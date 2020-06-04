Глава Минфина Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ
Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), при этом он указал, что меморандум содержит реформу налоговой и таможни как единых юрлиц.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире "Право на владу" на "1+1" в четверг вечером.
"Реформа налоговой системы (заложенная в меморандуме - ИФ) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко.
Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка.
При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать какие-либо предприятия.
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в документе который зегниды готовят
повышение пенсионного возраста до 70
лет,
а не гарантированный доход лохобанам
земля и недра теперь принадлежат вакарчукам, порошенкам и охметовым,
нечего разевать хлебало на чужое добро,
гарантированный , °°я доход, насмешили