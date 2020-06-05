СБУ предотвратила незаконное отчуждение земель госпредприятия "Морской торговый порт "Южный"
Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение земельного участка ГП "Морской торговый порт" Южный "стоимостью в десятки миллионов гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ .
В сообщении отмечается: "По предварительным данным следствия, сделку организовали представители ряда частных компаний и Управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета.
Они подписали вопреки действующему законодательству ряд документов, которые выводили почти 5 гектаров земель госпредприятия в частную собственность. Организаторам, в частности, отходил участок порта, на которой подрядчик строил гидротехнические сооружения.
Сейчас начальнику Управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета сообщено о подозрении в совершении служебного подлога по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области".
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начала строить причал №10 на землях принадлежащих гос. стивидорной компании.