Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська. ИНФОГРАФИКА

Минюст совместно с группой народных депутатов внесла в парламент законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Сегодня коллеги из парламента зарегистрировали законопроект (№3591), который позволит не только продавать замороженные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Напомню - в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажа тюрем", - написал он.

По словам Малюськи, в результате продажи появится возможность:

- вынести древние следственные изоляторы за пределы городов или в промзону. Центры городов должны использоваться для лучших целей;

- повысить стандарты содержания заключенных и соблюдение их прав;

- уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствия необходимости в постоянных ремонтах;

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- карта потенциальных объектов продажи и детали - на добавленной инфографике.

Вместе с тем глава Минюста уточнил, что продаваться будут только неиспользуемые тюрьмы, которые уже много в иззбытке, а потому распродажа тюрем вовсе не означает массового освобождения осужденных.

Также он добавил, что вряд ли кому-то из потенциальных покупателей интересна сама тюрьма как недвижимость, основную ценность составляют земельные участки под ними, особенно под теми, которые расположены в центральных частях крупных городов.





Инфографика: Малюська/Facebook



