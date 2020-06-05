Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 5 июня Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 14,05 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 13,09 при необходимых менее 12,00), Донецкая (количество тестов на 100 тыс. человек 10,95 при необходимых более 12,00), Житомирская (показатель инцидентности 13,25 при необходимых менее 12,00), Луганская (количество тестов на 100 тыс. человек 11,96 при необходимых более 12,00), Львовская (показатель инцидентности 16,01 при необходимых менее 12,00), Ривненская (показатель инцидентности 27,5 при необходимых менее 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 31,07 при необходимых менее 12,00) области.
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
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і не може тривати багато місяців..
Називати тупі(що мають інші критерії-зокрема абсолютні цифри) інших тупими можуть хоч до "посиніння"..
ніхто їх слухати не буде.
РукаВадители - это уже последствия, они вторичны, а первично были выборы 21.04.19. "Нарид" выбрал клоуна себе в преЗеденты (тот соответственно выбрал вадителей), как этот нарид называть?
ЦЕ ,що ,карантин ще на місяць? із-за дебільної,виссаної з пальця цифри 12 на всю Україну..Треба більше враховувати динаміку...