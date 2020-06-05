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За сутки COVID-19 заболели 30 детей и 75 медработников, всего 1 859 детей и 4 963 медика, - Степанов
За минувшие сутки в Укарине провели 16 793 тестирования на коронавирус.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 553 человека, из них 30 детей и 75 медработников", - отметил министр.
Госпитализировали 103 человека.
"За все время пандемии заболело 25 964 человека, из них 1 859 детей, а также 4 963 медработника", - добавил Степанов.
Кроме того, за прошедшие сутки были осуществлены 16 793 тестирования. Из них 11 142 методом ПЦР, а 5 151 - ИФА-тест.
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