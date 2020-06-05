В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая
По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая COVID-19. За сутки - 553 новых случая. 15 человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выявили 553 новых больных (сутками ранее - 588).
За сутки умерли 15 пациентов (стуками ранее - 12), всего - 762.
За последние сутки выздоровели 330 человек (сутками ранее - 602), всего - 11 372. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 208 человек до 13 830.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (82), Львовской (73) и Ривненской (57) областях.
В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Запорожская область - 477 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
м. Киев - 3292 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Львовская область - 1988 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1962 случая;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 1233 случая;
Харьковская область - 1196 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 501 случай;
Черновицкая область - 3519 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Черниговская область - 250 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 г. в Центр поступили 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 63 343 сообщения о подозрении на COVID-19.
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22 травня!
Бінго!!!
количество инфицированных за сутки не должно превышать 550 заболевших.
Вверх полезли.
але скоріше "шведська модель"..Не "британська"...
ЄС вже визначив перелік країн, для яких відкриє кордони.
За рекомендацією ВООЗ ЄС може приймати громадян з країн з неблагополучною епідситуацією(У ЄВРОПІ ЦЕ ВСІ КРАЇНИ), якщо у них є довідка про стан здоров'я.
Щоб потрапити в список держав, яким дозволено в'їзд в ЄС, в країні кількість тих, що заразилися не повинно перевищувати 250 осіб на 1 млн жителів. (
Україна(581),Білорусь(4800),Росія(3000) вже далекі від таких показників.
Однак за рекомендацією ВООЗ країни ЄС можуть приймати громадян зі списку неблагополучних щодо епідеміологічної ситуації країн при наявності довідки про відсутність COVID-19.
Підставою для проведення тестів і видачі такої довідки буде оплачений квиток туди і назад.
Європі все-таки варто підняти планку,наприклад вдвічі....
або краще взяти інший критерій -спад інфікування на протязі двох тижнів..
Так виглядаєщо Україна помаленьку виходить на "шведський шлях"..Добре ,щоб не білоруський...
північнокорейський і туркменський ? для цього Зе-влада(навіть посилена Аваяном0рюкзаковичем) "слабка на передок" ))
.Не в Цензорі..
навіть не дозвіл "служби божої" чи маршрутки(черги до них -це вже інше)..
Не власть, а брехливые шакалы, с янелохом во главе...
Второй день подряд больше 500.....
«Я дуже багато читав про те, як штучний інтелект замінить всіх нас, і ось будь ласка - робот забрав мою роботу», - заявив один зі скорочених співробітників, пише TechToday.
В Украине за сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев ковида.
Вылазит Зебил с очередным видосиком и говорит: мы останавливаем общественный транспорт, пригородное, междугороднее сообщение, все пассажирские поезда, автобусы и самолеты и суда. Закрываем торговые центры, рынки , кафе, рестораны и парки. Всем оставаться по домам, всем предприятиям ввести ограничения и отправить половину сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
При этом границу типа закрывают, но продолжают свозить украинцев со всех уголков мира, в том числе и из очагов эпидемии и и без обсервации отправляют по домам.
4 июня 2020.
В Украине за сутки зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая ковида.
Зебил записывает видосик из кафешки, в котором говорит: мы снимаем все ограничения, полностью запускаем транспорт, запускаем воздушное сообщение, открываем кафе и рестораны, торговые центры, вирус побежден.
В результате всего этого, экономика страны, начав падение из-за некомпетентности зекоманды в конце 2019, весной 2020 полетела вниз с огромной скоростью.
И теперь Внимание вопрос:
Зебил после этого:
a. Просто зебил
b. Полный зебил
c. Зебил в квадрате
d. Кукловоды зебила это все специально устроили, чтобы списать свои экономические провалы на коронавирус
Группа подготовила доклад-отчет на 93 страницах под названием «Отчет антикризисного управления», в котором оспаривается пандемия коронавируса.
Сейчас федеральное правительство страны и крупные СМИ стараются не освещать эту тему.
Отчет был составлен по инициативе департамента Министерства внутренних дел «Блок KM4», который ответственен за «критически важные инфраструктуры».
Ниже приводятся отрывки из доклада:
Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни при каких условиях опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от Короны, - это, по сути, те, кто статистически погибнет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справляться со случайными ежедневными стрессами (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении). Во всем мире в течение четверти года было зарегистрировано не более 250 000 смертей от Covid-19 по сравнению с 1,5 миллионами смертей [25 100 в Германии] во время волны гриппа 2017/18. Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов. Нет никаких доказательств того, что это было больше, чем ложная тревога.
https://censor.net/comments/locate/3200186/019214e7-4885-715a-854b-18a63c3511f1