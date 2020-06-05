COVID-19: в мире заболели 6,7 млн человек, больше всего в США, России и Бразилии. Число жертв достигло 393 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 июня в мире зарегистрировали 6,7 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 702 793 случая инфицирования и 393 212 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 110 173 (+ 1 031 за сутки), заболевших - 1 924 051 (+ 22 268 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 615 870 инфицированных (+ 31 890 за сутки) и 34 039 (+ 1 492 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 441 108 человек (+ 8 831 за сутки), количество смертей - 5 384 (+ 169 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 287 740 (+ 334 за сутки) пациентов, умерли 27 133 (+5 за сутки) человека.

В Великобритании – 281 661 заболевший (+ 1 805 за сутки), умерли 39 904 пациента (+ 176).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 234 013 (+ 177) человек. Умерли 33 689 (+ 88) человек.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 588 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев