Выпускников не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной кампании в вузы, - Мандзий
Выпускников школ не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной компании в вузы, связанной с эпидемией COVID-19.
Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - отметила Мандзий.
Она говорит, что Министерство образования провело переговоры с Минобороны по этому вопросу.
"Мы говорили с коллегами из Министерства обороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - рассказала руководительница Минобразования.
Чиновница подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
професійно, тому що відповідально підходить до воєнного/бойового вишколу та до розвинення спецальних навичок вояків; зброя для військового є повсякденним аксесуаром (а не баченою раз за весь час служби - на присязі), поводження зі зброєю (переміщення, постанова під час стрільби й т.інш.) - на рівні рефлексів, а не безглузде нескінченне "збирання-розбирання".
ідеологічно, тому що кожен вояк чудово усвідомлює цінність власної країни, цінність ізраїльського буття, себе як ізраїльтянина; а ще тому, що ворог Ізраїля впевнений, що буде знайдений й знищений в будь-якій країні світу, за потреби - тихо, за потреби - показово.
але це не про цю владу, та й не про попередню. маю надію, що про майбутню.
и призывники Украины не против,
с какого °°° призывники должны
охранять ворованное и служить
мразям в погонах ?
пусть в армию идут зарабатывать те, кто хочет жить в казармах и быть на побегушках у алкашни в погонах..
пойти служить ?
тут многие заявляют «в Израиле все служат»
во первых там кого попало не берут,
во вторых ....
короче, призывникам надо отказываться от принятия присяги,
о чём письменно уведомлять военкомов до призыва
присяга дело добровольное,
никто не должен на шару охметову служить