кандидатуру. В какой форме была высказана эта просьба и кто из представителей Офиса Президента ее озвучил, Яцык сообщать отказалась.

"Я не могла отказать в этой просьбе. Я не хотела, чтобы членов Комитета, как говорят, "ломали через колено" и как-то принуждали не голосовать. Я все прекрасно понимаю, я взрослый человек. Поэтому я приняла такое решение", — утверждает Яцык.

Также на Цензор.НЕТ: Провалив постановление о формировании конкурсной комиссии, Рада оставила ГБР без руководителя на неопределенный срок, - нардеп Осадчук

Неклюдов на заседании комитета, по ее словам, не отрицал поддержку со стороны ОП.

"Он сказал, что я к президенту не ходил, не просил, это сделали другие люди за меня. Саша Куницкий задал вопрос ему: считаешь ли ты допустимым так поступать и считаешь ли ты это нормой? Он сказал: да, я считаю, что это вполне приемлемо", — рассказала Яцык.

О том, что она была вынуждена снять свою кандидатуру под давлением ОП, Яцык рассказала днем 4 июня.

В комиссию по отбору руководства ГБР отобрали депутата Владлена Неклюдова и двоих ученых — Лидию Москвич и Андрея Козлова.

Автор: 

ВР (29229) ГБР (2975) Офис Президента (1796) Яцык (2) Неклюдов Владлен (13)


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Топ комментарии
+15
Все прозоро! Ніяких темників, ніякого тиску з боку *ОПи! На посади - тіко професіонали!
Боже! Я розумію за що ти караєш блазнів, але чим тобі Україна завинила?
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04.06.2020 19:58
+12
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 872
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04.06.2020 20:01
+11
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 1227
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04.06.2020 19:59
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Правила форума Совет форумчан
Саме цікаве, що в цю конкурсну комісію по відбору-призначенню керівників ДБР не допускають представників національно-державницьких сил в парламенті; зокрема, Голосу та Європейської Солідарності...
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04.06.2020 19:47 Ответить
Ось нехай вони і далі голосують разом з цирульниками, фотографами, візажистками та іншими випускниками Трускавецького університету.
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04.06.2020 19:56 Ответить
Все прозоро! Ніяких темників, ніякого тиску з боку *ОПи! На посади - тіко професіонали!
Боже! Я розумію за що ти караєш блазнів, але чим тобі Україна завинила?
показать весь комментарий
04.06.2020 19:58 Ответить
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 872
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04.06.2020 20:01 Ответить
Хорош кацапские фейки выкладывать!
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04.06.2020 20:24 Ответить
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 1227
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04.06.2020 19:59 Ответить
Ну а на какой же еще кандидатуре могла настаивать #ОПА, как не на человеке, которого зовут Владимир ленин?
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04.06.2020 20:01 Ответить
"Тёмные силы нас злобно гнетут? Гнетут, Владимир Ильич."
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04.06.2020 20:04 Ответить
Тобто конкурс для паперу, а той витримає все
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04.06.2020 20:02 Ответить
Дама отказалась от голосовавших за нее коллег из-за нежелания чтобы ее ломали. А Владлена и ломать не надо. В этой истории нет Дартаньяна... Одни Ришелье.
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04.06.2020 20:11 Ответить
Дартаньянц.
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04.06.2020 20:14 Ответить
Вот так определённая конкретная народность узурпирует власть и обворовывает страну.
Такой власти нет никакого дела до стратегии развития и процветания граждан.
Их интересует только личное материальное благополучие и безнаказанность.
Их девиз: чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было.
Кач сказал Медведчук - "Чтобы людям жилось хорошо..."
А "люди" - это они, любимые, а все остальные народы - быдло и скот.
И они потом удивляются погромам и майданам.
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04.06.2020 20:12 Ответить
Рейтинг зе катастрофически приближается к плинтусу, точно по сценарию папередника, который был очень уверен в любви электората, до последней минуты.
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04.06.2020 20:15 Ответить
148%, путн завидует ...
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04.06.2020 20:43 Ответить
Главное, что не Порошенко президент. Правда ведь, *********?
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04.06.2020 20:19 Ответить
а что, Порошенко разве не с зегнидами голосует ?
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04.06.2020 20:42 Ответить
нет.
Порошенко не имеет ничего общего с зе-гнидами.
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05.06.2020 08:33 Ответить
напомните, кто голосовал за дерибан земли и покрывательство махинаций с деньгами украинцев ?
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05.06.2020 09:02 Ответить
Это еще не коррупция и не преступление? Я интересуюсь!
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04.06.2020 20:22 Ответить
Президент заявлял и Заявляет , - Нет коррупции , Слуги чисты перед Народом. В этой ситуации должен сделать по Справедливости , согласно Конкурса.Если не будит реакции , то о чем тогда можна Говорить о каком прорыве и инвестициях.
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04.06.2020 20:29 Ответить
Толька "КАМАСУТРА"!!
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04.06.2020 20:48 Ответить
"Слуга народу" Яцик про тиск ОП: наполегливі прохання надходили двічі, я не хотіла, щоб членів Комітету "ламали через коліно" - Цензор.НЕТ 4314
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04.06.2020 21:32 Ответить
Ломать члены, через колено, это садизм! Я, с девушкой, солидарен и ее поддерживаю!
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04.06.2020 22:33 Ответить
 
 