Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр

Cтратегической целью Российской Федерации является ослабление органов власти США и подрыв авторитета страны – как на внутриполитической арене, так и за рубежом/

Об этом говорится в материалах одного из американских аналитических центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Наряду с работой над основополагающей внешнеполитической задачей, путем освещения в прессе актов насилия и фактов нарушения прав человека на Западе, Кремль также намерен справиться с одной из своих собственных проблем, отмечает аналитический центр IGTDS.

Яркая эмоциональная окраска репортажей о событиях в США позволяет РФ усилить распространение в инфополе идеи о том, что западные демократии якобы давно дискредитировали себя.

Основные пропагандистские нарративы России схожи с теми, которые Советский Союз продвигал во времена Холодной Войны , и фокусируются на следующих тезисах:

- расовое неравенство,

- беззаконие полиции,

- спорная законность американского правительства,

- социальная несправедливость.

Также в списке, безусловно, намерения Кремля подливать масло в уже имеющиеся противоречия между Республиканцами и Демократами.

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По задумке Кремля кадры насилия во время акций протеста в США должны контрастировать с действиями российского правительства по подавлению оппозиции, которые, как будет утверждать Москва, явлаются демократически допустимыми шагами властей.

В среднесрочной перспективе российские правительственные средства массовой информации будут освещать протестные акции в РФ с обязательной отсылкой к событиям в Миннесоте.

В 2013 году, когда Владимир Путин столкнулся с низкими рейтингами, Россия освещала Революцию Достоинства в Украине именно подобным образом. Основной посыл утверждал, что невозможно допускать подобные акции протеста против власти, ведь они неминуемо приведут к насилию, жертвам и дестабилизации.

Напротив, в случаях, когда определенные протестные движения за рубежом поддерживаются Кремлем, к примеру, протесты к Каталонии или Желтые Жилеты во Франции, тогда посыл российской пропаганды сводится к критике иностранных правительств, враждебных или конкурирующих с РФ, которые мешают воплощению в жизнь кремлевских сценариев.

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Одно из интернет изданий, аффилированное с российской военной разведкой, в одной из своих статей по событиям в США отметило, что Демократы якобы все спускают с рук их афроамериканскому электорату (который традиционно голосует за них)…

Поэтому накануне очередных президентских выборов в США инфомрационная кампания России стремится спровоцировать и как можно сильнее столкнуть лбами Демократов и Республиканцев. Очевидно, конечной целью является внесение смуты в процесс голосования и подрыв изнутри самой американской демократии, традиционно известной как образец свободы слова и выражения.

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