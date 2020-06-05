В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2"

Группа сенаторов демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Представленный проект закона расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступивший в силу в декабре 2019 года.

"В соответствии с разъяснениями в проект закона, санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовки. В конечном счете, санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2"", - говорится в сообщении посольства Украины в США.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

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По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.