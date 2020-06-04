Секретарь СНБО Данилов о России: Это искусственное образование, которое рано или поздно развалится

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Российская Федерация "всю жизнь заниматься выяснением отношений со своими странами-соседями, однако сама рано или поздно развалится".

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение он озвучил в программе "Есть вопрос" на "24 канале".

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится... Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – убежден глава СНБО.

По его словам, Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

"Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – добавил он.

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