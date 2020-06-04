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Украина без воров в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский. ИНФОГРАФИКА

Украина без воров в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский. ИНФОГРАФИКА

Глава профильного комитета ВР Денис Монастырский заявил о том, что принятый Радой закон сможет ликвидировать существование института воров в законе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Монастырский отметил: "Мы все стремимся к политической и экономической стабильности в Украине. Но как ее достичь? Один из путей - борьба с организованной преступностью и ее руководством - ворами в законе. Да, к сожалению, в постсоветских реалиях этот рудимент сих пор существует. Воры в законе влияют не только на экономику и политику, но и на развитие общества, и на международный имидж Украины. Преступные схемы, которыми они занимаются, много лет наносили ущерб стране.

Но хватит! Пришло время избавиться преступной среды. Более того - избежать ситуации, когда нашу территорию превращают в рассадник международного криминалитета.
Но как это сделать? Ведь никто пока не запрещает ворам в законе убегать от ответственности из других стран в нашу.

Наконец мы положили этому конец. Верховная Рада приняла важный законопроект №2513, который позволит эффективно противостоять деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ и привлечь к уголовной ответственности воров в законе.

Подобные шаги для криминализации деятельности наиболее опасных структур и элементов оргпреступности сделали уже и Армения, и Казахстан, и Грузия. Их опыт пригодился и нам. Например, с 2005 года Грузия принимала специальные законы об уголовной ответственности по ворам в законе. Это позволило или наказать их, или изгнать из страны. Собственно, к этому стремимся и мы. Наша цель - сделать невозможной преступную деятельность воров в законе в Украине".

Он продолжил: "Наш законопроект устраняет все серьезные пробелы Уголовного кодекса Украины и других законов по вопросу противодействия оргпреступности. Тем, кто организует преступную деятельность, распределяет доходы с нее или координирует преступные действия, не удастся избежать ответственности. А теперь поговорим подробнее, как мы это реализуем.

Во-первых, вору в законе не избежать уголовной ответственности. За все надо платить. Создал преступную организацию и / или руководил ею - получи наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Принимал участие в преступной организации - получи от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Создал преступное сообщество, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководил таким сообществом - от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Не избежать ответственности и тем, кто обращается к вору в законе или другому криминальному авторитету с просьбой совершить преступление или осуществить преступное влияние на других людей - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без нее. Организовал "сходку" представителей преступных организаций или сообществ - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества".

"Важно сказать, что теперь в документе четко прописано понятие "вор в законе". Это "лицо, которое, благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние ". Для них наступает уголовная ответственность, если они осуществляли преступное влияние или другие конкретные преступные действия, доказаны следствием: то ли лицо организовывало преступные группировки, то ли распределяла прибыль от их деятельности и тому подобное. Наказание не наступает просто за сам факт пребывания в статусе вора в законе без доказанных фактов совершения таким лицом соответствующей преступной деятельности.

Еще одно новое понятие, также в законе четко прописывается - "преступное влияние". Под таким воздействием следует понимать любые действия лица, который, благодаря своему авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности", - подчеркнул он.

Депутат отметил: "Ведь перед тем как инициировать уголовное производство, должно быть доказано, что конкретное лицо, благодаря своему авторитету и своим качествам, конкретным способом способствует (создает условия), побуждает, координирует или организует и распределяет средства для обеспечения преступной деятельности.

Для понимания, приведем пример с преступной деятельностью, когда определенные группировки занимаются угоном автомобилей в разных районах города или области или государства в целом. И конкретное лицо извне координирует этот преступный промысел, но не принимает непосредственного участия в одном из этих преступлений и не знает об объемах угонов, а просто перераспределяет территориальные сферы преступного промысла, влияет разными способами на следователя, прокурора, суд, чтобы помешать уголовному преследованию определенных группировок и их членов и тому подобное. Такие действия есть преступным влиянием. И заинтересованность в их совершении, прежде всего, материальная: больше преступлений - более доход от преступной деятельности, а следовательно, больше возможностей для самообогащение и негативного влияния на другие общественные правоотношения: политику, экономику, работу системы правосудия, стабильность в государстве в целом".

