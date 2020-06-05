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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, всего - 1961, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, всего - 1961, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 4 июня, подтвердили 58 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 4 июня на Ривненщине зафиксированы 23 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 4 июня на Ривненщине подтверждены 35 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 1 до 73 лет.

Всего в области зарегистрированы 1961 случай заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 40 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1031 человек.

В работе лабораторий области остаются 138 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, всего - 1961, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, всего - 1961, - ОГА 02

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