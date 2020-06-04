Выпускников не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной кампании в вузы, - Мандзий

Выпускников школ не будут призывать в армию в связи с переносом сроков вступительной компании в вузы, связанной с эпидемией COVID-19.

Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - отметила Мандзий.

Она говорит, что Министерство образования провело переговоры с Минобороны по этому вопросу.

"Мы говорили с коллегами из Министерства обороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - рассказала руководительница Минобразования.

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Чиновница подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.