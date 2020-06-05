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Новости Пожары в Украине
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13 тысяч пожаров, 828 погибших и 622 травмированных, - в ГСЧС озвучили ужасающую статистику с начала года

13 тысяч пожаров, 828 погибших и 622 травмированных, - в ГСЧС озвучили ужасающую статистику с начала года

С начала 2020 году в домах граждан возникло более 13 000 пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ежедневно в жилом секторе страны возникает десяток пожаров, которые наносят не только значительный материальный ущерб, но и уносят жизни людей. Так, с начала года произошло более чем 13 000. Во время пожаров были травмированы 622 человека, а погибло уже 828 граждан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что преимущественно причиной несчастий становится собственная небрежность людей: "Они нарушают правила пожарной безопасности в быту думая, что беда случится с кем другим, но точно не с ними. Однако такое мнение ошибочно и ежедневно подтверждается трагической статистикой".

В связи с этим, спасатели в очередной раз обратились к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту. 

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пожар (5935) смерть (9214) ГСЧС (4953)


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Осел апокалипсиса однако
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05.06.2020 08:53 Ответить
Нужно вводить пожарный карантин...запретить продавать спички и зажигалки...везде...ну кроме эпицентра разумеется...
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05.06.2020 08:56 Ответить
В нас нещодавно пожежа в сусідів була. Пожежники двері вибивали. І газ на добу вимкнули. Добре, що це вдень трапилось.
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05.06.2020 09:00 Ответить
вот где война идёт.
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05.06.2020 19:59 Ответить
 
 