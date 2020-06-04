Высший антикорсуд отменил меру пресечения Богатыревой, поскольку прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Такое решение было принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В сообщении отмечается: "Таким образом суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применялась мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

"По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении", - сообщили в ВАКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богатыреву выпустили из СИЗО

Также в суде отметили, что в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм уголовно процессуального закона.

Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Также читайте: Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву