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Новости Коронавирус и карантин
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США выделили $11 млрд на помощь другим странам в борьбе с COVID-19, - Помпео

США выделили $11 млрд на помощь другим странам в борьбе с COVID-19, - Помпео

США направляют $11 млрд в помощь другим странам для противодействия COVID-19, из них $180 млн - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Перед лицом пандемии COVID-19 мы действительно мобилизовались как нация для борьбы с этим вирусом, как внутри страны, так и за рубежом, выделив более $11 млрд на международные ответные меры против COVID-19", - говорится в сообщении Помпео, распространенном Госдепартаментом США.

Уточняется, что только в четверг США объявили о выделении более $194 млн новой помощи, в том числе почти $180 млн - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют более $14 млн новой гуманитарной помощи для поддержки беженцев, мигрантов и принимающих общин, пострадавших от пандемии COVID-19", - отмечается в сообщении.

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А рашка вкладывает деньги в дестабилизацию других стран
ФБР могло бы и проверять финансирование протестов и других других негативных событий
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05.06.2020 07:52 Ответить
В Орді на це коштів нема. Всі гроші витратили на війну з Україною і підготовку до паБЄДАбєсія.
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05.06.2020 08:38 Ответить
московия выделила 11 млрд. для войн а других странах.
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05.06.2020 08:55 Ответить
А потом пацаки скажут что это была не помощь, и за все заплачено золотом.
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05.06.2020 12:44 Ответить
 
 