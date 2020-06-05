СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)
Сотрудники ГБР задержали начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполции в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и четверых оперативных работников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.
При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.
Как сообщает пресс-служба ГБР, сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.
Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией); ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств); ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и даже отставка Зеленского
если нет граждан, то нет и государства
это главная ошибка Порошенко
нельзя было уничтожать гражданское общество
, теперь они президенты чего ?
, что теперь Украина ?
73%? охметов? квартал?
да вам - дебилам, все разумные люди кричали, что вам коломойские говносми промыли мозги... кто виноват в том, что вы - дебилы? Порошенко?
Так может лучше было бы гордиться, что нет преступности? Зачем ее плодить искусственно?
Бред какой-то! Но у зеленой полиции видимо свое понимание ситуации.
Я придерживаюсь того что нужно больше устанавливать уличных камер и во дворах тоже как во многих уже капиталистических государствах , которые будут помогать раскрывать преступность
я нет. ни в чем. не та структура и не тем управляема.
самое прикольное что козырная членососка собакова антонина геращенко уже обвинила деканоидзе в неправильной аттестации мусоров и в провале мусарской реформы. )))))
делайте выводы и включайте мозги.
разве может быть у нормального министра такая шавка в замах?)))