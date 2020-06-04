Украина без воров в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский. ИНФОГРАФИКА

Глава профильного комитета ВР Денис Монастырский заявил о том, что принятый Радой закон сможет ликвидировать существование института воров в законе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Монастырский отметил: "Мы все стремимся к политической и экономической стабильности в Украине. Но как ее достичь? Один из путей - борьба с организованной преступностью и ее руководством - ворами в законе. Да, к сожалению, в постсоветских реалиях этот рудимент сих пор существует. Воры в законе влияют не только на экономику и политику, но и на развитие общества, и на международный имидж Украины. Преступные схемы, которыми они занимаются, много лет наносили ущерб стране.

Но хватит! Пришло время избавиться преступной среды. Более того - избежать ситуации, когда нашу территорию превращают в рассадник международного криминалитета.

Но как это сделать? Ведь никто пока не запрещает ворам в законе убегать от ответственности из других стран в нашу.

Наконец мы положили этому конец. Верховная Рада приняла важный законопроект №2513, который позволит эффективно противостоять деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ и привлечь к уголовной ответственности воров в законе.

Подобные шаги для криминализации деятельности наиболее опасных структур и элементов оргпреступности сделали уже и Армения, и Казахстан, и Грузия. Их опыт пригодился и нам. Например, с 2005 года Грузия принимала специальные законы об уголовной ответственности по ворам в законе. Это позволило или наказать их, или изгнать из страны. Собственно, к этому стремимся и мы. Наша цель - сделать невозможной преступную деятельность воров в законе в Украине".

Он продолжил: "Наш законопроект устраняет все серьезные пробелы Уголовного кодекса Украины и других законов по вопросу противодействия оргпреступности. Тем, кто организует преступную деятельность, распределяет доходы с нее или координирует преступные действия, не удастся избежать ответственности. А теперь поговорим подробнее, как мы это реализуем.

Во-первых, вору в законе не избежать уголовной ответственности. За все надо платить. Создал преступную организацию и / или руководил ею - получи наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Принимал участие в преступной организации - получи от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Создал преступное сообщество, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководил таким сообществом - от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Не избежать ответственности и тем, кто обращается к вору в законе или другому криминальному авторитету с просьбой совершить преступление или осуществить преступное влияние на других людей - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без нее. Организовал "сходку" представителей преступных организаций или сообществ - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества".

"Важно сказать, что теперь в документе четко прописано понятие "вор в законе". Это "лицо, которое, благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние ". Для них наступает уголовная ответственность, если они осуществляли преступное влияние или другие конкретные преступные действия, доказаны следствием: то ли лицо организовывало преступные группировки, то ли распределяла прибыль от их деятельности и тому подобное. Наказание не наступает просто за сам факт пребывания в статусе вора в законе без доказанных фактов совершения таким лицом соответствующей преступной деятельности.

Еще одно новое понятие, также в законе четко прописывается - "преступное влияние". Под таким воздействием следует понимать любые действия лица, который, благодаря своему авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности", - подчеркнул он.

Депутат отметил: "Ведь перед тем как инициировать уголовное производство, должно быть доказано, что конкретное лицо, благодаря своему авторитету и своим качествам, конкретным способом способствует (создает условия), побуждает, координирует или организует и распределяет средства для обеспечения преступной деятельности.

Для понимания, приведем пример с преступной деятельностью, когда определенные группировки занимаются угоном автомобилей в разных районах города или области или государства в целом. И конкретное лицо извне координирует этот преступный промысел, но не принимает непосредственного участия в одном из этих преступлений и не знает об объемах угонов, а просто перераспределяет территориальные сферы преступного промысла, влияет разными способами на следователя, прокурора, суд, чтобы помешать уголовному преследованию определенных группировок и их членов и тому подобное. Такие действия есть преступным влиянием. И заинтересованность в их совершении, прежде всего, материальная: больше преступлений - более доход от преступной деятельности, а следовательно, больше возможностей для самообогащение и негативного влияния на другие общественные правоотношения: политику, экономику, работу системы правосудия, стабильность в государстве в целом".

Он продолжил: "Во-вторых, мы будем делать все, чтобы предотвратить въезд в Украину воров в законе из постсоветских государств. Такие лица хорошо известны правоохранителям, и информацией о них систематически обмениваются между собой правоохранительные органы различных государств. Поэтому если вор в законе или другой криминальный авторитет приедет в Украину, то в интересах борьбы с оргпреступностью на границе ему могут временно запретить въезд сроком на 3 года. Конечно, с правом пересмотреть этот запрет.

В-третьих, мы повышаем ответственность за преступное влияние в СИЗО или колониях. Отныне будет разделен и усиленный уровень содержания осужденных, задержанных за организованную преступность. Что это значит? То есть для криминальных авторитетов предполагается содержание в одиночных камерах, чтобы они не смогли влиять на других осужденных и не угрожали расправой их родственникам в обмен на выполнение преступных задач. Если преступное влияние таки осуществлено - лишение свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без него.

В-четвертых, усиливается суровость наказания за организованную преступность".

"Полностью сохраняются действующие в УК специальные поощрительные нормы об освобождении лица от ответственности, если оно добровольно сообщило о соответствующем преступлении и активно сотрудничает со следствием. Однако организаторов преступной деятельности это никак не коснется. Они получат наказание без каких-либо послаблений.

Закон №2513 - историческое событие для Украины в вопросе борьбы с организованной преступностью. Это результат работы многих людей: членов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народных депутатов, практиков и ученых. Остался последний шаг - дождаться подписи Президента Украины", - резюмировал Монастырский.



