За сутки на Львовщине выявили 73 новых случая COVID-19, четыре человека умерли, - горсовет

По состоянию на утро 5 июня на Львовщине подтвердили 1988 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4965 человек, госпитализированы - 748, на амбулаторном лечении - 4217, выписаны - 580. Сейчас в больнице находятся 166 человек, из них в реанимации - 7, на аппаратах ИВЛ - 1.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1988 человек, 66 человек умерли. 492 пациента выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 460 ПЦР-тестов, из которых 73 - положительные (из них - 42 это жители Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, как сообщила Сличная, по состоянию на утро известно о 4 новых летальных случаях пациентов с коронавирусной инфекцией: один - в городской 8-й клинической больнице, 1 - в Каменка-Бугской, 2 - в Стрые.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждены 588 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксировали 25 411 случаев