Полицейский потерял служебный пистолет на пьянке, а потом заявил, что оружие украли

Сотрудник Нацполиции Киева потерял пистолет и патроны во время пьянки, через несколько дней заявил о его краже, а потом во всем признался и отделался штрафом в 8500 гривен.

Решение о том, чтобы взыскать с бывшего полицейского штраф, принял Святошинский райсуд Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-страж порядка пошел на сделку со следствием. Кроме того, суд принял во внимание его искреннее раскаяние, участие в АТО и знак отличия, полученный от президента.

Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным делам. Он работал в отделе противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатки.

В пятницу, 31 января, на тот момент еще сотрудник полиции приехал в здание ГУ Нацполиции в Киеве. При себе у него был пистолет Макарова, 2 магазина и 16 набоев к нему. До вечера полицейский работал, а после начал пить с сотрудниками миграционной службы — сначала в здании главка, а потом за его пределами. Вернувшись домой около 2 часов ночи, страж порядка обнаружил, что потерял пистолет.

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2 февраля он позвонил по телефону "102" и сообщил, что оружие вместе с сумкой якобы украли из его машины. После полицейский повторил эту ложь следователю. Полиция разыскивала якобы украденный пистолет как минимум до середины марта. 30 марта бывший полицейский во всем признался.

Статьи, которые инкриминировали мужчине, предусматривают наказание в виде исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, стороны договорились о штрафе в 8500 гривен.

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