РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11409 посетителей онлайн
Новости
2 575 23

Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська. ИНФОГРАФИКА

Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська. ИНФОГРАФИКА

Минюст совместно с группой народных депутатов внесла в парламент законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Сегодня коллеги из парламента зарегистрировали законопроект (№3591), который позволит не только продавать замороженные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Напомню - в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажа тюрем", - написал он.

По словам Малюськи, в результате продажи появится возможность:

- вынести древние следственные изоляторы за пределы городов или в промзону. Центры городов должны использоваться для лучших целей;

- повысить стандарты содержания заключенных и соблюдение их прав;

- уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствия необходимости в постоянных ремонтах;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО

- карта потенциальных объектов продажи и детали - на добавленной инфографике.

Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська 01

Вместе с тем глава Минюста уточнил, что продаваться будут только неиспользуемые тюрьмы, которые уже много в иззбытке, а потому распродажа тюрем вовсе не означает массового освобождения осужденных.

Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська 02

Также он добавил, что вряд ли кому-то из потенциальных покупателей интересна сама тюрьма как недвижимость, основную ценность составляют земельные участки под ними, особенно под теми, которые расположены в центральных частях крупных городов.

Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська 03
Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська 04
Инфографика: Малюська/Facebook

Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська 05
Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська 06