Он продолжил: "Во-вторых, мы будем делать все, чтобы предотвратить въезд в Украину воров в законе из постсоветских государств. Такие лица хорошо известны правоохранителям, и информацией о них систематически обмениваются между собой правоохранительные органы различных государств. Поэтому если вор в законе или другой криминальный авторитет приедет в Украину, то в интересах борьбы с оргпреступностью на границе ему могут временно запретить въезд сроком на 3 года. Конечно, с правом пересмотреть этот запрет.

В-третьих, мы повышаем ответственность за преступное влияние в СИЗО или колониях. Отныне будет разделен и усиленный уровень содержания осужденных, задержанных за организованную преступность. Что это значит? То есть для криминальных авторитетов предполагается содержание в одиночных камерах, чтобы они не смогли влиять на других осужденных и не угрожали расправой их родственникам в обмен на выполнение преступных задач. Если преступное влияние таки осуществлено - лишение свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без него.

В-четвертых, усиливается суровость наказания за организованную преступность".

"Полностью сохраняются действующие в УК специальные поощрительные нормы об освобождении лица от ответственности, если оно добровольно сообщило о соответствующем преступлении и активно сотрудничает со следствием. Однако организаторов преступной деятельности это никак не коснется. Они получат наказание без каких-либо послаблений.

Закон №2513 - историческое событие для Украины в вопросе борьбы с организованной преступностью. Это результат работы многих людей: членов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народных депутатов, практиков и ученых. Остался последний шаг - дождаться подписи Президента Украины", - резюмировал Монастырский.

Украина без воров в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский 01
Украина без воров в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский 02

Автор: 

вор в законе (314) криминалитет (602) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+18
А как насчёт "воров в законе" в Правительстве, Раде, среди губернаторов, мэров и просто "авторитетных" бизнесменов? Эммм?
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04.06.2020 23:19
+17
Украина уже действительно переросла ,,воров в законе,, и поднялась на высшую ступень превратившись в ,,воров во власти,,
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04.06.2020 23:19
+11
Визы введите со странами бывшего совка - вся нечисть в Украину съехалась: все стремятся купить паспорт , чтобы по БЕЗВИЗу в ЕС ЕЗДИТЬ
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04.06.2020 23:19
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А как насчёт "воров в законе" в Правительстве, Раде, среди губернаторов, мэров и просто "авторитетных" бизнесменов? Эммм?
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04.06.2020 23:19 Ответить
Может закон и про местных князьков примут, которые кошмарят население
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04.06.2020 23:21 Ответить
"Губернатори" на расєї. А так все вірно.
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04.06.2020 23:24 Ответить
А у нас,шо отменили шоли?
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04.06.2020 23:29 Ответить
Шолі.
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04.06.2020 23:44 Ответить
Согласитесь, от изменения названия мусора - суть не меняется : прыйшов на посаду, наколядував и пишов, так шо и згадаты про нього гарного ничого
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04.06.2020 23:40 Ответить
- що, паляться козломордні...
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05.06.2020 10:13 Ответить
там половина жлплблока чи як він там у них називається підпадає під ті визначення, не приймуть
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05.06.2020 08:34 Ответить
Офшорна падаль як раз підходить до цього закону.
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05.06.2020 10:28 Ответить
Ага
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04.06.2020 23:19 Ответить
Украина уже действительно переросла ,,воров в законе,, и поднялась на высшую ступень превратившись в ,,воров во власти,,
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04.06.2020 23:19 Ответить
я бы так сказал - воры, пишущие законы под себя
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04.06.2020 23:29 Ответить
Рекериры и бандюки пришедшие во власть еще в 1994-1996 создали для себя законы
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05.06.2020 06:01 Ответить
Всё верно, - закон эволюции или перерождения.
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05.06.2020 06:05 Ответить
Не смішіть.
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04.06.2020 23:19 Ответить
смешно
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04.06.2020 23:19 Ответить
Визы введите со странами бывшего совка - вся нечисть в Украину съехалась: все стремятся купить паспорт , чтобы по БЕЗВИЗу в ЕС ЕЗДИТЬ
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04.06.2020 23:19 Ответить
А визу в ЕС купить сложно что ли? Легче купить укр. паспорт? Что у вас такая фиксация на безвизе?
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04.06.2020 23:31 Ответить
А по визе в ЕС нельзя находится 180 дней
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05.06.2020 00:15 Ответить
сложно, иди в визовый центр, заполняй анкету или плати, опять плати, потом жди - вместо сел и поехал
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05.06.2020 00:30 Ответить
Вся нечисть сползлась в Украину после провала ГКЧП и то что Украина никак не могла добится ,,Независимости,, приняли все единогласно так как знали что понесут наказание за путч а в Незалежну Суверенну країну Україну не полезут.Так что по большому счету страна Украина существовала и существует только на бумаге а управляют ей все это быдло и уже целые династии этой быдлоты.
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04.06.2020 23:34 Ответить
логично. нет законов - нет воров.
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04.06.2020 23:20 Ответить
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04.06.2020 23:25 Ответить
да-да, помним:
Контрабанду побороли...
Коррупцию искоренили...
Войну закончили...
Теперь вот, за "воров в законе" взялись.
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04.06.2020 23:26 Ответить
Шо вы там курите ??? А как же вор в законе который в всеукраинском авторитете ? Клоун его погремуха он же голобородько,он же король ослик,он же #нелох
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04.06.2020 23:27 Ответить
Воры в законе Коломойского: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10/ "Мой план: оставляем вам все, что вы наворовали. Ну, может, 5% снимем - за легализацию. ", - Зеленский.
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04.06.2020 23:27 Ответить
Зніми рожеві окуляри, слуга.
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04.06.2020 23:31 Ответить
"De duobus malis minus est semper eligendum "Аристотель (384-322 до н. е..) - це вже було...
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04.06.2020 23:31 Ответить
Украина без "воров в законе" - уже реальность, ...

