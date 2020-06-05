Количество выявленных случаев COVID-19 в Черновицкой области превысило 3,5 тыс., динамика госпитализации остается высокой, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Черновицкой области за минувшие сутки, 4 июня, подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"От коронавируса сегодня (4 июня. - Ред.) вылечились 28 буковинцев. Вместе с тем, зафиксировали 38 новых случаев COVID-19. Областной лабораторный центр исследовал 412 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3519 человек. На сегодняшней инфографике - динамика госпитализации на Буковине за май и первые дни июня. Как видим, число людей, которых ежедневно госпитализируют в медицинские учреждения области, все еще остается высоким", - рассказал Осачук.

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