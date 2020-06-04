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Секретарь СНБО Данилов о России: Это искусственное образование, которое рано или поздно развалится

Секретарь СНБО Данилов о России: Это искусственное образование, которое рано или поздно развалится

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Российская Федерация "всю жизнь заниматься выяснением отношений со своими странами-соседями, однако сама рано или поздно развалится".

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение он озвучил в программе "Есть вопрос" на "24 канале".

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится... Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – убежден глава СНБО.

По его словам, Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

"Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию украинцев в России

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95402)


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Топ комментарии
+53
И все-таки, хотелось бы пораньше...Как минимум - позавчера !
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04.06.2020 23:50
+40
За последние 100 лет уменьшилась на треть По территории. По населению- вполовину.
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05.06.2020 00:00
+38
Ого, Данилов выдал! Кровавый пастор его покусал? В любом случае это правильные слова. Остается делами слова подкрепить.
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05.06.2020 00:06
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Скажем так, сидеть и ждать, пока труп рашки проплывет мимо нас- недостаточно. Гадать на кофейной гуще, через сколько лет они развалятся- тоже.

Тем не менее рашка, находясь под санкциями, построила мост в оккупированный Крым, строит дороги , у них хорошие больницы и школы, у них , якобы под санкциями, но собирают мерседесы и тд., рашка одновременно участвует в нескольких вооруженных конфликтах , спонсирует террористов в ордло и по всему миру- на это все нужны деньги.То что они благоустраивают оккупированный Крым никак не отменяет самого факта оккупации, но нам нужно улучшать максимально свой украинский дом. Мы не под санкциями, нам вроде бы все помогают , с нами все дружат, но дороги все ещё не построены, этот несчастный охматдит строится уже при третьем по счету президенте и связан постоянно с коррупционными скандалами. Внутренние распри и тотальная коррупция привели к тому, что нам для выживания нужны кредиты мвф, сами мы не справляемся. Петя, Юля, Зе красноречиво улучшают наши перспективы словесно, но ,по факту , люди уже еле выживают. Очень показательно в этом аспекте отношение к пенсионерам. Пенсии очень маленькие, которые не позволяют людям в старости вести достойный образ жизни, особенно , если у этих людей нет другого источника существования,
У нас тьма тьмущая антикоррупционных органов, деятельность которых обходится государству в огромные суммы, что правильно, но неправильно то, что топ коррупция при этом живет параллельно , и уже научилась сосуществовать со всеми ними.

Если глобально власть не увидит , что уже всё - дальше некуда и уже практически некого- то процветающего государства нам прийдется ещё ждать очень долго.
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05.06.2020 06:08 Ответить
тут ведь какая маза, санкции имеют двоякий смысл, да, вороватые чинуши под санкциями становятся невыездными и не могут посещать цивилизованные страны, так что, что бы не испытывать отвращения от жизни такой - вынуждены как то благоустраивать место своего вынужденного пребывания, а то выведешь денежки в лондон, а там их быстро конфискуют по какому нибудь закону о неправедности капиталов, а там, глядишь, и простым людям кой какие крохи с барского стола упадут, на аллинклюзив в турцию хватит, да ипотеку выплачивать - и слава богу
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05.06.2020 06:27 Ответить
Благоустройство место своего вынужденного пребывания у кацапских чинуш ограничивается только собственным участком с огромным особняком в элитном районе.
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05.06.2020 11:18 Ответить
На счет трупа -Вы не правы! Никто не собирался и не собирается ждать проплыва трупа! Разве сейчас не прекрасные цены на газ? А цены на нефть? А мордоровский триллион долларов в США? А сирийские и ливийские Эрдогановские ятаганы в заднице *******? А крах мордоровской медицинской системы? А обнищание холопов? А безработица у них же? Веревочка упорно наматывается на колышек и конец близок! И тогда все ихние безобразия,за все времена,не закончатся только возвратом Крыма и Донбасса,-конец будет намного жестче,по заслугам!
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05.06.2020 09:53 Ответить
Хотелось бы верить. За шесть лет просто было столько очень весомых причин уничтожить недоимеперию, но Запад просто предпочёл закрывать глаза на все явные попрания путеным всех демократических основ и принципов , целостность в том числе суверенных государств -соседей мордора.
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05.06.2020 10:06 Ответить
На геополитическом уровне жернова проворачиваются медленнее,-зато неотвратно. Все будет хорошо,и мы это увидим!
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05.06.2020 10:25 Ответить
Разве сейчас не прекрасные цены на газ? А цены на нефть?

Падение цен на газ и нефти куда сильнее ударило по сланцам в Штатах и по бюджету Саудовской Аравии, чем по отрасли и бюджету РФ. Полная себестоимость добычи нефти (приблиз) без налогов у саудитов 7 дол/бар, у РФ 15, у сланцевиков Штатов 45.

У Трампа на носу выборы и он не допустит банкротства нефтегаза Штатов изза низких цен, Штаты уже давяти и дальше будет давить на саудитов, пока не добьются цены 50+ на нефть.

Бюджет Штатов практ не зависит от нефти, у Саудовской Аравии в бюджет заложена цена нефти ок 80дол/барр, у РФ - 42долл.
Сегодня Штаты, ОПЕК и РФ объективно в одной нефтяной лодке и Штаты своей мощью вынуждены поддерживать нефтяные цены, и соотв, ходят они этого или не хотят - и РФ!!!!

и конец близок!

Когда? Дату в студию!!!!! Один знакомый с 2005 всё вещал, что "вот-вот мимо проплывет труп врага", сейчас устал и ожидает уже молча. Или (возможно) понял, что не дождется.
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06.06.2020 10:41 Ответить
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05.06.2020 19:23 Ответить
Данилова еще нельзя сравнивать с Кровавым Пастором?
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05.06.2020 06:21 Ответить
Пока я думаю нет. У Кровавейшего авторитет огромный. Он многое сделал для развития ракетных вооружений и не только.
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05.06.2020 10:12 Ответить
Он многое сделал для развития ракетных вооружений и не только.
Ну да.... Южмаш был один из центров ракетостроения СССР, сейчас лежит.
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06.06.2020 10:52 Ответить
Счас мышебратья вас, Слуг Народа, "за вымя пощупают"(С Остап Бендер), им очень нужна "маленькая победоносная война" к голосованию по Конституции, поскольку рейтинг Царя скатился до "ниже плинтуса", а 28% россиян готовы выйти на экономические (пока что) митинги.
Для того и устроена провокация с обязательной явкой Порошенко на допрос 10 июня, ВСУ провоцируют мышебратья, сроки их поджимают. И уж тогда то с "чистой" совестью можно будет ввести российские "народно-освободительные" армии, застоявшиеся на границе с Украиной. Особенно принимая во внимание, что в США все очень заняты гореванием по убиенному уголовнику и наркоману Флойду, и им ни до чего.
Вот и посмотрим, как вы, Слуги Народа, ужом на горячей сковородке закрутитесь, когда начнут образовыватьсяновые "народные республики", например ХНР. Сколько там корабликов мышебратья в Черное море разом вывели, не подскажете, Слуги Народные? С чего бы это они так то? Наверное, креветок ловить.
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05.06.2020 07:29 Ответить
Такое же мнение:

Одной строкой:
Секретар РНБО Данілов про Росію: Це штучне утворення, яке рано чи пізно розвалиться - Цензор.НЕТ 7311️ Секретарь СНБО Данилов уверен, что РФ развалится "при нашей жизни".
При таком РНБО скорее развалится Украина. Об освобождении Донбасса и укреплении армии надо думать, а не в облаках витать. (с) Хельги Шарп.
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05.06.2020 14:20 Ответить
Замість фантазій, цим олігофренам потрібно готовити країну для оборони нападу поки ще не розваленої РФ, яка буде пробивати коридор в Крим, а також, направити в ГПУ заяву щодо рішення комітету зеленомордої ВР щодо надання води в Крим. Бо отримають збройний спротив за те, що поять окупантів і роблять усе щоб він там залишився навічно.
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05.06.2020 07:32 Ответить
Етот дєнь ми прибліжалі как моглі (с)
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05.06.2020 08:38 Ответить
Секретар РНБО Данілов про Росію: Це штучне утворення, яке рано чи пізно розвалиться - Цензор.НЕТ 1709
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05.06.2020 08:54 Ответить
Капец... Давно так не смеялся.
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05.06.2020 12:32 Ответить


