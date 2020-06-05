Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Красногоровки противник обстрелял оборонительные укрепления сил ОС, используя минометы калибра 120 мм. Вблизи Богдановки и дважды возле Чермалыка агрессор применил противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Рядом с Павлополем и дважды вблизи Каменки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Авдеевки - из стрелкового оружия.

Отмечается, что Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" защитников Новолуганского вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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По окрестностям Орехово российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку от Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.

"На все случаи агрессивных действия захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили вражескую активность.

Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из стрелкового оружия опорные пункты украинских сил неподалеку от Новоалександровки.

"В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центре ОС.



