Долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников выросли до 14 млрд грн, - Буславец
Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников достигла 14 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в четверг.
"Задолженность ГарПока по ВИЭ уже составляет 14 млрд грн, еще 6 млрд грн предприятие должно НАЭК "Энергоатом". Таким образом, мы имеем долги "ГарПока" в размере 20 млрд грн", – сказала она.
Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" на конец мая перед компаниями ВИЭ превышал 9 млрд грн, а уровень его расчетов за март 2020 года составил 11%, а в апреле и мае упал соответственно до 5% и 7%.
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набери "стоимость электроэнергии для населения в польше 2020" и смотри до усрачки.
30 % от чего ?
если убить промішленное производство до нуля, то она потребует все 100 %
скромно, решительно, просто.
Я правильно понял смысл этого заявления ?
Глядишь , долг и исчезнет ...