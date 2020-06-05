СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Сотрудники ГБР задержали начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполции в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и четверых оперативных работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба ГБР, сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией); ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств); ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Досудебное расследование продолжается.

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