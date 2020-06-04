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Выпускников не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной кампании в вузы, - Мандзий

Выпускников не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной кампании в вузы, - Мандзий

Выпускников школ не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной компании в вузы, связанной с эпидемией COVID-19.

Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - отметила Мандзий.

Она говорит, что Министерство образования провело переговоры с Минобороны по этому вопросу.

"Мы говорили с коллегами из Министерства обороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - рассказала руководительница Минобразования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в ВСУ: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию

Чиновница подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.

Автор: 

Минобороны (9302) призыв (742) Минобразования (1735) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+1
Не понял? А кто распинался, что призыв с 20-ти, а с 18-ти добровольно?))) Зебилы, ауу?)))
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04.06.2020 23:05
+1
Это вместо контрактной профессиональной армии 18 летних пацанов запугивая будут забривать на службу как в совке и рашке? Это по стандартам нато наверное
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04.06.2020 23:19
+1
На призові нічого доброго не навчать.Це фактично тюрма і ставлення там не як в шведській армії.Там в багатьох ламається психіка.Робіть повністю професійну армію.Бюджету вистачить.Потрібно лише забрати тих,хто присмоктався до бюджету.
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05.06.2020 00:01
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Не понял? А кто распинался, что призыв с 20-ти, а с 18-ти добровольно?))) Зебилы, ауу?)))
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04.06.2020 23:05 Ответить
Это да. Триндели много что только с письменного согласия, а по факту нет на этот счёт ни одного нормативно-правоого акта, и военкоматы гребут 18-18 летних пацанов никого не спрашивая.
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05.06.2020 06:30 Ответить
Это вместо контрактной профессиональной армии 18 летних пацанов запугивая будут забривать на службу как в совке и рашке? Это по стандартам нато наверное
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04.06.2020 23:19 Ответить
В Ізраілівці теж, до речі.
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04.06.2020 23:34 Ответить
https://censor.net/user/27028 А навіщо Ізраїль показувати?
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04.06.2020 23:57 Ответить
Там служать всі, патамушта.
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05.06.2020 00:01 Ответить
https://censor.net/user/27028 Без величезної допомоги США,це ніщо.А чому нам не підходить варіант Британії? Технікою потрібно воювати,а не людьми.Москаля можна перемогти тільки технологічно,а не кількістю.
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05.06.2020 00:05 Ответить
Ізраїль, в першу чергу, воює професійно та ідеологічно.
професійно, тому що відповідально підходить до воєнного/бойового вишколу та до розвинення спецальних навичок вояків; зброя для військового є повсякденним аксесуаром (а не баченою раз за весь час служби - на присязі), поводження зі зброєю (переміщення, постанова під час стрільби й т.інш.) - на рівні рефлексів, а не безглузде нескінченне "збирання-розбирання".
ідеологічно, тому що кожен вояк чудово усвідомлює цінність власної країни, цінність ізраїльського буття, себе як ізраїльтянина; а ще тому, що ворог Ізраїля впевнений, що буде знайдений й знищений в будь-якій країні світу, за потреби - тихо, за потреби - показово.
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05.06.2020 09:03 Ответить
https://censor.net/user/405736 Ізраїлю дозволяють знайти і знищити.Навіть США каже,що буде захищати Ізраїль.Хамас до речі не може перемогти Ізраїль.А це як мінімум не ядерна держава,яка протистоїть Україні.
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05.06.2020 13:23 Ответить
з приводу "дозволяють" я, на жаль, не обізнаний - чи дозволяють, чи Ізраїль, забезпечуючи власну безпеку та власні уявлення про національну гордість, нехтує національним законодавством інших країн, але знаю напевно, що так вже Ізраїль вибудував свою внутрішню та зовнішню політку щодо нетерпимості та відсутності будь-якої толерантності до свого ворога. оцю стратегію нульової толерантності до ворога української державності де б він не переховувався та скільки б часу не минуло, слід би було втілити й Україні.
але це не про цю владу, та й не про попередню. маю надію, що про майбутню.
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05.06.2020 13:52 Ответить
https://censor.net/user/405736 Звісно що дозволяють.В них є світове єврейське лобі.Та й ворог наш,від усіх ворогів Ізраїля разом взятих сильніший.Ми його не дооцінюємо.Владу ми самі обираємо.Московитів можливо перемогти тільки технологічно.
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05.06.2020 14:47 Ответить
я тоже не против служить в Израиле,
и призывники Украины не против,
с какого °°° призывники должны
охранять ворованное и служить
мразям в погонах ?
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05.06.2020 00:16 Ответить
то вйо до Ізраїлю, али чи потрібне ти там.
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05.06.2020 09:05 Ответить
Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 143
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04.06.2020 23:44 Ответить
На призові нічого доброго не навчать.Це фактично тюрма і ставлення там не як в шведській армії.Там в багатьох ламається психіка.Робіть повністю професійну армію.Бюджету вистачить.Потрібно лише забрати тих,хто присмоктався до бюджету.
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05.06.2020 00:01 Ответить
голобородько, ты же вякал, что в армию не загоняют 18 летних.. голобородько - брехло..
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05.06.2020 00:07 Ответить
армия должна быть контрактной, нечего детям там делать, в этом режимном объекте, где прибацанное быдло прапорье будет убивать психиху и физическое здоровье детей..
пусть в армию идут зарабатывать те, кто хочет жить в казармах и быть на побегушках у алкашни в погонах..
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05.06.2020 00:10 Ответить
думаю рабам пора отказываться присягу принимать
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05.06.2020 00:14 Ответить
а можно призывнику в армию нормального государства, а ее бандитско/судейского
пойти служить ?
тут многие заявляют «в Израиле все служат»
во первых там кого попало не берут,
во вторых ....
короче, призывникам надо отказываться от принятия присяги,
о чём письменно уведомлять военкомов до призыва
присяга дело добровольное,
никто не должен на шару охметову служить
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05.06.2020 00:21 Ответить
Да не распинайся так))) Все уже поняли, что ты уклонист)))
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05.06.2020 01:03 Ответить
 
 