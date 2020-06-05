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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая

В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая

По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая COVID-19. За сутки - 553 новых случая. 15 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выявили 553 новых больных (сутками ранее - 588). 

За сутки умерли 15 пациентов (стуками ранее - 12), всего - 762.

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За последние сутки выздоровели 330 человек (сутками ранее - 602), всего - 11 372. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 208 человек до 13 830.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (82), Львовской (73) и Ривненской (57) областях.

В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Запорожская область - 477 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
м. Киев - 3292 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Львовская область - 1988 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1962 случая;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 1233 случая;
Харьковская область - 1196 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 501 случай;
Черновицкая область - 3519 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Черниговская область - 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 г. в Центр поступили 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 63 343 сообщения о подозрении на COVID-19.

В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая 01
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая 02
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая 03
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая 04
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая 05
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А карантин послаблюють.
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05.06.2020 09:05
+5
Конечно. Он же уже видосик об успехе записал. Назад дороги нет!
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05.06.2020 09:17
+4
Охренеть. А за 3 дня выходных народ наобнимается-наобщается и - к 20 июня будет гам "пик с плато в одной упаковке"..😞
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05.06.2020 09:28
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А карантин послаблюють.
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05.06.2020 09:05 Ответить
Конечно. Он же уже видосик об успехе записал. Назад дороги нет!
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05.06.2020 09:17 Ответить
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 09:51 Ответить
Клоуни, але тут співпало.
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05.06.2020 10:52 Ответить
Таємне вже стає явним-вірус має синтетичне походження а отже він скоріше всього з приходом літа не вигасне, як завжди бувало з природніми вірусами. А тому в нас вибір невеликий. Або тотальний карантин з припиненням практично всякої господарчої діяльності і чекати поки вірус втратить поживний матеріал і згине. Так спочатку і поступили. Реально це може тривати до року. Але тоді заодно з вірусом буде ліквідована і держава. Інший вихід перейти на соціальний карантин. Тобто сконцентрувати увагу на важко хворих, зберігати деякі обмеження на збирання групами і тому подібне. Але тут є ще одна складова. Політична. ЕС використає карантни щоб обмежити в,їзд до себе. Зокрема буде припинено безвіз з Україною. Можливість вїзду по безвізу та карантину залишать лише для категорій,які тут потрібні. В основному це буде низькокваліфікована робоча сила. Деякі країни ЕС це зробили вже.
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05.06.2020 12:17 Ответить
залишилося знайти реально хворих коронавірусом, а не людей, які вмирають від інсультів, діабетів, онкологій. Вірус який зовсім не вражає дітей і молодих людей не може вважатися смертельним. Вірус, що виборочно діє. Той же вірус грипу не вибирав вікові групи,а цей якоби смертельний за рахунок тестів приписується всім старикам які покидають життя із-за старості і хронічних хвороб.
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05.06.2020 12:37 Ответить
Депутатов и олигархов типа Хорошковского уже вылечили - для чего и вводился карантин чтоб выделить деньги на их лечение т.к. Европа не принимает их лечить, а для народа и так сойдет.
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05.06.2020 14:20 Ответить
Рабы сами просятся в стойло?)
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05.06.2020 15:42 Ответить
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая - Цензор.НЕТ 4445
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05.06.2020 09:08 Ответить
Відраховуємо 2 тижні і отримуємо...

Отримуємо...

Отримуємо...
22 травня!

Бінго!!!
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05.06.2020 09:24 Ответить
Охренеть. А за 3 дня выходных народ наобнимается-наобщается и - к 20 июня будет гам "пик с плато в одной упаковке"..😞
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05.06.2020 09:28 Ответить
Еще и на Троицу в церкви пойдут, будут иконы и руки попов целовать, а в монастырях и церквях так и остался рассадник заразы
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05.06.2020 10:55 Ответить
буде за тиждень плато на новому рівні..з 500 на 1000...
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05.06.2020 11:00 Ответить
Это уже не плато , чтобы на нём удержаться Ляшко называл максимальное
количество инфицированных за сутки не должно превышать 550 заболевших.
Вверх полезли.
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05.06.2020 09:30 Ответить
Это 30% в лучшем случае...
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05.06.2020 09:35 Ответить
Скоро вийдемо на щоденні показники Білорусі.
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05.06.2020 09:38 Ответить
у нас є резерв -населення разів в 4 більше..
але скоріше "шведська модель"..Не "британська"...
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05.06.2020 11:01 Ответить
ВАЖЛИВО.



ЄС вже визначив перелік країн, для яких відкриє кордони.
За рекомендацією ВООЗ ЄС може приймати громадян з країн з неблагополучною епідситуацією(У ЄВРОПІ ЦЕ ВСІ КРАЇНИ), якщо у них є довідка про стан здоров'я.


Щоб потрапити в список держав, яким дозволено в'їзд в ЄС, в країні кількість тих, що заразилися не повинно перевищувати 250 осіб на 1 млн жителів. (
Україна(581),Білорусь(4800),Росія(3000) вже далекі від таких показників.

Однак за рекомендацією ВООЗ країни ЄС можуть приймати громадян зі списку неблагополучних щодо епідеміологічної ситуації країн при наявності довідки про відсутність COVID-19.


Підставою для проведення тестів і видачі такої довідки буде оплачений квиток туди і назад.
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05.06.2020 09:45 Ответить
Це рекомендація ВОЗ. почасти дурнувата...

