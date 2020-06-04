Руководство "Слуги народа" видит документы правительства глазами Дубинского и Портнова, а не правительства, - директор фонда "Возрождение" Сушко

Исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко предполагает, что враждебные правительству Дубинский и Портнов более успешны в коммуникации с руководством "Слуги народа", чем представители Кабинета Министров.

Об этом Сушко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Комментарии Арахамии и, отчасти, Разумкова о меморандуме с МВФ могут свидетельствовать о том, что руководство правящей фракции видит документы сформированного ими правительства скорее глазами Дубинского-Портнова, чем глазами самого правительства", — написал он.

Отношение Дубинского и Портнова к действующему правительству он назвал "показательно откровенно враждебным". При этом, по мнению Сушко, именно Дубинский и Портнов более эффективно влияют на настроения в верхушке СН.

"По крайней мере, они чаще "подходят первыми" и общаются эффективнее", — написал Сушко.

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"Отсюда можно делать и выводы относительно качества взаимодействий между Кабмином и его опорой в Раде — фракцией СН, и прогнозы относительно временного горизонта работы действующего Кабмина", — добавил он.

Ранее в четверг, 4 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство должно опубликовать текст меморандума, который планирует подписать с Международным валютным фондом.

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