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Новости Силовики
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Полицейский потерял служебный пистолет на пьянке, а потом заявил, что оружие украли

Полицейский потерял служебный пистолет на пьянке, а потом заявил, что оружие украли

Сотрудник Нацполиции Киева потерял пистолет и патроны во время пьянки, через несколько дней заявил о его краже, а потом во всем признался и отделался штрафом в 8500 гривен.

Решение о том, чтобы взыскать с бывшего полицейского штраф, принял Святошинский райсуд Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-страж порядка пошел на сделку со следствием. Кроме того, суд принял во внимание его искреннее раскаяние, участие в АТО и знак отличия, полученный от президента.

Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным делам. Он работал в отделе противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатки.

В пятницу, 31 января, на тот момент еще сотрудник полиции приехал в здание ГУ Нацполиции в Киеве. При себе у него был пистолет Макарова, 2 магазина и 16 набоев к нему. До вечера полицейский работал, а после начал пить с сотрудниками миграционной службы — сначала в здании главка, а потом за его пределами. Вернувшись домой около 2 часов ночи, страж порядка обнаружил, что потерял пистолет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО

2 февраля он позвонил по телефону "102" и сообщил, что оружие вместе с сумкой якобы украли из его машины. После полицейский повторил эту ложь следователю. Полиция разыскивала якобы украденный пистолет как минимум до середины марта. 30 марта бывший полицейский во всем признался.

Статьи, которые инкриминировали мужчине, предусматривают наказание в виде исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, стороны договорились о штрафе в 8500 гривен.

Также на Цензор.НЕТ: МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7

Автор: 

алкоголь (1665) оружие (10200) Нацполиция (16433) правоохранительные органы (2969) произвол (37) пьянство (867) силовики (2798) суд (25081) юстиция (758) пистолет (52)