Європі все-таки варто підняти планку,наприклад вдвічі....
або краще взяти інший критерій -спад інфікування на протязі двох тижнів..
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05.06.2020 09:48 Ответить
После подобных "результатов" и провала метода карантина нужно уходить в отставку
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05.06.2020 09:53 Ответить
Зайдите в метро и посмотрите как население носит маску)))))) Шнобелем наружу...
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05.06.2020 10:05 Ответить
і хєр оштрафуєш,бо спосіб носіння ніде в законі не прописано... ((

Так виглядаєщо Україна помаленьку виходить на "шведський шлях"..Добре ,щоб не білоруський...
північнокорейський і туркменський ? для цього Зе-влада(навіть посилена Аваяном0рюкзаковичем) "слабка на передок" ))
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05.06.2020 10:57 Ответить
Люди ж дышать хотят. **** им эта секта масочников навязала маски?
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05.06.2020 11:07 Ответить
скучно жить. где традиционные призывы пропагандонов к тройце массово валить в церкви, не носить маски и бороться с нарушениями любых прав? )))
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05.06.2020 10:29 Ответить
їх майже всіх ("лахті") ,здається "перекинули " на лівійську і тему протестів у США
.Не в Цензорі..
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05.06.2020 10:59 Ответить
))) и шнецы, и жнецы, и на ***** игрецы!
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05.06.2020 11:03 Ответить
зараз основним фактором інфікування будуть приміські електрички в час пік..
навіть не дозвіл "служби божої" чи маршрутки(черги до них -це вже інше)..
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05.06.2020 11:03 Ответить
само собой. ну и "тройця" підкине.
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05.06.2020 11:04 Ответить
Маячня. Інфікуваться і далі будуть тільки медики і жителі незрозумілих гуртожитків, інтернатів тобто малозахищені верстви населення. Ніякі маршрутки і приміські електрички не стануть ніякою причиною інфікування
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05.06.2020 11:09 Ответить
Этот ваш прогноз на чем основан? На вашей методичке?
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05.06.2020 15:03 Ответить
Прогноз на наукових даних, що маємо на протязі трьох місяців коронапсихозу.
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05.06.2020 15:31 Ответить
Каак??? По Днепру за сутки +6, а по области +3, и где ещё как минимум 3. В ОГА прячутся?
Не власть, а брехливые шакалы, с янелохом во главе...
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05.06.2020 10:29 Ответить
В днепре уже признались что увеличивали статистику, ждем когда Львов, Черновцы и Киев признается в брехни
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05.06.2020 11:10 Ответить
Плохая тенденция...
Второй день подряд больше 500.....
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05.06.2020 11:34 Ответить
Microsoft звільнила журналістів своєї новинної стрічки та замінила їх штучним інтелектом.
«Я дуже багато читав про те, як штучний інтелект замінить всіх нас, і ось будь ласка - робот забрав мою роботу», - заявив один зі скорочених співробітників, пише TechToday.
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05.06.2020 11:39 Ответить
17 марта 2020.
В Украине за сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев ковида.
Вылазит Зебил с очередным видосиком и говорит: мы останавливаем общественный транспорт, пригородное, междугороднее сообщение, все пассажирские поезда, автобусы и самолеты и суда. Закрываем торговые центры, рынки , кафе, рестораны и парки. Всем оставаться по домам, всем предприятиям ввести ограничения и отправить половину сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
При этом границу типа закрывают, но продолжают свозить украинцев со всех уголков мира, в том числе и из очагов эпидемии и и без обсервации отправляют по домам.

4 июня 2020.
В Украине за сутки зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая ковида.

Зебил записывает видосик из кафешки, в котором говорит: мы снимаем все ограничения, полностью запускаем транспорт, запускаем воздушное сообщение, открываем кафе и рестораны, торговые центры, вирус побежден.
В результате всего этого, экономика страны, начав падение из-за некомпетентности зекоманды в конце 2019, весной 2020 полетела вниз с огромной скоростью.

И теперь Внимание вопрос:
Зебил после этого:
a. Просто зебил
b. Полный зебил
c. Зебил в квадрате
d. Кукловоды зебила это все специально устроили, чтобы списать свои экономические провалы на коронавирус
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05.06.2020 12:29 Ответить
D, адназначна!)
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05.06.2020 18:51 Ответить
Некоторое время назад МВД Германии создало научную группу, в которую входили эксперты из нескольких немецких университетов

Группа подготовила доклад-отчет на 93 страницах под названием «Отчет антикризисного управления», в котором оспаривается пандемия коронавируса.
Сейчас федеральное правительство страны и крупные СМИ стараются не освещать эту тему.

Отчет был составлен по инициативе департамента Министерства внутренних дел «Блок KM4», который ответственен за «критически важные инфраструктуры».

Ниже приводятся отрывки из доклада:
Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни при каких условиях опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от Короны, - это, по сути, те, кто статистически погибнет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справляться со случайными ежедневными стрессами (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении). Во всем мире в течение четверти года было зарегистрировано не более 250 000 смертей от Covid-19 по сравнению с 1,5 миллионами смертей [25 100 в Германии] во время волны гриппа 2017/18. Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов. Нет никаких доказательств того, что это было больше, чем ложная тревога.
https://censor.net/comments/locate/3200186/019214e7-4885-715a-854b-18a63c3511f1
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05.06.2020 12:54 Ответить
 
 