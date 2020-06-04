Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства

Всеукраинский Совет Церквей инициирует встречу с Президентом Зеленским. На повестке дня - необходимость формирования государственной семейной политики, вопросы противодействия домашнему насилию, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина, и проблематика коммерческого суррогатного материнства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации.

Эти вопросы и другие социальные вызовы, которые требуют налаживания государственно-конфессионального взаимодействия, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предлагает обсудить лично с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Совет Церквей подчеркивает необходимость формирования государственной семейной политики с учетом катастрофической демографической ситуации в Украине, большой процент разводов и детей, воспитывающихся поэтому в неполных семьях.

Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создания надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и вместо этого популяризировать усыновление среди граждан Украины.

Кроме этого, еще более актуальной становится потребность объединения усилий власти, светской и религиозной общественности в решении проблемы домашнего насилия, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина.

Однако, вместо ратификации так называемой Стамбульской Конвенции, которая ангажирована гендерной идеологией, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций последовательно призывает правительство и парламент развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин. То есть пойти по пути тех странах Европы, которые также отказались от ратификации этой Конвенции (как пример, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения).

Особым резонансом отзывается в обществе проблематика коммерческого суррогатного материнства, которое запрещено во многих странах Европы, однако много лет превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине. В итоге, несколько недель все общество могло наблюдать, как несколько десятков младенцев были брошены в киевской гостинице, как "товар", за которым не пришел покупатель.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выражает свою поддержку Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который откровенно назвал риски, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства, основываясь на нормах законодательства. Ведь и Конституция Украины, и Семейный кодекс Украины признают семьей, созданную на основании брака, только союз мужчины и женщины, подчеркивая тем самым приоритетность и естественность такой формы семейного воспитания ребенка.

Эти вопросы, а также объединение усилий власти и религиозного сообщества в помощи нуждающимся, пострадавших от российской агрессии и от негативных последствий карантина для экономики государства, требующих безотлагательного решения с помощью системного и конструктивного диалога между руководством государства и религиозным сообществом.

Напомним, что последний раз Президент Зеленский встречался с членами ВСЦиРО в декабре 2019 года в преддверии встречи в нормандской формате"