13 тысяч пожаров, 828 погибших и 622 травмированных, - в ГСЧС озвучили ужасающую статистику с начала года

С начала 2020 году в домах граждан возникло более 13 000 пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ежедневно в жилом секторе страны возникает десяток пожаров, которые наносят не только значительный материальный ущерб, но и уносят жизни людей. Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что преимущественно причиной несчастий становится собственная небрежность людей: "Они нарушают правила пожарной безопасности в быту думая, что беда случится с кем другим, но точно не с ними. Однако такое мнение ошибочно и ежедневно подтверждается трагической статистикой".

В связи с этим, спасатели в очередной раз обратились к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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