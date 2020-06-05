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СБУ предотвратила незаконное отчуждение земель госпредприятия "Морской торговый порт "Южный"

Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение земельного участка ГП "Морской торговый порт" Южный "стоимостью в десятки миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ .

В сообщении отмечается: "По предварительным данным следствия, сделку организовали представители ряда частных компаний и Управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета.

Они подписали вопреки действующему законодательству ряд документов, которые выводили почти 5 гектаров земель госпредприятия в частную собственность. Организаторам, в частности, отходил участок порта, на которой подрядчик строил гидротехнические сооружения.

Сейчас начальнику Управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета сообщено о подозрении в совершении служебного подлога по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области".

СБУ предотвратила незаконное отчуждение земель госпредприятия Морской торговый порт Южный 01
СБУ предотвратила незаконное отчуждение земель госпредприятия Морской торговый порт Южный 02

Автор: 

СБУ (19867) Южный (82)


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Кто-то же денег дал на жтот шахер махер 😀😀😀
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05.06.2020 01:18 Ответить
Компания "Причалы Коминтерна", принадлежащая Ахметову, дала деньги, заказала проект и
начала строить причал №10 на землях принадлежащих гос. стивидорной компании.
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05.06.2020 08:13 Ответить
Все ему мало
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05.06.2020 08:20 Ответить
Йужний))) прілагательноє типу рускій
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05.06.2020 07:06 Ответить
******* ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ПIВДЕННИЙ!!!
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09.08.2020 17:50 Ответить
НОВАЦКИЙ И ЕГО ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕШИЛИ БАБЛИШКА ПОДЗАРАБОТАТЬ ВЕДЬ ВЫБОРЫ В ОКТЯБРЕ НАДО НАПОСЛЕДОК ПРИХВАТИТЬ МАЛО НАПИЛИЛ НА ЮЖНОМ С.......КА!
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09.08.2020 17:49 Ответить
 
 