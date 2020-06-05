Санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выполнит свои минские обязательства, - Гилмор

Посол Соединенных Шатов Америки при Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заявил, что страна будет продолжать санкции в отношении России из-за аннексии Крыма столько, сколько нужно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее заявление было опубликовано на сайте миссии США в ОБСЕ.

Как отметил Гилмор, в США обеспокоены сообщениями об очередном факте агресии со стороны России.

"Мы призываем Россию вернуть полный контроль над Крымом Украине и немедленно освободить всех украинцев, которых она несправедливо посадила в тюрьму", - заявил посол.

Он также добавил, что в ОБСЕ фиксирует все этапы российской милитаризации Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.

В посольстве также отмечают факты нарушения Россией четвертой Женевской конвенции - это проведение призывной кампании, во время которой почти 24 тысячи жителей Крыма включили в состав Вооруженных сил России. Вместе с тем, привлечение оккупационными властями более 100 жителей Крыма к ответственности за отказ служить в российской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

"Вдобавок, на полуострове продолжается преследование крымских татар. Все это не дает повода говорить об отмене санкций...Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал Гилмор.

Посол также обвинил Россию в смертях более 13 тысяч жителей Донбаса за все годы агрессии против Украины и уверил, что США присоединяются к европейским и другим партнерам в подтверждении того, что американские санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ полностью не выполнит свои минские обязательства.

Отметим, что в последнее время Россия активизировала попытки добиться снятия санкций за агрессию против Украины, прикрываясь необходимостью бороться с пандемией коронавируса COVID-19. В апреле РФ дважды пыталась провести через Генеральную ассамблею ООН соответствующие проекты резолюций, оба раза их блокировали Украина и партнеры.