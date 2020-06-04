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Высший антикорсуд отменил меру пресечения Богатыревой, поскольку прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении

Высший антикорсуд отменил меру пресечения Богатыревой, поскольку прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Такое решение было принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В сообщении отмечается: "Таким образом суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применялась мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

"По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении", - сообщили в ВАКС.

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Также в суде отметили, что в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм уголовно процессуального закона.

Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Также читайте: Новинский внес 6 миллионов гривен залога за Богатыреву

Автор: 

Богатырева Раиса (715) мера пресечения (452)


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Топ комментарии
+39
бл... это просто сюр
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04.06.2020 21:08
+25
Лет 10 эта курица сидела на откатах мед мафии, грабила нищих украинцев через "бесплатную" медицину, нанесла государству многомиллиардные убытки. В любой нормальной стране это рыговское дерьмо уже бы жрало зону с конфискацией, но только не стране, которой руководит клоун олигархов. Браво зеленский, ты сделал все что от тебя просили мертвечуковско-кацапские твари: отменил амнистию майдановцам, выпустил всех убийц евромайдановцев, отдал кацапам военных преступников и снял все обвинения против рыгов, которые грабили и убивали украинцев. Теперь в кремле тебе точно дадут орден.молодец
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04.06.2020 21:23
+20
Це вже навіть не сцуть в очі, а просто висрались на голову цілому суспільству! Вау!
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04.06.2020 21:19
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А видосик записать ?
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05.06.2020 10:20 Ответить
А що на це каже Вєня диктова?
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05.06.2020 11:35 Ответить
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