Секретар РНБО Данілов про Росію: Це штучне утворення, яке рано чи пізно розвалиться - Цензор.НЕТ 696
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05.06.2020 19:51 Ответить
Вот, слова не мальчика, но мужа.
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05.06.2020 09:16 Ответить
Красава товарищ Данилов! Вот это по-нашему заговорил, прям как мы здесь на Цензоре пишем)
россия (кацапстан/москальщина) - искусственное, временное, территориальное образование, лоскутное "квазигосударство", недоразумение, которое по странному стечению обстоятельств до сих пор не развалилось. Но этот процесс необратим, вопрос лишь во времени, думаю лет 5-7 и моксели снова вернутся ксвоему привычному образу жизни - лазить по своим глухим Мещерским лесам и жрать ягоды и орехи.
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05.06.2020 09:41 Ответить
Впервые слышу от ЗЕленых вразумительные слова. Так держать, Данилов !
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05.06.2020 12:34 Ответить
Вау! Послышались слова "не мальчика, но мужа"? Точно его Пастор укусил в шею!
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05.06.2020 10:16 Ответить
паРашка - это москальская ЫМПЕРИЯ, а любая ымперия это агрессивное и хищническое образование с паразитированием метрополий за счет нещадной эксплуатации ресурсов провинций. Да, она действительно развалится может очень скоро, а может через много лет /трудно делать прогнозы, очень много факторов и обстоятельств/ как и любая другая ымперия мира!
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05.06.2020 10:26 Ответить
Ну поки ми сіль і сірники будемо купувати у москалів, то расєя ще трохи поіснує
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05.06.2020 10:27 Ответить
Надо работать в этом направлении и самой Украине. Требовать от власти визовый режим с Уйлостаном. Разрыв где возможно экономических цепей. Полноценная блокада оккупированных территорий. Никаких отводов войск - это наша земля! Усиление экономических и политических санкций! Поднять вопрос Будапештского меморандума на международном уровне!
Вот такие требования должны быть к будущей политической элите Украины!
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05.06.2020 10:38 Ответить
Надо работать в этом направлении и самой Украине.

Давно пора, целеустремленно и главное - последовательно.
Разрыв где возможно экономических цепей.
Запрет покупки угля на востоке - в РФ, в Беларуси, Польше итд, те и беларусский и польский - это росс уголь через посредников. (в РБ вообще нет своей добычи.) Ввести обязательное расследования о физ источнике угля при покупке.
Разорвать договор о транзите газа с РФ, потребовать компенсацию потерь укр экономики от этого с ЕС.
Запретить покупать нефть и нефтепродукты в РФ и РБ.

Усиление экономических и политических санкций!