ВР (29230) Минюст (1749) тюрьма (823) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Старые тюрьмы новым требованиям не отвечают. Платные камеры должны быть оборудованы джакузи, панорамными окнами, LED-телевизорами, кондиционерами и т.д.
показать весь комментарий
05.06.2020 07:55
+6
Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1643
показать весь комментарий
05.06.2020 07:53
+5
Продать старые чтобы построить новые.
Это шедеврально!
показать весь комментарий
05.06.2020 07:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продать старые чтобы построить новые.
Это шедеврально!
показать весь комментарий
05.06.2020 07:47 Ответить
Старые тюрьмы новым требованиям не отвечают. Платные камеры должны быть оборудованы джакузи, панорамными окнами, LED-телевизорами, кондиционерами и т.д.
показать весь комментарий
05.06.2020 07:55 Ответить
І "борделями" з казино...
показать весь комментарий
05.06.2020 08:59 Ответить
Хм, а сидельцев когда будете продавать? По-чём парочка?
показать весь комментарий
05.06.2020 07:50 Ответить
Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1643
показать весь комментарий
05.06.2020 07:53 Ответить
Слуги урода можуть виставити на продаж незадіяні звивини мозку (якщо є) та цнотливі ануси, в які ще не вграв Бабломойський
показать весь комментарий
05.06.2020 08:01 Ответить
слідчі ізолятори(історичні або культурні пам'ятки) вітчизняні алькатраси)
показать весь комментарий
05.06.2020 08:03 Ответить
Так наши доблестные, "неподкупные" суды никого не сажают, вот и незадействованные тюрьмы. Суды и следствия длятся годами, пока сроки давности не истекают, преступники, убийцы, бандиты, коррупционеры, менты- насильники и убийцы детей,гуляют под подсписками. Нах...те тюрьмы министру? Морока такая. Он же по улицам не ходит, в метро не ездит, у него охрана. А сажать некого, все "ангелы", и весна,и лето, и осень, и зима, и опять весна и опять пришло лето.... И вообще, надо всё ликвидировать, все гос структуры, пох. все функции, которые обязано нести государство, убрали же всю регуляцию, контроль..., угробили медицину, образование, санаторно-курортную систему, надо идти до конца. Даёшь ликвидацию полиции, судов и судей, спасателей, школ и больниц...! Да здравствует распродажа территории, гос.собственности, гос. резерва,оставшихся предприятий))) да здравствуют супермаркеты, базары и тарифы ЖКХ!
показать весь комментарий
05.06.2020 08:05 Ответить
бандитам тюрми! ------ нема бандитів, нема і тюрем!
показать весь комментарий
25.11.2020 10:35 Ответить
...уже один в 2004 оборонку распродавал. сделайте проект семейного дома. размещайте после приговора в благополучные семьи для проживания.) дебилы!!!
показать весь комментарий
05.06.2020 08:08 Ответить
У нас страшенна скупченість у СІЗО, у тюрмах, люди сидять по 20-30 у камерах на чотирьох - а це смердюче зелене лайно збирається розпродавати "залишки". Не здивований, бо професійність в турборежимі була раз і назавжди відкинута 95-квартальними блазнями, а здоровий глузд у їхніх макітрах ніколи й не ночував. Єдине, що аж занадто розвинуте у зеленої пошесті, це гіпертрофована жадібність містечкових євреїв.
показать весь комментарий
05.06.2020 08:12 Ответить
Купляв ти яхти ,літаки чи топ-блудницю?!
Купи іще тюрму собі, глядь й пригодиться...
показать весь комментарий
05.06.2020 08:27 Ответить
Звісно це просто "якнайбільше чого продати щоб латати у бюджеті діри від розкрадань" і більше нічого. Оці дебілюськи навіть не дивляться - що продають, навіщо? З віп-камерами - те ж саме ..Ніхто не морочить собі голову - це морально, правильно, ні...? Все на продаж! Бо в малюськи смалюським мозоком і малюськими клешнями зі сраки - "малюська" зарплатня..Це про цей непотріб казки були що воно немов би супер-мега спеціаліст ( мабуть у сфері махінацій та продажу чужого незаробленого) що воно могло піти у багату компанію на мільйони гривень зарплатні - а пішло "рятувати країну" ..Ага..Зараз...! У багатій компанії це лайно відразу не прийняли б на роботу -тому воно і пішло красти з бюджету бо там збираються всі ті, увесь непотріб, який нічого не вартий та має схильність до махінацій корупції та схем, і при тому вміє більш-менш ляпати язиком казки для не дуже розумного електорату. Оці всі сьогодні навколо годівниці . Тому у країні так добре було й за пєтуховича, за поросятини і зараз - за дебільного кловуна..
показать весь комментарий
05.06.2020 08:30 Ответить
Малюська, а куди ми "зелених" садовить будемо, коли прийде час? Та й "донбаситів" навалить, відразу після цього... Не в Дніпрі ж, вас усіх, топить?...
показать весь комментарий
05.06.2020 08:58 Ответить
Украли даже тюрьмы. Мафии они не нужны.
показать весь комментарий
05.06.2020 09:17 Ответить
Если стрельба в городе, среди жилых домов, бандитские разборки, под окнами, пулями пробитые окна домов,это "хулиганство", а убийцы малыша, которого пьяные в сиську "правоохранители" застрелили когда тот игрался у своего дома, до сих пор, спустя год не ответили, гуляют на свободе, то да, тюрьмы не нужны...
показать весь комментарий
05.06.2020 09:22 Ответить
Молодцы ребята. Очком чуют что параша зовёт и потихоньку ломают будущие свои рабочие места.
показать весь комментарий
05.06.2020 09:39 Ответить
не спешите зелёные твари , даст бог скоро вам самим в них сидеть . Заполните всё, ещё и места будет мало.
показать весь комментарий
05.06.2020 11:07 Ответить
так продадут же тюрьмы специально чтоб самим не сесть...
показать весь комментарий
25.11.2020 10:31 Ответить
Нихрена не понимаю!
С одной стороны тюрьмы переполнены, а другие пустуют?
показать весь комментарий
05.06.2020 11:54 Ответить
шановнэ панство, кто знает молюск обладает мозгом? )))))
помнится этот имбецил говорил что мог бы набрать к себе работать в министерство юстиции пожизнеников , потому что они интеллигенты))))
и где членограй-бедосик находит в министерства таких дегенератов ?))))
это какой то трешь ))))
показать весь комментарий
05.06.2020 12:50 Ответить
Минюст совместно с группой народных депутатов внесла в парламент законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. _________ вот вам и Коммунизм, дожились... с преступностью покончено, можно и тюрьмы продать...
показать весь комментарий
25.11.2020 10:28 Ответить
 
 