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Глава Минфина Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

Глава Минфина Марченко отрицает наличие

Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), при этом он указал, что меморандум содержит реформу налоговой и таможни как единых юрлиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире "Право на владу" на "1+1" в четверг вечером.

"Реформа налоговой системы (заложенная в меморандуме - ИФ) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко.

Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка.

При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать какие-либо предприятия.

Также читайте: В новой программе с МВФ тема тарифов на электроэнергию не обсуждается, - Марченко

Автор: 

МВФ (3334) Марченко Сергей (298)


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дайте сеоёдки этому гиганту мысли
в документе который зегниды готовят
повышение пенсионного возраста до 70
лет,
а не гарантированный доход лохобанам
земля и недра теперь принадлежат вакарчукам, порошенкам и охметовым,
нечего разевать хлебало на чужое добро,
гарантированный , °°я доход, насмешили
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05.06.2020 00:25 Ответить
 
 