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У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко

У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко

Полиция Киева располагает информацией о возможности реализации различных сценариев в ходе акций в пятницу у здания Верховной Рады и Кабинета министров и готова к обеспечению правопорядка, подчеркнул начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"В пятницу пройдет несколько разноплановых акций под Верховной Радой и Кабинетом министров. По разным заявкам ожидаем до 1 тысячи человек", - сказал Крищенко в четверг агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество полицейских, задействованных в обеспечении правопорядка, не будет значительным, будут привлечены силы Нацгвардии.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли полиция каких-то провокаций в ходе акций, начальник главка сказал: "В соцсетях мы читаем, что есть идеи, призывы под эгидой "нет своеволию полиции" устроить что-то подобное тому, что происходит в США, было в Париже, Лондоне. Поэтому мы готовимся к различным сценариям. У полиции Киева есть достаточно опыта, выдержки, а также сил и средств и законных оснований, чтобы предотвратить какие-либо провокации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с запланированными массовыми акциями

"Мы готовы к обеспечению правопорядка, как всегда", - сказал Крищенко, отметив, что с учётом волны сообщений о якобы минировании будет проведено кинологическое обследование территорий, обследование взрывотехническими службами.

Что касается бессрочной акции вкладчиков банка "Аркада" под КГГА, то, как сказал Крищенко, пока сложно спрогнозировать, какое количество людей соберётся.

"Завтра утром будет заседание рабочей группы с участием представителей КГГА, застройщика, вкладчиков, также будут представители МВД, полиции, чтобы все было в правовом русле, не было эксцессов ни сейчас, ни потом. Порядок будем обеспечивать и на акции, и на самом заседании рабочей группы", - добавил начальник ГУ Нацполиции Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция обеспечивает выполнение ограничительных мер по коронавирусу в Киеве, - Крищенко

Автор: 

акция (2423) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+19
Не думаю , что Украинцы такие . Удивляюсь , что вполне зажиточные и Обеспеченные , работой социалкой пенсией, - С такив воодушевлением грабили супермаркеты , вагоны. Та на Майдане не был разграблен ни Один магазин, - Били только автозаки.Мне скажут , а Донецк, - А это русский мир.
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04.06.2020 20:21
+9
У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5305
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04.06.2020 20:21
+8
Это ваш "опыт" и "выдержка"?
У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 751
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04.06.2020 20:37
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У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5305
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04.06.2020 20:21 Ответить
бедосик ссыться и от видосиков,

а тут вдруг воробьи прилетят или тучка солнце закроет ...

или вдруг директора всех музеев решат все экспонаты музеев внезапно и беспричинно уничтожить ...

