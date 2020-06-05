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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб

Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Красногоровки противник обстрелял оборонительные укрепления сил ОС, используя минометы калибра 120 мм. Вблизи Богдановки и дважды возле Чермалыка агрессор применил противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Рядом с Павлополем и дважды вблизи Каменки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Авдеевки - из стрелкового оружия.

Отмечается, что Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" защитников Новолуганского вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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По окрестностям Орехово российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.

"На все случаи агрессивных действия захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили вражескую активность.

Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из стрелкового оружия опорные пункты украинских сил неподалеку от Новоалександровки.

"В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб 01
Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб 02

обстрел (26975) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 5296
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05.06.2020 07:21 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам та путін-*****!!!!
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05.06.2020 08:14 Ответить
Вчора московсько фашистська загарбницька армія найманців Вагнера була вщент розгромлена у Лівії , недобитків добивають лівійські громадяни всім чим можуть , взяті величезні трофеї зброї та техніки, Московсько -фашистські недобитки разом зі своїми наймитами та попихачами, втікають з Лівії. Всіма можливими шляхами, в тому числі недавно перекинуті з Сирії літаки вже втекли. Фашистська загарбницька Московія , повністю розбита у Лівії . В місті Тархуна сьгодні був парад розбитої москальскої техніки. В лікарі виявлено ільше сотні трупів цивільних жінок та дітей в тому числі , без внутрішніх органів. Лівійці все документують і готують позов у міжнародний трибунал. Більше є на відео з сайту. https://twitter.com/i/status/1268901221726924801
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05.06.2020 17:39 Ответить
Selvestor Vivat

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Selvestor Vivat

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Selvestor Vivat

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·https://twitter.com/S_vivat/status/1174810686473613312 Sep 20, 2019

Савецка-расейскія гісторыкі ніяк не жадаюць звыкнуца з тым фактам што Маскву у 1611 спалілі ня толькі палякі, але і літвіны яны ж беларусы, украінцы і літоўцы. Войска Рэчы Паспаліты якое захапіла Маскву у 1610 толькі на 30% складала з палякаў. Астатніе 70% народы ВКЛ.

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+18 Штаб операции "Гнев Вулкана" сообщает, что в больнице https://twitter.com/hashtag/Tarhuna?src=hashtag_click #Tarhuna войска нашли 106 тел, в том числе женщин и детей у которых изъяты органы. В освобождённых от Хафтара и "русского мира" городах Ливии выявляются всё новые и новые преступления против человечности.

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المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب

@BurkanLy

· 1h

#عملية_بركان_الغضب: قواتنا تعثر على 106 جثة في مستشفى #ترهونة من بينها جثث لنساء و اطفال، و تقارير اولية تُفيد بان بعض الضحايا قد تعرضوا لتصفية جسدية #طرابلس_تنتصر

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В освобождённый от террористов и "русского мира" город https://twitter.com/hashtag/Tarhuna?src=hashtag_click #Tarhuna прибудут турецкие специалисты что бы провести экспертизу обнаруженных массово умерщвлённых людей и детей в местной больнице.
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05.06.2020 18:10 Ответить
 
 