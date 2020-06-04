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Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства

Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства

Всеукраинский Совет Церквей инициирует встречу с Президентом Зеленским. На повестке дня - необходимость формирования государственной семейной политики, вопросы противодействия домашнему насилию, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина, и проблематика коммерческого суррогатного материнства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации. 

Эти вопросы и другие социальные вызовы, которые требуют налаживания государственно-конфессионального взаимодействия, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предлагает обсудить лично с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Совет Церквей подчеркивает необходимость формирования государственной семейной политики с учетом катастрофической демографической ситуации в Украине, большой процент разводов и детей, воспитывающихся поэтому в неполных семьях.

Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создания надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и вместо этого популяризировать усыновление среди граждан Украины.

Кроме этого, еще более актуальной становится потребность объединения усилий власти, светской и религиозной общественности в решении проблемы домашнего насилия, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина.

Однако, вместо ратификации так называемой Стамбульской Конвенции, которая ангажирована гендерной идеологией, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций последовательно призывает правительство и парламент развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин. То есть пойти по пути тех странах Европы, которые также отказались от ратификации этой Конвенции (как пример, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения).

Особым резонансом отзывается в обществе проблематика коммерческого суррогатного материнства, которое запрещено во многих странах Европы, однако много лет превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине. В итоге, несколько недель все общество могло наблюдать, как несколько десятков младенцев были брошены в киевской гостинице, как "товар", за которым не пришел покупатель.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выражает свою поддержку Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который откровенно назвал риски, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства, основываясь на нормах законодательства. Ведь и Конституция Украины, и Семейный кодекс Украины признают семьей, созданную на основании брака, только союз мужчины и женщины, подчеркивая тем самым приоритетность и естественность такой формы семейного воспитания ребенка.

Эти вопросы, а также объединение усилий власти и религиозного сообщества в помощи нуждающимся, пострадавших от российской агрессии и от негативных последствий карантина для экономики государства, требующих безотлагательного решения с помощью системного и конструктивного диалога между руководством государства и религиозным сообществом.

Напомним, что последний раз Президент Зеленский встречался с членами ВСЦиРО в декабре 2019 года в преддверии встречи в нормандской формате"

Автор: 

Совет церквей (49) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+7
с какого перепуга ублюдочные торгаши свечками и
педофилы/гомофилы по совместительству , они же
поповская ненасытная шобла решили, что дети были брошены ?
эти мрази жируют за счёт обманутых лохов,
пусть идут и долбят друг друга в своих капищах,
какой зеленский ?
у нас государство отделено от братов ******** гундяева, или нет ?
похоже жульё в рясах нашло контакт с жульём из кварталла ...
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04.06.2020 21:01
+3
Церкви не можуть не залазити в труси.Це їх основна прерогатива.Їм потрібна паства,значить потрібна народжуваність.
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04.06.2020 19:58
+3
**** попы лезут туда , куда их не просят
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04.06.2020 21:35
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Церкви не можуть не залазити в труси.Це їх основна прерогатива.Їм потрібна паства,значить потрібна народжуваність.
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04.06.2020 19:58 Ответить
Тебе залезли в трусы ?
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04.06.2020 20:48 Ответить
https://censor.net/user/141844 Мені,ні.Я це не дозволяю робити.
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04.06.2020 20:52 Ответить
Ну вообще то идея неплохая. Написать бизнес -план, и пусть суррогатные мамы отстегивают в разворованный бюджет с каждой сделки ( продажи ребенка). Пенсионерам пенсии с чего -то надо платить . Главное , название приличное придумать.
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04.06.2020 21:00 Ответить
https://censor.net/user/141844 Найперше,церкви кажуть за демографію,це для них надважливо.А щодо сурогатного материнства,то з якої радості вони мають плати в бюджет?Держава до цього немає ніякого відношення.Та й до бюджету в нас присмокталися схематозники і олігархи,грошей все одно не буде.

''Пенсионерам пенсии с чего -то надо платить . Главное , название приличное придумать.''

Ми і так платимо зі всього податки.Ви що не бачите,скільки в нас палаців побудовано? Нас дурили завжди і продовжують дурити.За ці податки якраз повинні платитися пенсії і всі інші соціальні витрати.
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04.06.2020 22:12 Ответить
Так пытаются ж обложить данью заробитчан. Вот и посылки на бусиках в оборот взяли. Держава тоже к ним никаким боком, но хочет часть незаработанного присвоить. А здесь такие деньжищи крутятся. Если взять это под контроль, организовать подобие ферм по производству , то наши пенсионеры будут кушати икру ложками. Главное, чтобы икры у рыбы хватило, а наши бабы все, что нужно для процветания державы , нарожают.
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04.06.2020 23:37 Ответить
https://censor.net/ua/user/141844
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04.06.2020 23:55 Ответить
В нас є й сурогатна церква мацковського путреархату.
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04.06.2020 21:20 Ответить
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 9049
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04.06.2020 20:00 Ответить
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 3797
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04.06.2020 20:00 Ответить
Вывод: Ковид -19 - это религия.Все признаки налицо. Здесь есть верующие в господа вашего Ковинду ?
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04.06.2020 20:46 Ответить
от- сподобалось....
ПОЧЕМУ ПРАВДЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АНДРИЙ КОВАЛЕНКО

Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 7931

Журналист Андрий Коваленко о реалиях сегодняшнего дня.
Правды больше нет. Мы сами уничтожили собственными информационными и пиар-войнами. Мы размыли само понятие «правда», истина или факт. Сегодня побеждает тот, кто лучше манипулирует, зомбирует, создает параллельную реальность, в которую попадают необразованные и не готовы фильтровать информацию мозги.
Побеждает тот, кто умеет работать с современными инструментами пропаганды. Использует диджитал технологии, создает новые точки входа в человеческое сознание. Речь не только о выборах - речь о будущем.
Есть единицы, которые ищут факты, но они проигрывают. Потому что есть сотни профессиональных манипуляторов, которые зарабатывают деньги на лжи и создании тысяч параллельных реальностей и черных дыр, в которые можно попасть, прочитав несколько постов в телеграмме, вайбере, посмотреть на Ютубе. И зажевать это ТВ с онлайн-СМИ. Но вы им не верите - убегаете от этих ловушек в капканы анонима.
Реальность размыта журналистами, пиарщиками, медийными киллерами, целыми командами профессиональных лжецов. Тех, кто нападает и тех, кто отражает атаки, чтобы потом атаковать в ответ.
И, да, люди в этом мире - лишь мясо. Обычные цифры, помогающие зарабатывать. Жестоко? Нет. А может, это и есть ваша правда?
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04.06.2020 20:02 Ответить
https://censor.net/user/83125 Тут нічого нового не написано.Вірити не можна нікому.Та й правди ніколи не було в нас.
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04.06.2020 20:08 Ответить
"Правды больше нет...,-... может это и есть ваша правда?" Может это просто софизм? А люди рассуждали про софизмы тысячи лет назад,до того как появились "информационные и пиар-войны".Так что ничего страшного,как люди прожили от Аристотеля до сих пор,так проживут и дальше наши дети и внуки.
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04.06.2020 20:20 Ответить
тільки зі своїм сувітником він прийде

Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 7291
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04.06.2020 20:06 Ответить
Теперь ещё и попы взялись нашего ишака окучивать. Попы бескорыстно ничего не делают.
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04.06.2020 20:09 Ответить
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 8829
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04.06.2020 20:11 Ответить
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 9265
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04.06.2020 20:13 Ответить
Глазки строит, гад. Не к добру это.
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04.06.2020 20:49 Ответить
І знову "плєбсу" нав'язують "доброго царя", як на московії! Ці питання не входять до сфери діяльності Президента, відповідно до Конституції! Звертайтесь до Авакова та Вєнєдіктової! А внутрішню державну політику формує ВРУ та КМУ. До чого тут теє недолуге? Ну хіба тому, що Єрмак впливає на всі внутрішні та зовнішні процеси держави... Хоча цього утирка ніхто й нікуди не обирав!
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04.06.2020 20:30 Ответить
с какого перепуга ублюдочные торгаши свечками и
педофилы/гомофилы по совместительству , они же
поповская ненасытная шобла решили, что дети были брошены ?
эти мрази жируют за счёт обманутых лохов,
пусть идут и долбят друг друга в своих капищах,
какой зеленский ?
у нас государство отделено от братов ******** гундяева, или нет ?
похоже жульё в рясах нашло контакт с жульём из кварталла ...
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04.06.2020 21:01 Ответить
1000% 👍
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04.06.2020 23:36 Ответить
Твой бизнес как - то связан с суррогатным материнством ? Или ты за домашнее насилие ? Почему ты так расстроился ?
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04.06.2020 21:06 Ответить
**** попы лезут туда , куда их не просят
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04.06.2020 21:35 Ответить
а не ******* їх, вони й лізуть. ******* треба.
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04.06.2020 21:40 Ответить
попів - нахєр.
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04.06.2020 21:38 Ответить
"минимизации абортов"
Правильно. На входе в церковь попы нехай выдают освященные презервативы.
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04.06.2020 21:45 Ответить
Але.... Кожна церква повинна надати підтвердження своєї законності! Чи можуть прийти п'ятидесятники чи суботніки, чи адвентисти 7 дня, чи РПЦ, чи будь які інші секти?
У ПЦУ є Томос. У Католликів - Кардинал, призначений Папою. Чи є підстави вважати секти - уповноваженними до переговорів?
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05.06.2020 00:26 Ответить
государства земные суть царства Сатаны,
ни один верующий не будет делить чужих детей,
эти твари, которые жадно смотрят на чужих детей
тупо педофилы и торговцы людьми,
хотят, чтобы им на карман капнуло
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05.06.2020 00:58 Ответить
Веруны придумали для себя каких то мужиков в красных платьях, каких то пап, какие то сакральные клочки бумаги и назвали себя благодаря этому законными, но законности у таких организаций не больше чем у церки Летающего Макаронного Монстра. Так что со всеми остальными должны пойти к чертовой бабушке и не иметь никакого отношения к государственному управлению.
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05.06.2020 04:27 Ответить
Пчелы против меда. Если бы не суррогатное материнство, то согласно их верований, Иисус Иосифович никогда бы в этот мир не пришел. Да и так , по библии, рожали только мужики, а роль женщин как раз и сводилась к среде для вынашивания детей.
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05.06.2020 06:25 Ответить
 
 