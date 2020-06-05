13 тысяч пожаров, 828 погибших и 622 травмированных, - в ГСЧС озвучили ужасающую статистику с начала года
С начала 2020 году в домах граждан возникло более 13 000 пожаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Ежедневно в жилом секторе страны возникает десяток пожаров, которые наносят не только значительный материальный ущерб, но и уносят жизни людей. Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан", - сказано в сообщении.
Отмечается, что преимущественно причиной несчастий становится собственная небрежность людей: "Они нарушают правила пожарной безопасности в быту думая, что беда случится с кем другим, но точно не с ними. Однако такое мнение ошибочно и ежедневно подтверждается трагической статистикой".
В связи с этим, спасатели в очередной раз обратились к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль