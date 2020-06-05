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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 июня Киев и семь областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослаблению карантина Киев (показатель инцидентности 14,05 при необходимых менее 12,00), Волынская (показатель инцидентности 13,09 при необходимых менее 12,00), Донецкая (количество тестов на 100 тыс. человек 10,95 при необходимых более 12,00), Житомирская (показатель инцидентности 13,25 при необходимых менее 12,00), Луганская (количество тестов на 100 тыс. человек 11,96 при необходимых более 12,00), Львовская (показатель инцидентности 16,01 при необходимых менее 12,00), Ривненская (показатель инцидентности 27,5 при необходимых менее 12,00) и Черновицкая (показатель инцидентности 31,07 при необходимых менее 12,00) области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 09:50
+4
Вирус карантином не победить, зато уничтожить экономику и сделать миллионы нищими карантину удалось блестяще
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05.06.2020 09:52
+3
та хер с ним... тут другая печаль: Девлет-Гирей сжег Москву 3 июня 1571 ... причем спалил нахер до поледней рускай щепки... такой юбилей пропустили... поду-ка я в погребок, достану полкило сэма, и позрву приятелей пораньше. Се равно сегодня вечером собираемся пулю расписать... так мы это, поранше, шоли...
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05.06.2020 09:47
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та хер с ним... тут другая печаль: Девлет-Гирей сжег Москву 3 июня 1571 ... причем спалил нахер до поледней рускай щепки... такой юбилей пропустили... поду-ка я в погребок, достану полкило сэма, и позрву приятелей пораньше. Се равно сегодня вечером собираемся пулю расписать... так мы это, поранше, шоли...
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05.06.2020 09:47 Ответить
юбилей как раз будет на следующий год - 450 лет как.
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05.06.2020 13:10 Ответить
почти через месяц послк победобесия. Приходи сэм пить...
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05.06.2020 13:22 Ответить
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 09:50 Ответить
карантин оголошується при наростанні захворюваності,а припиняється на спаді..
і не може тривати багато місяців..

Називати тупі(що мають інші критерії-зокрема абсолютні цифри) інших тупими можуть хоч до "посиніння"..
ніхто їх слухати не буде.
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05.06.2020 10:12 Ответить
Повторюсь. Карантин нужно было вводить дифференцировано, в зависимости от ситуации и по регионам. Как в Финляндии, например. А не сразу останавливать всю страну и лишать людей средств существования. Но для этого нужно иметь мозги и знать реальную картину по регионам. А для этого нужны были адекватные тест-системы и быстрое массовое тестирование. Чего, кстати, нету и до сих пор.
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05.06.2020 10:56 Ответить
https://censor.net/user/427783

РукаВадители - это уже последствия, они вторичны, а первично были выборы 21.04.19. "Нарид" выбрал клоуна себе в преЗеденты (тот соответственно выбрал вадителей), как этот нарид называть?
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05.06.2020 10:20 Ответить
Достали вы уже своим карантином.
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05.06.2020 09:51 Ответить
у першу чергу сумно льві"янам..

ЦЕ ,що ,карантин ще на місяць? із-за дебільної,виссаної з пальця цифри 12 на всю Україну..Треба більше враховувати динаміку...
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05.06.2020 10:16 Ответить
падає "інцидентність" -послаблювати ..Росте- не послаблювати,інколи (як виняток) навіть посилювати..
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05.06.2020 10:18 Ответить
Вирус карантином не победить, зато уничтожить экономику и сделать миллионы нищими карантину удалось блестяще
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05.06.2020 09:52 Ответить
Лахті проснулось...)))
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05.06.2020 10:13 Ответить
Хоть бы дали ссылочку на мировой опыт, откуда они взяли эту цифру - 12 .
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05.06.2020 10:28 Ответить
 
 