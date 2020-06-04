Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр
Cтратегической целью Российской Федерации является ослабление органов власти США и подрыв авторитета страны – как на внутриполитической арене, так и за рубежом/
Об этом говорится в материалах одного из американских аналитических центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Наряду с работой над основополагающей внешнеполитической задачей, путем освещения в прессе актов насилия и фактов нарушения прав человека на Западе, Кремль также намерен справиться с одной из своих собственных проблем, отмечает аналитический центр IGTDS.
Яркая эмоциональная окраска репортажей о событиях в США позволяет РФ усилить распространение в инфополе идеи о том, что западные демократии якобы давно дискредитировали себя.
Основные пропагандистские нарративы России схожи с теми, которые Советский Союз продвигал во времена Холодной Войны , и фокусируются на следующих тезисах:
- расовое неравенство,
- беззаконие полиции,
- спорная законность американского правительства,
- социальная несправедливость.
Также в списке, безусловно, намерения Кремля подливать масло в уже имеющиеся противоречия между Республиканцами и Демократами.
По задумке Кремля кадры насилия во время акций протеста в США должны контрастировать с действиями российского правительства по подавлению оппозиции, которые, как будет утверждать Москва, явлаются демократически допустимыми шагами властей.
В среднесрочной перспективе российские правительственные средства массовой информации будут освещать протестные акции в РФ с обязательной отсылкой к событиям в Миннесоте.
В 2013 году, когда Владимир Путин столкнулся с низкими рейтингами, Россия освещала Революцию Достоинства в Украине именно подобным образом. Основной посыл утверждал, что невозможно допускать подобные акции протеста против власти, ведь они неминуемо приведут к насилию, жертвам и дестабилизации.
Напротив, в случаях, когда определенные протестные движения за рубежом поддерживаются Кремлем, к примеру, протесты к Каталонии или Желтые Жилеты во Франции, тогда посыл российской пропаганды сводится к критике иностранных правительств, враждебных или конкурирующих с РФ, которые мешают воплощению в жизнь кремлевских сценариев.
Одно из интернет изданий, аффилированное с российской военной разведкой, в одной из своих статей по событиям в США отметило, что Демократы якобы все спускают с рук их афроамериканскому электорату (который традиционно голосует за них)…
Поэтому накануне очередных президентских выборов в США инфомрационная кампания России стремится спровоцировать и как можно сильнее столкнуть лбами Демократов и Республиканцев. Очевидно, конечной целью является внесение смуты в процесс голосования и подрыв изнутри самой американской демократии, традиционно известной как образец свободы слова и выражения.
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я думаю пипец США с их такой толерантностью перед взбесившимися неграми ....
https://twitter.com/stillgray
https://twitter.com/stillgray Ian Miles Cheong
https://twitter.com/stillgray @stillgray
·https://twitter.com/stillgray/status/1268580248334942214 1 ч
Senators Martin Heinrich, Tim Kaine, Michael Bennet, Sherrod Brown and Chris Van Hollen get down on their knees. They look more like prisoners than elected officials. China, Iran and Russia are laughing at America right now.
ну ладно США - их завезли когда то, НО в Европу они сами приехали и им дали убежище и сейчас они также пытаются морадерить как их соплеменники с США...
в Франции, Германии, Великобритании прямо сейчас...
если сейчас эти "меньшинства" уже достаточно агрессивны то что будет когда в силу естественных причин (физиология) их станет больше многие недостаточно квалифицированы не знают и не хотят знать языка отсюда разница в оплате и бедность которую можно оправдать "расизмом" если-бы европейцы и американцы были расистами они давно бы уничтожили все нацменьшинства как это делают в современной Турции или Китае.
https://twitter.com/johnddavidson
John Daniel Davidson
@johnddavidson
·https://twitter.com/johnddavidson/status/1268559165754138625 3 ч
About the kneeling groups of white people professing their guilt: What is now a voluntary and seemingly spontaneous public affirmation of progressive ideology will in time become a requirement. You'll have to profess allegiance to the cultural left.
О стоящих на коленях группах белых людей, исповедующих свою вину: то, что сейчас является добровольным и, казалось бы, спонтанным публичным подтверждением прогрессивной идеологии, со временем станет требованием. Вам придется исповедовать верность культурным левым.
коллективное унижение ....
это как...?