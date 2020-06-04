Долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников выросли до 14 млрд грн, - Буславец

Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников достигла 14 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в четверг.

"Задолженность ГарПока по ВИЭ уже составляет 14 млрд грн, еще 6 млрд грн предприятие должно НАЭК "Энергоатом". Таким образом, мы имеем долги "ГарПока" в размере 20 млрд грн", – сказала она.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" на конец мая перед компаниями ВИЭ превышал 9 млрд грн, а уровень его расчетов за март 2020 года составил 11%, а в апреле и мае упал соответственно до 5% и 7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" не может оплатить закупки ядерного топлива, что грозит возвращением российской монополии, - Бутусов