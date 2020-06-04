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Долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников выросли до 14 млрд грн, - Буславец

Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников достигла 14 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в четверг.

"Задолженность ГарПока по ВИЭ уже составляет 14 млрд грн, еще 6 млрд грн предприятие должно НАЭК "Энергоатом". Таким образом, мы имеем долги "ГарПока" в размере 20 млрд грн", – сказала она.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" на конец мая перед компаниями ВИЭ превышал 9 млрд грн, а уровень его расчетов за март 2020 года составил 11%, а в апреле и мае упал соответственно до 5% и 7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" не может оплатить закупки ядерного топлива, что грозит возвращением российской монополии, - Бутусов

Автор: 

энергетика (2553) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+10
при Пете расплачивались и долгов не было.

потом перестали красть и появились долги, а деньги кончились.
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04.06.2020 22:01
+7
Беспомощно разводит руками Буславец вместо того чтобы взять мародёра за вымя.Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
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04.06.2020 21:41
+6
Шо , пора опять скинуться Ахметке на новый дворец ?
Я правильно понял смысл этого заявления ?
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04.06.2020 22:11
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Я это понял и купил дом .Я думаю ты понял где.
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05.06.2020 00:56 Ответить
не понял, да и не важно в общем то. надеюсь на украинской территории
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05.06.2020 00:58 Ответить
И чуть-чуть порыбачим.
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05.06.2020 00:59 Ответить
Приезжай покупаемся.
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05.06.2020 00:58 Ответить
Спасибо за приглашение конечно, но я так и не понял куда ехать. Да и честно говоря надо немного поднять финансы - поиздержался за время карантина несколько.
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05.06.2020 01:06 Ответить
удаляй пост. почту скопировал
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05.06.2020 01:10 Ответить
Захожу на почту,а там тишина?
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07.06.2020 10:58 Ответить
я тебе привел данные которые легко гуглятся по ключевым словам.
набери "стоимость электроэнергии для населения в польше 2020" и смотри до усрачки.
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04.06.2020 23:30 Ответить
Когда Буславец отключала АЭС она хотела как лучше. Она думала что долги Минэнерго уменьшатся.Не уменьшились а выросли.Но винит Буславец не себя.. Винит 8% зелёной энергетики.
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04.06.2020 22:05 Ответить
Зеленая енергетика вырабатывате всего 8% електроенергии, а денег требует 30%. И ета цифра с каждым годом увеличивается. До 2035 года украинцы должны будут платить Ахметову и КО $12-14млрд. в год. Вот и п***ц. Так все просрать когда Украина имела самую распространенную сеть АЕС вырабатывающих копеечную енергию только враги народа могли.
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04.06.2020 22:11 Ответить
а денег требует 30%


30 % от чего ?

если убить промішленное производство до нуля, то она потребует все 100 %
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04.06.2020 22:25 Ответить
И ета цифра с каждым годом увеличивается. До 2035 года украинцы должны будут платить Ахметову и КО $12-14млрд. в год./ Вы , батенька , оптимист. «с каждым годом увеличивается»- это при Порошенко. Сценарий Коломойского совсем другой -дефолт, латифундии как в Бразилии, покупка электроэнергии у России в долг./ Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров неоднократно призывал оптимистов вести тему "Что изменилось за неделю к лучшему" как он вёл эту тему сам в 2015-2017 гг. Возьмитесь за эту тему- народ воспрянет и скажет спасибо.
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04.06.2020 22:36 Ответить
Це ви, пані Буславець, встановили Ахметову золоті ціни на зелену енергетику, і ми маємо розплачуватись черговими підвищеннями.
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04.06.2020 22:05 Ответить
Как раз весь кредит МВФ Ахметову и отдадите, а сами сосать дальше будете.
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04.06.2020 22:08 Ответить
Борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел зросли до 14 млрд грн, - Буславець - Цензор.НЕТ 3115
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04.06.2020 22:09 Ответить
он оправдал самые смелые мои надежды.

скромно, решительно, просто.

Борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел зросли до 14 млрд грн, - Буславець - Цензор.НЕТ 8110
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04.06.2020 22:28 Ответить
Шо , пора опять скинуться Ахметке на новый дворец ?
Я правильно понял смысл этого заявления ?
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04.06.2020 22:11 Ответить
Хочу щоб Бубочка зняв відосік на рахунок "зеленої енергетики".
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04.06.2020 22:12 Ответить
https://censor.net/news/3200074/energoatom_ne_mojet_oplatit_zakupki_yadernogo_topliva_chto_grozit_vozvrascheniem_rossiyiskoyi_monopolii
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04.06.2020 22:25 Ответить
_Ты с Луны упал? По-твоему причина по которой они грабят народ в их некомпетентности, а так-то они народу добра желают? Тебе лет 10, что ли?..
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04.06.2020 22:35 Ответить
Борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел зросли до 14 млрд грн, - Буславець - Цензор.НЕТ 8084
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04.06.2020 22:47 Ответить
Пусть Ахметка посвистит в свой гудок .
Глядишь , долг и исчезнет ...
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04.06.2020 22:53 Ответить
няня кинула инвесторов, ну как и ожидалось
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05.06.2020 00:27 Ответить
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