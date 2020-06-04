У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко

Полиция Киева располагает информацией о возможности реализации различных сценариев в ходе акций в пятницу у здания Верховной Рады и Кабинета министров и готова к обеспечению правопорядка, подчеркнул начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"В пятницу пройдет несколько разноплановых акций под Верховной Радой и Кабинетом министров. По разным заявкам ожидаем до 1 тысячи человек", - сказал Крищенко в четверг агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество полицейских, задействованных в обеспечении правопорядка, не будет значительным, будут привлечены силы Нацгвардии.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли полиция каких-то провокаций в ходе акций, начальник главка сказал: "В соцсетях мы читаем, что есть идеи, призывы под эгидой "нет своеволию полиции" устроить что-то подобное тому, что происходит в США, было в Париже, Лондоне. Поэтому мы готовимся к различным сценариям. У полиции Киева есть достаточно опыта, выдержки, а также сил и средств и законных оснований, чтобы предотвратить какие-либо провокации".

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"Мы готовы к обеспечению правопорядка, как всегда", - сказал Крищенко, отметив, что с учётом волны сообщений о якобы минировании будет проведено кинологическое обследование территорий, обследование взрывотехническими службами.

Что касается бессрочной акции вкладчиков банка "Аркада" под КГГА, то, как сказал Крищенко, пока сложно спрогнозировать, какое количество людей соберётся.

"Завтра утром будет заседание рабочей группы с участием представителей КГГА, застройщика, вкладчиков, также будут представители МВД, полиции, чтобы все было в правовом русле, не было эксцессов ни сейчас, ни потом. Порядок будем обеспечивать и на акции, и на самом заседании рабочей группы", - добавил начальник ГУ Нацполиции Киева.

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