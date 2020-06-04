Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей

Госавиаслужба обнародовала требования к аэропортам Украины для возобновления полетов.

Текст документа опубликован на сайте Государственной авиационной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен как для пассажиров, так и для членов экипажа и персонала.

Между людьми должно соблюдаться расстояние в 1,5 метров, и аэропорты обязаны принять меры для предотвращения очередей. Все в аэропорту должны носить защитные маски: и персонал, и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.

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Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Пассажирам, которые прибывают в аэропорт, рекомендуется изменять температуру. Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам.

Напомним, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, а международное — 15-го.

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