По примеру Штатов, воющим с СП-2, ввести экономические и политические санкции против стран, торгующих с РФ - стран ЕС, Англии, Штатов, Японии, Ю Кореи.... главное - не забыть санкции против Китая: Штаты поддержат.
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06.06.2020 11:12 Ответить
Много разговоров пор "ген рабства" присущий россиянам и т.д. А меж тем, это полнейшая глупость. Нету никакого "гена рабства" у новорожденного дитя- это навязанное уже самой системой.Россияне рожденные в богатых семьях(с хор.образованием) или заграницей не обременены никаким "геном рабства". Это как и у детей, нет к примеру расизма, который сформируется у них потом,под влиянием взрослых. Без навязывании идей империализма, превосходства и агрессии у подобной империи как РФ нет шанса на существование, т.к. она действительно искусственная. РФ погубит либерализм, как СССР погубили демократы., в связи с мировой глобализацией идей толерантности, прав и свобод в конечном итоге РФ развалится на много независимых государств. Это не обратимо уже, вопрос "цены" и времени. Империям не будет места в "мире будущего".
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05.06.2020 10:38 Ответить
Только постоянное кровосмешение омолаживает нацию. Моно этнические быстрее разваливаются и вымирают от инбридинга.
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06.06.2020 10:17 Ответить
це данілофф шось не те з'їв
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05.06.2020 11:00 Ответить
Пусть он такое ест каждый день. Приятного аппетита ему.
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05.06.2020 12:35 Ответить
"Рано, чи пізно" дорівнює "ніколи". Це ні про що. Думка чергового тимчасовго Ніхто, який сьогодні є, а завтра десь в Лондоні, чи Парижі. Ні про що. Краще би промовчав.
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05.06.2020 11:10 Ответить
Не развалится....
Любой провинциал мечтает не о самостоятельности, а перебраться в богатую Маскву.
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05.06.2020 11:33 Ответить
Данилов приятно удивил. Хорошо, что понимает очевидные вещи.
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05.06.2020 11:42 Ответить
Как-то даже странно слышать от члена зеленой команды такие пассажи
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05.06.2020 11:55 Ответить
это образование склепали евромассоны насадив аристократическую и военную элиту с монар-
хической немецкой династией и склепали надо сказать крепко...... более 300 лет продержалось
как ни крути........
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05.06.2020 13:21 Ответить
это образование склепали евромассоны
Начиная с деда Ивана Грозного - Ивана Третьего, с середины 15 в, никакого отношения ни к масонам, ни к немцам не имеющего.
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06.06.2020 11:28 Ответить
а нет желания заодно пересчитать лжецарей со времени свержения варягов Рюриковичей???
ну и конечно же подмену лжеимператора Петра I https://www.youtube.com/watch?v=qIHs1H8Ye84 - https://www.youtube.com/watch?v=qIHs1H8Ye84
кому было такое под силу кто имел такие возможности ??? массонство это не всемогущие маги
это структура соподчинённых закрытых элитных клубов и возглавляли их люди которые стави
ли цели на века вперёд и далеко не последнюю роль там играла католическая церковь а иногда
она просто была иницитором и организатором колониального по сути расширения Европы....
то что сейчас называется россия - это колонизированные территории.
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07.06.2020 10:38 Ответить
а нет желания заодно пересчитать лжецарей со времени

"Каждому да воздастся по вере его"
массонство это не всемогущие маги это структура соподчинённых закрытых элитных клубов и возглавляли их люди которые ставили цели на века вперёд и далеко не последнюю роль там играла католическая церковь

Идеология масонства - протестантская по сути: цель человека - стать избранным, мастером, достичь совершенства на земле - не важно в чем. Служение богу - это именно земные дела человека, его развитие. Католичеству это категорически поперек, тк тут любой верящий в одного бога (иудеи и мусульмане в тч) может достичь вершин, не будучи частью церкви. Папе, кардиналам и прочей католической иерархии тут нет места, есть своя иерархия посвящения.
что сейчас называется россия - это колонизированные территории.
Частично верно, верно в том смысле, что и что мы называет зап Европой - это колонизированные Римом территории.

В отличие от Польши, Русь пошла по пути принятия христианства, культуры от Византии, а не от Рима. Так что Россия - это колонизированные Восточной римской империей земли.

Аналогий много: Римская империя германской нации - на Западе, Москва - Третий Рим на востоке, "бремя белого человека на Западе" и мессианство в России.
Разница в том, что западное христианство, и католики и протестанты, создали цивилизацию с мощным внутренним потенциалом развития и саморазвития, а на Руси/в России с этим было не очень, как и в остальном мире. Потому большинство новинок - научных, военных, социальных - Россия, как и остальной мир, получали от западной цивилизации.
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07.06.2020 13:34 Ответить
та то я так.... от зависти.... просто мне за 60 а меня до сих пор в массоны не взяли.....
абыдна.....
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08.06.2020 06:36 Ответить
Аминь!
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05.06.2020 18:23 Ответить
Он эту байку рассказывает что бы не бороться за Крым и Донбас, типа пусть забирают потом всё равно Рашка развалится и всё вернётся без никаких усилий в Украину.
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05.06.2020 22:25 Ответить
Что то я давненько Степана Демуры не слышал. Что ли на Данилова поменяли?
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06.06.2020 10:19 Ответить
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