сон разума рождает чудовищ
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04.06.2020 20:21 Ответить
У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2879
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04.06.2020 20:19 Ответить
Тіщенко має на увазі "підмолодити" Київ? Це не те, що я подумав?
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04.06.2020 21:08 Ответить
Все к чему прикасаются ЗЕленые рученки превращается в какашки
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04.06.2020 21:17 Ответить
такого борова откормили
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04.06.2020 20:21 Ответить
Вообще-то Крищенко всегда был такой. Это горловский милиционер, один из немногих, которые остались верны Украине.
Его в Горловке еще в 2014-и году сепары сильно побили, били железными прутьями по голове.
Потом он долго лечился.
Но при этом был такого же сложения, как и сейчас.
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04.06.2020 20:44 Ответить
Не думаю , что Украинцы такие . Удивляюсь , что вполне зажиточные и Обеспеченные , работой социалкой пенсией, - С такив воодушевлением грабили супермаркеты , вагоны. Та на Майдане не был разграблен ни Один магазин, - Били только автозаки.Мне скажут , а Донецк, - А это русский мир.
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04.06.2020 20:21 Ответить
Ну с одной тысячью вы может и справитесь. А если 100 тыс будет? Кстати , зебуины, назовите мне хоть одного члена правительства или депутата от "СН" который был участником Революции Достоинства?
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04.06.2020 20:23 Ответить
Аваков подойдет, как член?
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04.06.2020 20:26 Ответить
Так он не с сн
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04.06.2020 21:06 Ответить
ну тогда и Беню добавь. А вообще-то Аваков "народный фронтовик"
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04.06.2020 21:19 Ответить
как член - это уж точно...
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04.06.2020 23:09 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Чорт аваков ведет слежку за активистами, которые собирают на завтра Майдан против чорта авакова. Ничего необычного, крути дальше.
У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3098
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04.06.2020 20:26 Ответить
Такое впечатление, что аваковская реформа делает главный акцент на размеры, или габарит морды, в количестве складок на подбородке, и в этом конкуренции у них нету.
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04.06.2020 20:30 Ответить
він перехворів на ковід19...їм, таким ще й доплачуватимуть...вр прийме закон і всьо)
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04.06.2020 20:39 Ответить
ФУ! Назад!
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04.06.2020 20:30 Ответить
Если количество полицейских превышает количество митингующих, то тогда я просто не знаю, что такое паника…🤔
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04.06.2020 20:36 Ответить
паника у полицаев,так как их больше и очко у них не железное, жим-жим.
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04.06.2020 23:13 Ответить
а, що вони хочуть, ці мітингарі?...не на часі, йде задєл на новий урожай..
от, коли врожаю не буде і експортувати не буде чого, а склади держрезерву порозпродують, тоді крищенку доведеться нелегко
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04.06.2020 20:37 Ответить
Вже порозпродували,чи то пак миші з'їли.
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04.06.2020 21:02 Ответить
Какая разница, шо хотят? Петики всегда за добро - Петю и против зла - Зели.
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05.06.2020 03:58 Ответить
обратили внимание - ты его назвал зелей и злом...тебя за язык никто не тянул
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05.06.2020 05:05 Ответить
Это ваш "опыт" и "выдержка"?
У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 751
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04.06.2020 20:37 Ответить
орда убийц украинского народа)
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04.06.2020 20:54 Ответить
чертёнки черта авакяна...
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04.06.2020 23:15 Ответить
вооружённое до зубов мусорьё бахвалиться, что разгонит безоружную толпу,
следует мусоров отправить в окопы
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04.06.2020 20:39 Ответить
https://24tv.ua/vidstavka-avakova-hto-mozhe-zaynyati-yogo-mistse_n1355202 Відставка Авакова: хто може зайняти його місце, якщо це трапиться , может Яценюк займёт место Авакова?
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04.06.2020 20:51 Ответить
Я за Стерненка на посаду шефа МВС. Молодий? Недосвідчений? Може це і добре в цьому випадку?
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04.06.2020 21:17 Ответить
да нах#й он нужен твой яйценюх???
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04.06.2020 23:26 Ответить
мусорня, не забывайте, что вас, стадо оборзевшее - содержит народ..
не власть, а на деньги налогоплательщиков - вас обувают, кормят и все остальное..
без народа - вы никто..
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04.06.2020 20:53 Ответить
Коли я бачу відгодованого кнура з ознаками заплившого жиром мозку в поліцейській або військовій формі я чітко усвідомлюю що така особа потребує дуже багато якісного корму і нічим окрім забезпечення себе достатнім харчування займатися просто не здатна. Я розумію що Авакова такий українець влаштовує. Такий українець також влаштовує ЗЕ. Питання лише в тому чи влаштовує цей кнур населення - худих, голодних і малозабезпечених - настільки щоб утримувати таке... У нас війна, злочинність а "обличчя" армії і поліції тупі, жирні, незворошньо байдужі... Будди власного шлунку...
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04.06.2020 20:57 Ответить
Не думаю, що варто бикувати в такому стані, який є. Хоч всі давно зрозуміли, що Зєля - помилка, але ми досі не визначились - хто, якщо не Зєля? Ось, яке питання має бути винесено на загал.
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04.06.2020 21:15 Ответить
Хто ж, як не ідіот, інакших же нема. Почекай, він собі навиписує орденів. Стане ідіотом з орденами.
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04.06.2020 22:08 Ответить
??? Аби щось ляпнути?
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04.06.2020 22:11 Ответить
Ти самокритичний.
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04.06.2020 22:14 Ответить
Петик, сэр. Что с него взять?
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05.06.2020 03:55 Ответить
Це каже це лайно яке здало Горлівку, покривало бійню в княжичах і збогатилося в києві.продажне мусорило ю
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04.06.2020 21:40 Ответить
Покращення наступает прям семимильными шагами!
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04.06.2020 22:21 Ответить
Бедный крищенко, опух с голоду...
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04.06.2020 23:32 Ответить
дяде верю, и мордан крупняком и взгляд жесткий - такой не подведет...
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05.06.2020 00:38 Ответить
"Ми готові до забезпечення правопорядку, як завжди", - сказав Крищенко, Судячі по Броварам і Кагарлику поліція вже нагадує ескадрони смерті латиноамериканських диктатур. Там теж вони віданні лише диктатору, там теж набирають поліцаїв з глухих хуторів, бажано без освіти, там теж олігархія багатіє, а народ виживає. Вільні люди повинні самі себе захищати без цих охоронних структур - бариг. Я за анархію, тобто, за зменшення ролі держави, за вільне володіння зброї, за вибори громадою, і дільничних, і суддів, і начальників райвідділів, тобто за - громадянське суспільство. Тому, що ця поліція, і ця влада заточені під феодалізм, під корупцію, під закритість і під пожирання бюджету. Для захисту тих у кого гіпертрофована жадоба до пожади!
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05.06.2020 06:43 Ответить
 
 