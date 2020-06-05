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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 30 детей и 75 медработников, всего 1 859 детей и 4 963 медика, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 30 детей и 75 медработников, всего 1 859 детей и 4 963 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Укарине провели 16 793 тестирования на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 553 человека, из них 30 детей и 75 медработников", - отметил министр.

Госпитализировали 103 человека.

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"За все время пандемии заболело 25 964 человека, из них 1 859 детей, а также 4 963 медработника", - добавил Степанов.

Кроме того, за прошедшие сутки были осуществлены 16 793 тестирования. Из них 11 142 методом ПЦР, а 5 151 - ИФА-тест.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пора уже отменять ношение масок!!!
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05.06.2020 09:31 Ответить
Щось не видно тих хто верещав про коронабєсіє.
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05.06.2020 09:35 Ответить
тобі повилазило?
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05.06.2020 09:36 Ответить
задрали уже этой ковидлой. других новостей что-ли нет?
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05.06.2020 09:35 Ответить
за другие отцы коронаистерии не плОтЮт
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05.06.2020 09:37 Ответить
 
 