неужели главкондитера таки упакуют в желтый бобик?
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04.06.2020 23:34 Ответить
Этого можно и в Украина без "воров в законе" - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский - Цензор.НЕТ 4275т.к.до желтого,дело может и не дойти
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04.06.2020 23:41 Ответить
скісняюсь запитати, а шо таке "жовтий бобік"?
це щось із вашого пломбіра по 19 коп?
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04.06.2020 23:43 Ответить
Реально,что такое жёлтый бобик,кацап?
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04.06.2020 23:47 Ответить
При Порошенко такого не було-всі злодії сиділи (!)під ним.
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05.06.2020 05:45 Ответить
А с обычными ворами-мародерами,как?
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04.06.2020 23:36 Ответить
неужели беню грохнули?
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04.06.2020 23:38 Ответить
Свежо предание...
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04.06.2020 23:38 Ответить
Украина без "воров в законе" - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский - Цензор.НЕТ 5046
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04.06.2020 23:39 Ответить
Украина без "воров в законе" - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский - Цензор.НЕТ 2089
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04.06.2020 23:39 Ответить
Фу, какой вы мерзкий.
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05.06.2020 05:44 Ответить
Татьяна Флай це ж твій перзидент
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05.06.2020 08:35 Ответить
я просто не в твоем вкусе. впрочем - ты тоже не в моем
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05.06.2020 09:31 Ответить
вон оно чьо, Міхалич...
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04.06.2020 23:40 Ответить
охота на диких свыней
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04.06.2020 23:42 Ответить
а де ж ***** на вас полювало?
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04.06.2020 23:45 Ответить
Янелох шульга.
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05.06.2020 00:08 Ответить
хвилююсь запитати: може і рак вже перемогли? а ковід?
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04.06.2020 23:39 Ответить
https://censor.net/news/3200160/ukraina_bez_vorov_v_zakone_uje_realnost_glava_profilnogo_komiteta_rady_monastyrskiyi_infografika,олигархи и есть воры в законе и Рада ихняя,и содержимое их,смешно говорит депутат
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04.06.2020 23:39 Ответить
гы гы гы
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05.06.2020 00:13 Ответить
Справжні вори в законі це судді, прокурори, СБУ і менти.
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05.06.2020 00:44 Ответить
Украина с клоунами в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский.
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05.06.2020 00:56 Ответить
Воры в законе сидят в каждой раде: от сельской и до верховной!
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05.06.2020 01:03 Ответить
неужели нарика томосного защимят?
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05.06.2020 01:56 Ответить
Нет, блудницу оманскую упакуют
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05.06.2020 07:25 Ответить
Не пройшло і 15-ть років після грузинських реформ і свідків Петра на 12-ть років буцигарні?Щось не віриться.
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05.06.2020 05:55 Ответить
Україна без злодіїв в законі - вже реальність, - глава профільного комітету не зовсім проукраїнської ЗРади ЗЕбіл - капітулянт Монастирський.
Так треба братися ще і за продажних Юд за злодіїв в політиці .... Останній рік показує що щосили по нарастаючій йде злочинна торгівля територіальною цілісністю тимчасово окупованих кремлівськими фашистами )(уйла українських територій Криму і Донбасу. І навіть за спиною українського народу ведуся злочинні спроби торгівлі суверенитетом Української держави з капітуляцією і зі знищенням Української Конституції і .державності України... А нашій антиукраїнській прокремлівській владі ЗЕбілів капітулянтів їй стало непідходить буквально все українське: мова, Конституція, громадянство, церковь, історія .. і їм яничарам все більш по їх продажный душі стало улюбленим все окупаційне вороже кацапське.
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05.06.2020 05:56 Ответить
Навіть для мене,слабенького в юриспруденції,зрозуміло,що закон написаний БЕЗГРАМОТНО.Вдуматись тільки ! Проти 15 злодіів в законі (хай ще стільки ж приїжджих) створюють цілий закон !
А формулювання ? "Особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив" -ну точно підходить до Зєлі ,Єрмака і Коломойського,чи якоїсь Вєнєдіктової !
Ото наскільки показушно затримають тих ворів,настільки,підібгавши хвости, й відпустять.
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05.06.2020 06:05 Ответить
Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський - Цензор.НЕТ 8097
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05.06.2020 06:34 Ответить
"преступное влияние". Под таким воздействием следует понимать любые действия лица, который, благодаря своему авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность,

