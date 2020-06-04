Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей
Госавиаслужба обнародовала требования к аэропортам Украины для возобновления полетов.
Текст документа опубликован на сайте Государственной авиационной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен как для пассажиров, так и для членов экипажа и персонала.
Между людьми должно соблюдаться расстояние в 1,5 метров, и аэропорты обязаны принять меры для предотвращения очередей. Все в аэропорту должны носить защитные маски: и персонал, и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.
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Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.
Пассажирам, которые прибывают в аэропорт, рекомендуется изменять температуру. Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам.
Напомним, Украина с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 3 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что внутреннее авиасообщение возобновится 5 июня, а международное — 15-го.
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После 22.06 отменяют или нет?
Щупать больше не будут ?
Даже если каждый , онлайн сам зарегистрируется на рейс, то как без очередей сдать багаж и пройти досмотр ручной клади и пассажиров а также паспортный контроль!?