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Новости Санкции против России
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В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2"

В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства

Группа сенаторов демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Представленный проект закона расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступивший в силу в декабре 2019 года.

"В соответствии с разъяснениями в проект закона, санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовки. В конечном счете, санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2"", - говорится в сообщении посольства Украины в США.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

Также на Цензор.НЕТ: "Чудесная новость", - в Нафтогазе отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"

По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

Газ (10223) газопровод (831) Конгресс США (1231) санкции (11263) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+15
У Конгресі підтвердили, що вважають путіна х**лом.
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05.06.2020 07:36
+13
У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5281
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05.06.2020 07:51
+7
В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2339
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05.06.2020 07:33
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В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2339
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05.06.2020 07:33 Ответить
У Конгресі підтвердили, що вважають путіна х**лом.
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05.06.2020 07:36 Ответить
Трамп вето наложит. Он влюблен в *****.
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05.06.2020 07:40 Ответить
У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6547
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05.06.2020 07:51 Ответить
У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5281
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05.06.2020 07:51 Ответить
а то уже это корыто "Академик Черский" доплыло до бывшей ГДР...
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05.06.2020 07:59 Ответить
Какой там, у них навигатора нет, плывут наобум. Вообще тема этого корыта не раскрыта
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05.06.2020 08:10 Ответить
пропоносило?
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05.06.2020 10:10 Ответить
Вы думаете, поэтому они не могут доплыть? Я думаю, просто кремль закопал очередные ваши трильены деревянных 😁
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05.06.2020 10:19 Ответить
Во поперло московитам. Санкции только на пользу, а по трубе терь можно будет ШПИОНОВ в Европу засылать.
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05.06.2020 08:03 Ответить
рогаті заворушеннями у Штатах бажали щоб не було санкцій, ось нате, виродки, чекайте на нові!!!!
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05.06.2020 08:20 Ответить
Це все що потрібно знати про капіталізм вільної конкуренції
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05.06.2020 08:26 Ответить
Подонки требуют справедливой свободной конкуренции ,будете,твари, жестоко наказаны за все свои преступления ,ваш Нюрнберг-Гаага уже маячит на горизонте....
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05.06.2020 09:46 Ответить
Трамп наложил санкции на Путина, а Путин наложил на Трампа
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05.06.2020 08:32 Ответить
КанеШна,канеШна,чебураха драная, и что такого ***** может сделать Трампу, смешной-потешный ты...
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05.06.2020 09:48 Ответить
Представленный проект закона расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы. То есть США беспокоится о защите энергетической безопасности Европы и об существовании транзита газа через Украину и поступлении денег в бюджет Украины. Такой закон необходимо приветствовать и сказать США большое спасибо. Но почему молчит Европа и Украина и не вводят свои санкции или им все равно, что будет с безопасностью Европы и с поступлениями в бюджет Украины. Странная ситуация
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05.06.2020 08:41 Ответить
надеюсь когда-нибудь количество пользы для паРаши от санкций достигнет критической массы и ее разорвет нахрен.
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05.06.2020 08:49 Ответить
Запад яростно не хочет этого.
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05.06.2020 11:50 Ответить
Про украинские санкции роскажи, не надоело по ногам стрелять?
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05.06.2020 12:17 Ответить
вам, кацапсинам, только в бошку. какие ноги?
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05.06.2020 12:27 Ответить
А где николаевский, судостроитедьный, Гда припортовый, где ЮМЗ, где "Мотор сIч"? Хороняка, где все это?А Рашка как-то выжила.
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05.06.2020 12:40 Ответить
Это судно уже сменило владельца. Делают как по Крыму: Аэрофлот не летает, опасаясь санкций, сделали ноунейм компании, Сбербанк не работает в Крыму, сделали другие карты, которые не страшно под санкции навлечь... Конечно, все это тормозит СП-2, но не нужно преждевременно зрадить или переможить. По СП-2 идет чисто экономическая борьба за рынок газа между американцами и россиянами, Украина там фигурирует постольку поскольку, но конечно прямо заинтересована в сохранении транзита и заработка на нем.
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05.06.2020 12:03 Ответить
Самое время Зебеле арестовать Петю за плёнки!
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05.06.2020 12:04 Ответить
Пецю убить пора.
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05.06.2020 12:18 Ответить
Эти американцы очень упоротые ребята, уж если чего решили, то добьются своего.
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05.06.2020 12:50 Ответить
 
 