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Топ комментарии
+18
Не одеть один раз маску = два раза потерять служебный пистолет
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04.06.2020 23:24
+8
Зато не остается сомнений, что полиция действительно народная.
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04.06.2020 23:13
+7
а в багажнике труп с паяльником в заднице и его нотариально заверенное завещание, что это его последняя воля ?
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04.06.2020 23:41
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Подарите ему стеклянные перегородки от Авакова! Чтобы видно было, какой дебил!
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04.06.2020 23:11 Ответить
выдать ему деревянный ********!
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05.06.2020 08:53 Ответить
Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали - Цензор.НЕТ 8224
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05.06.2020 08:57 Ответить
Зато не остается сомнений, что полиция действительно народная.
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04.06.2020 23:13 Ответить
За потерю табельного оружия штраф?Странно как-то.И скольких теперь это оружие замочит людей?
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04.06.2020 23:13 Ответить
8 максимум
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04.06.2020 23:32 Ответить
нет, не 8, а 16.
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04.06.2020 23:39 Ответить
Настоящий My cop !
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04.06.2020 23:13 Ответить
пидо ас.вся суть новости
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04.06.2020 23:14 Ответить
бл писец какой то.
в 90-ых это 200 % увольнение и служебное расследование. и дай бог чтобы с этого ствола никто не стрелял в будущем.
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04.06.2020 23:16 Ответить
Ну и тут увольнение и судимость.
Так к чему твои 90е?))
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04.06.2020 23:40 Ответить
к тому что ты читать не умеешь7
"тут" штраф в 8500 грн. это меньше чем за отсутствие маски в публичном месте.
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04.06.2020 23:43 Ответить
Админка штраф превышает штраф криминала,, в отдельных случаях.
А ты чего писяешь? Справедливости по своим понятиям хошь? Иди в депутаты, я тебя поддержу. Раз на выборах как минимум.
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04.06.2020 23:59 Ответить
степа, ты дурак?
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05.06.2020 00:03 Ответить
Дурак это ты, раз осмыслить не можешь.
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05.06.2020 00:07 Ответить
"как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь" © ИВМП
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05.06.2020 00:12 Ответить
Думать слабо? Понимать не нужно, просто думать?
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05.06.2020 00:31 Ответить
Ни просто думать, ни сложно не для тебя
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05.06.2020 05:53 Ответить
Да, величайший!
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05.06.2020 09:19 Ответить
Тотоже
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05.06.2020 17:36 Ответить
Ну, якщо справді кристальна быографія, та волина знайшлася, і в принципі зізнався - ну то ок, один раз можна вибачити і дати шанс. Треба робити різницю між свідомою протиправною дією (типу кагарлицьких ментів), і разовим неспеціальним перфомансем.
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04.06.2020 23:19 Ответить
Про то что ствол нашли нет ни слова.
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04.06.2020 23:22 Ответить
Ну тоді відсторонити і чекати, чи ствол не вистрелить.
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04.06.2020 23:29 Ответить
Непонятно, что штраф и все, уволили или нет.
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04.06.2020 23:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2wqyOol0qhE - Семёнов? Водку пить будешь? (с)
Полицейский потерял служебный пистолет на пьянке, а потом заявил, что оружие украли - Цензор.НЕТ 1062
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04.06.2020 23:23 Ответить
апередил ))
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04.06.2020 23:37 Ответить
Не одеть один раз маску = два раза потерять служебный пистолет
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04.06.2020 23:24 Ответить
...цензор,де тут новина...?! це "рехворма" собакова,все норм...далі буде...
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04.06.2020 23:27 Ответить
Колись у мєнтів було залізне правило - перед вживанням ховати зброю в сейф. І для здоров'я безпечніше і для кар'єри спокійніше. А тепер виходить лафа - заплатив штраф і губи (продавай) знову...
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04.06.2020 23:28 Ответить
ще в ломбард можна, або в лізінг...під відсотки...
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04.06.2020 23:31 Ответить
Колись за таке світила тюрма.
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04.06.2020 23:28 Ответить
Колись й Блазнів у президенти не обирали....
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04.06.2020 23:57 Ответить
Только почему-то всё равно в стране был цирк.
Взять хотя бы выдворение Саакашвили.
Или бесконечное перерезание ленточек перед каждым покрашенным туалетом на трассе.
А безвиз с агрессором - это особый цирковой номер.
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05.06.2020 09:56 Ответить
Саакашвілі - не зрозуміло навіщо той цирк був, тут згоден.
Лєнтачкі - то місцевої влади "приколи".
Безвіз - ще від Кравчука залишився.
А взагалі так, "Цирк" постійно але при блазню він набрав ще більше розмаху, набагато більше.
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05.06.2020 14:22 Ответить
Аваковская шайка
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04.06.2020 23:29 Ответить
Закусывать надо!
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04.06.2020 23:30 Ответить
тепер прийдеться з рогаткою ходити
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04.06.2020 23:34 Ответить
Идиот. Заяву о пропаже личного оружия надо всегда носить в кармане!
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04.06.2020 23:32 Ответить
а лучше даже наперёд подать
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04.06.2020 23:38 Ответить
Когда-то по молодости таскал в одном кармане ПМ, в другом - заяву, шо я его только шо нашел и несу сдавать в мусарню
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04.06.2020 23:39 Ответить
а в багажнике труп с паяльником в заднице и его нотариально заверенное завещание, что это его последняя воля ?
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04.06.2020 23:41 Ответить
Ничего не знаю. Эу машину я только шо купил и еду ее регистрировать
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04.06.2020 23:43 Ответить
Казки для "Лохів".
1. Дата має бути на заяві.
2. Де знайшов сліди .
3. Де знаходиться вітділок а де ти і т.п. !
4. Де гарантії що міліція/поліція просто не знищить заяву-небуло ніякої заяви та не оформить тебе як того кого взяли за "довгим та пильним розрахунком" .
5. А ще є видбитки на набоях та іньші "приколи".
Висновок: Не слухайте порад не знайомих або не перевірених знайомих людей!!!
Пістолет та заява у кішені - казочка доя Лохів, НЕ ПРАЦЮЄ ЦЕ.
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04.06.2020 23:55 Ответить
Не знаю, не было случая проверить. Повезло.
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04.06.2020 23:58 Ответить
как вариант грудь побрить и на ней вытатуировать - "Иду сдавать пиндалет. дата, подпись".
дату каждый день перетатуировывать,
подпись можна не....
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05.06.2020 00:06 Ответить
Напился и никого не изнасиловал?Наградить и выдать вместо пистолета автомат.Наградной.
Кадровый голод,епт.
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04.06.2020 23:34 Ответить
От дурной! Сказал бы, что пистолет у него путен отнял. Тогдаб никто и проверять бы ничего не стал, а может еще бы и наградили
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04.06.2020 23:44 Ответить
преступления, совершенные с применением потерянного, забытого, проданного, проигранного в карты и т.д. оружия, ложаться одной статьей как на преступника,
так и на лицо забывшее, потерявшее, продавшее, проигравшее в карты и т.д. свое личное оружие.
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04.06.2020 23:45 Ответить
Реформа в дії.
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04.06.2020 23:46 Ответить
Штраф 8500 за пістолет !!!🤪🤪🤪
Альо поліція куплю пістолет з набоями за 18500, десятка у "новарі" вам. Пишіть на ФБ
А як що серйозно то сумно й страшно що може статися з країною з такими судами та президентом янєлохом та його напів сепарскою зеКОм@ндою....
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04.06.2020 23:49 Ответить
Пропив падлюка.
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05.06.2020 00:00 Ответить
участие в АТО и знак отличия, полученный от президента.Источник: https://censor.net/n3200159

Cреди мусорья очень много фиктивных, тем более он не рядовой(), да и "знак отличия" от таких президентов, как порошенко или зеленский далеко не всегда давался настоящим героям - вспомнить того же киву или вилкула...
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05.06.2020 04:19 Ответить
Криво работает явакрипт, имхо: в скобках должно было быть -
Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным деламИсточник: https://censor.net/n3200159
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05.06.2020 04:21 Ответить
Подумаешь пистолет. Главное булаву не потерять.
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05.06.2020 05:26 Ответить
Зброї нелегальної як сміття, ну ще один пістолет пішов туди, ну і трясця з ним
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05.06.2020 05:33 Ответить
який олень це писав? - 16 набоев к нему. якщо пишеш російською, то які курва набої?
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05.06.2020 08:03 Ответить
В таких случаях необходимо посоветовать, стражам порядка привязывать пистолет
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05.06.2020 08:45 Ответить
"В тому що поліцейські влаштовують п'янки і гулять зброю винна Х.Деканоїдзе", - ваш А.Геращенко.
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05.06.2020 08:50 Ответить
Выдайте ему водяной ******** и зарядите его самогоном будет беречь как зеницу ока
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05.06.2020 09:14 Ответить
 
 