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Новости Санкции против России
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Санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выполнит свои минские обязательства, - Гилмор

Санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выполнит свои минские обязательства, - Гилмор

Посол Соединенных Шатов Америки при Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заявил, что страна будет продолжать санкции в отношении России из-за аннексии Крыма столько, сколько нужно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее заявление было опубликовано на сайте миссии США в ОБСЕ.

Как отметил Гилмор, в США обеспокоены сообщениями об очередном факте агресии со стороны России.

"Мы призываем Россию вернуть полный контроль над Крымом Украине и немедленно освободить всех украинцев, которых она несправедливо посадила в тюрьму", - заявил посол.

Он также добавил, что в ОБСЕ фиксирует все этапы российской милитаризации Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.

В посольстве также отмечают факты нарушения Россией четвертой Женевской конвенции - это проведение призывной кампании, во время которой почти 24 тысячи жителей Крыма включили в состав Вооруженных сил России. Вместе с тем, привлечение оккупационными властями более 100 жителей Крыма к ответственности за отказ служить в российской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

"Вдобавок, на полуострове продолжается преследование крымских татар. Все это не дает повода говорить об отмене санкций...Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал Гилмор.

Посол также обвинил Россию в смертях более 13 тысяч жителей Донбаса за все годы агрессии против Украины и уверил, что США присоединяются к европейским и другим партнерам в подтверждении того, что американские санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ полностью не выполнит свои минские обязательства.

Отметим, что в последнее время Россия активизировала попытки добиться снятия санкций за агрессию против Украины, прикрываясь необходимостью бороться с пандемией коронавируса COVID-19. В апреле РФ дважды пыталась провести через Генеральную ассамблею ООН соответствующие проекты резолюций, оба раза их блокировали Украина и партнеры.

ОБСЕ (4875) посол (1796) россия (95402) санкции (11263) США (26489) Гилмор Джеймс (23)


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Топ комментарии
+6
всё будет +/- так:
- подыхает *****
- на многомиллионой похоронной процессии давят пару тысяч кацапов
- ***** помещают в мавзолей, миллионы плачущих кацапов и кацапок лабызающих пол, по которому ходил обнулённый
- через неделю-две, начинается "оттепель"
- отпускают всех оппозиционеров, обьявляют "режим путина" - преступным
- возвращают Молдове, Грузии, Украине захваченные регионы

- обьявляют о "планируемом потеплении с западом"...
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05.06.2020 10:11
+5
Це означає що кацапія залишиться під санкціями назавжди.
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05.06.2020 09:42
+5
Санкції треба посилювати, до повного розвалу росії, та відмови цієї території від ядерної зброї.
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05.06.2020 10:09
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це означає що кацапія залишиться під санкціями назавжди.
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05.06.2020 09:42 Ответить
всё будет +/- так:
- подыхает *****
- на многомиллионой похоронной процессии давят пару тысяч кацапов
- ***** помещают в мавзолей, миллионы плачущих кацапов и кацапок лабызающих пол, по которому ходил обнулённый
- через неделю-две, начинается "оттепель"
- отпускают всех оппозиционеров, обьявляют "режим путина" - преступным
- возвращают Молдове, Грузии, Украине захваченные регионы

- обьявляют о "планируемом потеплении с западом"...
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05.06.2020 10:11 Ответить
Ничего из этого не произойдет, за исключением смерти *****, ведь дело, в принципе, совсем не путине, дело в менталитете расеян. Смерть ***** никак не скажется на внешней и внутренней политике расейки, ибо вместо *****-путина придет другое *****.
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05.06.2020 10:50 Ответить
Коцапы, это и есть ваша т.н. "пабеда", или нам нужно ещё немношка паскакать ???
Ой, йашязабассусьатсмеха...

Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор - Цензор.НЕТ 6896
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05.06.2020 09:52 Ответить
https://twitter.com/Burevestnik2016

https://twitter.com/Burevestnik2016 Буревестник



В северо-восточной Сирии американский патруль заблокировал въезд российского военного конвоя в город Дерик провинции Аль-Хасака. Москва пытается обосноваться на подконтрольной США территории и захватить нефтяные месторождения там…

https://twitter.com/i/status/1268585039194984455 https://twitter.com/i/status/1268585039194984455
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05.06.2020 09:53 Ответить
а, ну всё, жопа козломордым... как пел другой Гилмор: "Run, rabbit run,
Dig that hole, forget the sun...
Слопатоеды, это - ваша планида...
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05.06.2020 10:03 Ответить
Санкції треба посилювати, до повного розвалу росії, та відмови цієї території від ядерної зброї.
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05.06.2020 10:09 Ответить
Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор - Цензор.НЕТ 3036
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05.06.2020 11:16 Ответить
Вернуть Крым,Донбасс,потом компенсации и уже после этого разговор о послаблении санкций!
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05.06.2020 14:21 Ответить
После позавчерашнего, спасибо ***** что сохранил 5 млн рабочих мест в Сша, это звучит смешно.
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05.06.2020 14:24 Ответить
Эти потешные недосанкции могут хоть 1000 лет оставаться. Проку с них всё равно нет. Всем выгодно: для лохов есть ссылка на санкции, а между собой - business as usual.
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05.06.2020 14:56 Ответить
 
 