Количество выявленных случаев COVID-19 в Черновицкой области превысило 3,5 тыс., динамика госпитализации остается высокой, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Черновицкой области за минувшие сутки, 4 июня, подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"От коронавируса сегодня (4 июня. - Ред.) вылечились 28 буковинцев. Вместе с тем, зафиксировали 38 новых случаев COVID-19. Областной лабораторный центр исследовал 412 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3519 человек. На сегодняшней инфографике - динамика госпитализации на Буковине за май и первые дни июня. Как видим, число людей, которых ежедневно госпитализируют в медицинские учреждения области, все еще остается высоким", - рассказал Осачук.
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