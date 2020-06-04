Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "вбросом" информацию о новой встрече глав МИД "нормандского формата", которую ранее озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Захарова заявила сегодня на брифинге в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы видели сообщения в СМИ относительно предложений украинской стороны провести встречу "нормандской четверки" на уровне глав МИД, но официально к нам по этому поводу никто не обращался", - сказала Захарова.

"А что касается вопроса, кому нужны подобные вбросы, я думаю, что нужно уточнять у тех СМИ, которые все это распространяют без проверки, и у тех людей, которые делают подобные заявления", - добавила она.

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По словам Захаровой, министры иностранных дел стран "нормандского формата" во время видеоконференции 30 апреля констатировали отсутствие прогресса в выполнении решений саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 июня новую встречу в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел анонсировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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