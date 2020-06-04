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Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата"

Захарова назвала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "вбросом" информацию о новой встрече глав МИД "нормандского формата", которую ранее озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Захарова заявила сегодня на брифинге в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы видели сообщения в СМИ относительно предложений украинской стороны провести встречу "нормандской четверки" на уровне глав МИД, но официально к нам по этому поводу никто не обращался", - сказала Захарова.

"А что касается вопроса, кому нужны подобные вбросы, я думаю, что нужно уточнять у тех СМИ, которые все это распространяют без проверки, и у тех людей, которые делают подобные заявления", - добавила она.

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По словам Захаровой, министры иностранных дел стран "нормандского формата" во время видеоконференции 30 апреля констатировали отсутствие прогресса в выполнении решений саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 июня новую встречу в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел анонсировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95393) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+8
Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4332
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04.06.2020 21:45
+5
вброс захаровой на вентилятор. такая себе саша матросов из конюшни лаврова.
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04.06.2020 21:39
+2
Да расслабтесь. Ермак недавно говорил что встреча состоится до конца года. Правда не уточнил "какого" года.
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04.06.2020 21:42
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вброс захаровой на вентилятор. такая себе саша матросов из конюшни лаврова.
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04.06.2020 21:39 Ответить
Да расслабтесь. Ермак недавно говорил что встреча состоится до конца года. Правда не уточнил "какого" года.
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04.06.2020 21:42 Ответить
Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4332
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04.06.2020 21:45 Ответить
Захарова Матрешка танцующая калинку малинку , на пару с ванькой встанькой, а лошадь Рядом вся встременах.
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04.06.2020 21:51 Ответить
Захарова назвала "вкиданням" слова Кулеби про зустріч глав МЗС "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 8856

...
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04.06.2020 21:54 Ответить
Не,на клей похоже.Перекашивает.
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04.06.2020 22:01 Ответить
Значить зустрічі не буде, якщо Німеччина чи Франція на цьому не будуть наполягати. Бо московії така зустріч - наче серпом по... Та й Єрмаку воно ніх не тре, бо то буде ще одне обісра... ще одна поразка найвеличнішого на міжнародній арені!
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04.06.2020 22:01 Ответить
У захаровой алкогольное обострение.
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04.06.2020 22:26 Ответить
свинособаки,этот вброс не для вас,а для зебилов...прям вот высраться этой карге надо было)))))
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04.06.2020 22:30 Ответить
Неужели Манька вышла из запоя?! Да ну, нах, никогда не поверю!
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05.06.2020 07:37 Ответить
 
 