Полицейский потерял служебный пистолет на пьянке, а потом заявил, что оружие украли
Сотрудник Нацполиции Киева потерял пистолет и патроны во время пьянки, через несколько дней заявил о его краже, а потом во всем признался и отделался штрафом в 8500 гривен.
Решение о том, чтобы взыскать с бывшего полицейского штраф, принял Святошинский райсуд Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Экс-страж порядка пошел на сделку со следствием. Кроме того, суд принял во внимание его искреннее раскаяние, участие в АТО и знак отличия, полученный от президента.
Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным делам. Он работал в отделе противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатки.
В пятницу, 31 января, на тот момент еще сотрудник полиции приехал в здание ГУ Нацполиции в Киеве. При себе у него был пистолет Макарова, 2 магазина и 16 набоев к нему. До вечера полицейский работал, а после начал пить с сотрудниками миграционной службы — сначала в здании главка, а потом за его пределами. Вернувшись домой около 2 часов ночи, страж порядка обнаружил, что потерял пистолет.
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2 февраля он позвонил по телефону "102" и сообщил, что оружие вместе с сумкой якобы украли из его машины. После полицейский повторил эту ложь следователю. Полиция разыскивала якобы украденный пистолет как минимум до середины марта. 30 марта бывший полицейский во всем признался.
Статьи, которые инкриминировали мужчине, предусматривают наказание в виде исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, стороны договорились о штрафе в 8500 гривен.
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в 90-ых это 200 % увольнение и служебное расследование. и дай бог чтобы с этого ствола никто не стрелял в будущем.
Так к чему твои 90е?))
"тут" штраф в 8500 грн. это меньше чем за отсутствие маски в публичном месте.
А ты чего писяешь? Справедливости по своим понятиям хошь? Иди в депутаты, я тебя поддержу. Раз на выборах как минимум.
Взять хотя бы выдворение Саакашвили.
Или бесконечное перерезание ленточек перед каждым покрашенным туалетом на трассе.
А безвиз с агрессором - это особый цирковой номер.
Лєнтачкі - то місцевої влади "приколи".
Безвіз - ще від Кравчука залишився.
А взагалі так, "Цирк" постійно але при блазню він набрав ще більше розмаху, набагато більше.
1. Дата має бути на заяві.
2. Де знайшов сліди .
3. Де знаходиться вітділок а де ти і т.п. !
4. Де гарантії що міліція/поліція просто не знищить заяву-небуло ніякої заяви та не оформить тебе як того кого взяли за "довгим та пильним розрахунком" .
5. А ще є видбитки на набоях та іньші "приколи".
Висновок: Не слухайте порад не знайомих або не перевірених знайомих людей!!!
Пістолет та заява у кішені - казочка доя Лохів, НЕ ПРАЦЮЄ ЦЕ.
дату каждый день перетатуировывать,
подпись можна не....
Кадровый голод,епт.
так и на лицо забывшее, потерявшее, продавшее, проигравшее в карты и т.д. свое личное оружие.
Альо поліція куплю пістолет з набоями за 18500, десятка у "новарі" вам. Пишіть на ФБ
А як що серйозно то сумно й страшно що може статися з країною з такими судами та президентом янєлохом та його напів сепарскою зеКОм@ндою....
Cреди мусорья очень много фиктивных, тем более он не рядовой(), да и "знак отличия" от таких президентов, как порошенко или зеленский далеко не всегда давался настоящим героям - вспомнить того же киву или вилкула...
Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным деламИсточник: https://censor.net/n3200159