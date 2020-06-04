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Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр

Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр

Cтратегической целью Российской Федерации является ослабление органов власти США и подрыв авторитета страны – как на внутриполитической арене, так и за рубежом/

Об этом говорится в материалах одного из американских аналитических центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Наряду с работой над основополагающей внешнеполитической задачей, путем освещения в прессе актов насилия и фактов нарушения прав человека на Западе, Кремль также намерен справиться с одной из своих собственных проблем, отмечает аналитический центр IGTDS.

Яркая эмоциональная окраска репортажей о событиях в США позволяет РФ усилить распространение в инфополе идеи о том, что западные демократии якобы давно дискредитировали себя.

Основные пропагандистские нарративы России схожи с теми, которые Советский Союз продвигал во времена Холодной Войны , и фокусируются на следующих тезисах:

- расовое неравенство,

- беззаконие полиции,

- спорная законность американского правительства,

- социальная несправедливость.

Также в списке, безусловно, намерения Кремля подливать масло в уже имеющиеся противоречия между Республиканцами и Демократами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко - гражданин США, его украинское происхождение проверяется, - посольство

По задумке Кремля кадры насилия во время акций протеста в США должны контрастировать с действиями российского правительства по подавлению оппозиции, которые, как будет утверждать Москва, явлаются демократически допустимыми шагами властей.

В среднесрочной перспективе российские правительственные средства массовой информации будут освещать протестные акции в РФ с обязательной отсылкой к событиям в Миннесоте.

В 2013 году, когда Владимир Путин столкнулся с низкими рейтингами, Россия освещала Революцию Достоинства в Украине именно подобным образом. Основной посыл утверждал, что невозможно допускать подобные акции протеста против власти, ведь они неминуемо приведут к насилию, жертвам и дестабилизации.

Напротив, в случаях, когда определенные протестные движения за рубежом поддерживаются Кремлем, к примеру, протесты к Каталонии или Желтые Жилеты во Франции, тогда посыл российской пропаганды сводится к критике иностранных правительств, враждебных или конкурирующих с РФ, которые мешают воплощению в жизнь кремлевских сценариев.

Также читайте: Задержанного в США водителя въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко отпустили, не выдвинув обвинений

Одно из интернет изданий, аффилированное с российской военной разведкой, в одной из своих статей по событиям в США отметило, что Демократы якобы все спускают с рук их афроамериканскому электорату (который традиционно голосует за них)…

Поэтому накануне очередных президентских выборов в США инфомрационная кампания России стремится спровоцировать и как можно сильнее столкнуть лбами Демократов и Республиканцев. Очевидно, конечной целью является внесение смуты в процесс голосования и подрыв изнутри самой американской демократии, традиционно известной как образец свободы слова и выражения.

Также смотрите: Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3671) россия (95393) США (26471)


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Топ комментарии
+17
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 6148
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04.06.2020 20:27
+9
Чтобы это понять, не обязательно быть американским аналитическим центром...
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04.06.2020 20:27
+7
***
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 5795

..
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4767

...
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04.06.2020 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Чтобы это понять, не обязательно быть американским аналитическим центром...
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04.06.2020 20:27 Ответить
Любой человек, надевающий моск с утра это и так понимает. Дело в самом заявлении, по сути полуофициальном. Дипломатия-с, сударь.
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05.06.2020 08:28 Ответить
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 6148
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04.06.2020 20:27 Ответить
Ну тебя к богу, только позавчера пересмотрел, да и только, только потому, что тут кто-то эту картинку уже выкладывал. Второй раз смотреть не стану!
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04.06.2020 20:45 Ответить
***
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 5795

..
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4767

...
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04.06.2020 20:27 Ответить
интересно, как утилизируют отработанный материал ?
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04.06.2020 20:33 Ответить
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 8435

...
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04.06.2020 20:56 Ответить
Ці всі «матіви» подібні ще з політикою царської Росії якщо розібратись.
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04.06.2020 20:28 Ответить
Ех піндоси,ми вам про це вже сьомий рік розказуєм,потрібно об'єднуватись і раз і назавжди покінчити з цим Мордором
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04.06.2020 20:30 Ответить
ктото еще имеет сомнения поповоду причин беспорядков в сша?
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04.06.2020 20:32 Ответить
сам переведешь...?

я думаю пипец США с их такой толерантностью перед взбесившимися неграми ....

https://twitter.com/stillgray

https://twitter.com/stillgray Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 1700 Ian Miles Cheong

https://twitter.com/stillgray @stillgray

·https://twitter.com/stillgray/status/1268580248334942214 1 ч

Senators Martin Heinrich, Tim Kaine, Michael Bennet, Sherrod Brown and Chris Van Hollen get down on their knees. They look more like prisoners than elected officials. China, Iran and Russia are laughing at America right now.

Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4608
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4548

Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 6436
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04.06.2020 20:40 Ответить
попробовали бы негры повыделываться где-то в Пакистане там бы из-них шаурму сделали а сенаторы даже не понимают что уничтожают США.
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04.06.2020 21:05 Ответить
негры и у себя в Африке не выделываются.....
ну ладно США - их завезли когда то, НО в Европу они сами приехали и им дали убежище и сейчас они также пытаются морадерить как их соплеменники с США...
в Франции, Германии, Великобритании прямо сейчас...
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04.06.2020 21:11 Ответить
если европейцы и американцы не одумаются будут гражданские войны

если сейчас эти "меньшинства" уже достаточно агрессивны то что будет когда в силу естественных причин (физиология) их станет больше многие недостаточно квалифицированы не знают и не хотят знать языка отсюда разница в оплате и бедность которую можно оправдать "расизмом" если-бы европейцы и американцы были расистами они давно бы уничтожили все нацменьшинства как это делают в современной Турции или Китае.
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04.06.2020 21:22 Ответить
Там половина тих негрів в США приїхали вже після усунення сигрегації.
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05.06.2020 10:06 Ответить
https://twitter.com/johnddavidson
https://twitter.com/johnddavidson

John Daniel Davidson

@johnddavidson

·https://twitter.com/johnddavidson/status/1268559165754138625 3 ч

About the kneeling groups of white people professing their guilt: What is now a voluntary and seemingly spontaneous public affirmation of progressive ideology will in time become a requirement. You'll have to profess allegiance to the cultural left.
О стоящих на коленях группах белых людей, исповедующих свою вину: то, что сейчас является добровольным и, казалось бы, спонтанным публичным подтверждением прогрессивной идеологии, со временем станет требованием. Вам придется исповедовать верность культурным левым.

Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 6120
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04.06.2020 21:13 Ответить
Ось до чого ведуть поступки ЛГБТ, мазохістам та копрофілам.
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05.06.2020 10:08 Ответить
дело не совсем в вбесившихся неграх, даже совсем не в них, это в сбесившихся демократах с либералами извращенцами
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04.06.2020 21:12 Ответить
а массовое стояние на коленах белых перед черными ? (мой пост выше)...
коллективное унижение ....
это как...?
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04.06.2020 21:15 Ответить
неокоммунисты навязывают чувство вины,баранами легче управлять
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04.06.2020 21:34 Ответить
Ну, знаєте це, краще спитати у спеціаліста по сексуальним перверзіям.
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05.06.2020 10:09 Ответить
ктобы сомневался, это же демократы сенаторы
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04.06.2020 21:14 Ответить
СССР , - без Украины , ничто , а россия без Украины , - Выгребная Яма
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04.06.2020 20:32 Ответить
Сейчас филиалом кацапских пропагандистов в Украине выступает информационный тандем мертветчук-бойко и их грантоед - петушарий
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04.06.2020 20:34 Ответить
Світовий порядок може врятувати тільки невеличке радіоактивне озеро на місці Москви.
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04.06.2020 20:36 Ответить
Когось здивувало??
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04.06.2020 20:40 Ответить
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4869
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04.06.2020 20:44 Ответить
Эсесеровское "Зато у вас негров линчуют" по-прежнему действует.
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04.06.2020 20:46 Ответить
країна Гебнявія
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04.06.2020 20:50 Ответить
Зеленский на Хмельнитчине подстрелил "кабана", из окружения предлагали подстрелить "Русского медведя",но Зеленский не хотел нагнетать отношения с Москвой,пред пуском днепровской воды в оккупированный Крым.
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04.06.2020 20:58 Ответить
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 8138
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04.06.2020 21:04 Ответить
сказав ду рашка.
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05.06.2020 10:10 Ответить
"у… захисні костюми від Порошенка, з нашими лого . Так мило». "Зеленський позував з медиками у захисних костюмах від Порошенка " «Протягом двох місяців «Європейська солідарність» розвезла в усі регіони України більше 130 тисяч захисних костюмів медикам від Фонду Порошенка. І ось Зеленський в Хмельницькому, в лікарні з медиками, яким влада так і не виплатила 300% обіцяної надбавки, радісно усміхається на фоні цих самих лікарів, які одягнуті у… захисні костюми від Порошенка, з нашими лого . Так мило», - написала народна депутатка Ірина Геращенко.
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04.06.2020 21:13 Ответить
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 4150
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04.06.2020 21:18 Ответить
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 7396
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04.06.2020 21:22 Ответить
Небольшая справка. мол, почему в нарабсее такой случай... До революции дед пыни кормит буржуев в одном перербургском ресторане. После революции кормит Ленина и Крупскую. Затем сталина. Дед пристроил в НКВД тятю пыни. Вот так в КГБ и появилась моль. А далее, лихие 90-е чуть не нарушили традицию приспособленцев, да манки-бизнес, который возглавил в Ленинграде пыня, поставил все на круги своя. при этом пыня подступно изжил с бела свету Собчака... А дальше вам все хорошо разложила по полочкам пани Салье...https://news.finance.ua/ru/news/-/276701/v-rossii-ischezli-dokumenty-o-mahinatsiyah-putina-v-90-h-godah В России исчезли документы о "махинациях" Путина в 90-х ... читаем также и о том, https://www.svoboda.org/a/1972366.html Почему Марина Салье молчала о Путине 10 лет?
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04.06.2020 21:23 Ответить
цена ж росиянина - 4 рулона обоев
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04.06.2020 21:33 Ответить
То есть когда кацапы говорят о насилии на Западе это коварный сговор по ослаблению США.
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04.06.2020 21:35 Ответить
Сами кацапы это насилие и провоцируют
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04.06.2020 21:48 Ответить
Ну это само собой. Все организовано кацапами. CNN говорит что они даже много лет учили негров драться, типа каратистов готовили.
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04.06.2020 21:50 Ответить
Все гораздо хуже, эти негры и есть кацапы переодетые, намажутся гуталином а потом магазины громят
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04.06.2020 23:41 Ответить
Параша за 100 лет вообще не изменилась. "ДНР"-1918.
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 5662
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04.06.2020 21:37 Ответить
Трампусик аналитические центры не слушает, он корефану шлёт аппараты ИВЛ для лёгкого дыхания
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04.06.2020 21:40 Ответить
Чорний хер змінити на пляшку з під шампанського-це на параші-круто.
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05.06.2020 06:30 Ответить
 
 