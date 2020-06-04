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Новости Коронавирус и карантин
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Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей

Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей

Госавиаслужба обнародовала требования к аэропортам Украины для возобновления полетов.

Текст документа опубликован на сайте Государственной авиационной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен как для пассажиров, так и для членов экипажа и персонала.

Между людьми должно соблюдаться расстояние в 1,5 метров, и аэропорты обязаны принять меры для предотвращения очередей. Все в аэропорту должны носить защитные маски: и персонал, и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.

Читайте на Цензор.НЕТ: МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение из Киева в Одессу

Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Пассажирам, которые прибывают в аэропорт, рекомендуется изменять температуру. Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам.

Напомним, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, а международное — 15-го.

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Автор: 

аэропорт (1509) карантин (16729) авиасообщение (793) Госавиаслужба (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Это ничего, что в самолетах потом все сидят как сельди в бочке. Главное галочку поставить о проведенном мероприятии.
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04.06.2020 20:55
+3
Тупые ритуалы для "расмеши комика ", кукловоды с массонов...
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04.06.2020 20:32
+2
"Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам." А смысл в этом какой если в самолете сидят в креслах рядом друг с другом
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04.06.2020 22:06
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Тупые ритуалы для "расмеши комика ", кукловоды с массонов...
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04.06.2020 20:32 Ответить
Чета Карлсон с пропеллером вспомнился...
))
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04.06.2020 20:44 Ответить
Это ничего, что в самолетах потом все сидят как сельди в бочке. Главное галочку поставить о проведенном мероприятии.
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04.06.2020 20:55 Ответить
Что там с 14-дгевной самоизоляцией после возвращегия в Україну из Европы?
После 22.06 отменяют или нет?
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04.06.2020 21:04 Ответить
про рукавички взагалі маячня...
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04.06.2020 21:22 Ответить
та в принципі так само як і про намордники....
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04.06.2020 21:23 Ответить
Рекомендується ЗМІНЮВАТИ температуру? : годин польоту ... і всі ці перестороги до одного місця... Хоча для самозаспокоєння можливо й так.... Відносно черг - хотів би бачити як те виглядатиме...
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04.06.2020 21:41 Ответить
6годин польоту.... чи більше
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04.06.2020 21:43 Ответить
"Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам." А смысл в этом какой если в самолете сидят в креслах рядом друг с другом
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04.06.2020 22:06 Ответить
Как это бесконтактная посадка ???
Щупать больше не будут ?
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04.06.2020 22:07 Ответить
Как они себе это представляют, "никаких очередей"?!
Даже если каждый , онлайн сам зарегистрируется на рейс, то как без очередей сдать багаж и пройти досмотр ручной клади и пассажиров а также паспортный контроль!?
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05.06.2020 00:30 Ответить
 
 