Это что? Типа авторов блатняка будут сажать или радио что его крутят?
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05.06.2020 07:39 Ответить
Наказание не наступает просто за сам факт пребывания в статусе вора в законе без доказанных фактов совершения таким лицом соответствующей преступной деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3200160

Это и выхолостит всю потенциальную пользу от закона
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05.06.2020 07:49 Ответить
Сказочники не переводятся....
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05.06.2020 08:05 Ответить
По этому законопроекту можно посадить ЛЮБОГО руководителя, т к он имеет авторитет и пользуется влиянияем. А оказывать "злочиннисть" можно, написав анонимку. Законопроект для всех чтобы все были "под копаком". Чем дальше в лес, тем бльше дров...
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05.06.2020 08:16 Ответить
Ну если руководитель заявит что у него статус вора в законе - таки да , посадят....
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05.06.2020 09:21 Ответить
з т.з. варамі ф законє треба боротись їхніми ж методами, затримали, змолотили в лайно це все зняли на відео і в сейф, а тому лайну сказати ще раз приїде знімуть як його гвалтують і розішлють його "колегам", більше не приїде.
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05.06.2020 08:37 Ответить
Я так понял, речь идет о судьях?
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05.06.2020 08:40 Ответить
А в раде кто сидит?!, а в судах?!, а в мусарне?!, а в налоговой?!, а в местных советах?!, а мэры?! тут продолжать и продолжать, забыл, а офис президента?!, а вы говорите Украина без воров)))) А эти как раз, что ни на есть В ЗАКОНЕ. настолько в законе, что они сами эти законы и вводят.
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05.06.2020 08:54 Ответить
Знаєм, знаєм. І без корупції в вищих ешелонах влади - тоже, давно вже реальність.
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05.06.2020 09:00 Ответить
Виходить "вор в законі" - це крутіше,ніж "крадун при владі"-першому-12-ть років,другому-умовно за викуп.
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05.06.2020 09:02 Ответить
смешно, они уже все на самых высоких постах
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05.06.2020 09:03 Ответить
"Глава профильного комитета ВР Денис Монастырский заявил о том, что принятый Радой закон сможет ликвидировать существование института воров в законе." - будет университет воров в законе.
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05.06.2020 09:48 Ответить
Якщо вистачить розуму виявити кримінальні гріши, Україна може позбавитись ще і від олігархів. Але існує вірогідність виникнення війни компроматів і ми лишимося всіх інститутів які уособлювают державу, тому що величезні статки наших силовиків та топ- держслужбовців мають кримінальне походження.
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05.06.2020 09:50 Ответить
Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський - Цензор.НЕТ 425
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05.06.2020 09:54 Ответить
Пока это только говорильня. В этих вопросах надо действовать быстро и жёстко. Если не знаете как - спросите у Саакашвили.
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05.06.2020 09:58 Ответить
 
 