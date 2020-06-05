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СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Сотрудники ГБР задержали начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполции в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и четверых оперативных работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба ГБР, сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией); ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств); ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский

СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 01
СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 02
СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 03
СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 04
СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 05
СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 06

СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине 07

Автор: 

Нацполиция (16434) ГБР (2977) Днепропетровская область (3914)


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Топ комментарии
+34
Полицейские для повышения показателей работы заставляли граждан совершать преступления на Днепропетровщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9199
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05.06.2020 09:58
+29
Створення та керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі до 13 років із конфіскацією майна. Авакова посадят на 13 лет?
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05.06.2020 09:53
+20
о, новое исполнение старой песни, что "это Порошенко привёл к власти Зеленского"
да вам - дебилам, все разумные люди кричали, что вам коломойские говносми промыли мозги... кто виноват в том, что вы - дебилы? Порошенко?
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05.06.2020 10:28
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Створення та керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі до 13 років із конфіскацією майна. Авакова посадят на 13 лет?
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05.06.2020 09:53 Ответить
закон в цьому випадку зворотньої дії не має, він зільниться з роботи і втече, бо інакше продовжуватиме керувати, а за відповідальність буде.
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05.06.2020 10:45 Ответить
Казалось при чем тут Аваков такое происходит в каждой стране,это норма
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05.06.2020 09:54 Ответить
осмелюсь не согласиться!!даже разочарую ВАС!!не в каждой даже стране в комментах напишут что разгул полиции это ,,норма" и за такую,,норму"в любой цивилизованной стране в первую очередь ,,уходят в отставку"министра и только потом идут разборки с министерством в целом.
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05.06.2020 10:02 Ответить
к сожалению отставка Авакова не спасёт ситуацию
и даже отставка Зеленского
если нет граждан, то нет и государства
это главная ошибка Порошенко
нельзя было уничтожать гражданское общество
, теперь они президенты чего ?
, что теперь Украина ?
73%? охметов? квартал?
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05.06.2020 10:15 Ответить
о, новое исполнение старой песни, что "это Порошенко привёл к власти Зеленского"
да вам - дебилам, все разумные люди кричали, что вам коломойские говносми промыли мозги... кто виноват в том, что вы - дебилы? Порошенко?
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05.06.2020 10:28 Ответить
Ну, насчет того что Порошенко в чем то виновен... Это как пальцем в небо. Каждый человек совершает ошибки, особенно в новой или неизвестной работе. И само собой одна из ошибок Пороха была как раз в "молчании", т.е. не разъяснял наглому охлосу что хотел или делал. Так что ничего нового- поменялись лишь знаменатели, уравнение осталось прежним. Изменились слова, не изменилась суть.
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05.06.2020 10:51 Ответить
73% відсотки настількі дурні, що їм треба весь час нагадувати про те, що вони мають саме таких правителів, на яких вони заслуговують.
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05.06.2020 11:20 Ответить
Гройсман
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06.06.2020 12:36 Ответить
то не треба було за шмарклю голосувати, там і інші були кандидати
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05.06.2020 10:47 Ответить
Таке по всій Україні. Гонитва не за результатом, а за показниками
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05.06.2020 09:55 Ответить
совок рулит, крепко засел в головах ылиты
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05.06.2020 10:17 Ответить
Так кажый день на разводах..где показатели!!! Нет показателей-значит ни чего не делаете!!! Вот пацаны и делали...
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05.06.2020 13:44 Ответить
Да, знаю, що адекватні копи стогнуть від ідіотизму. Але начальство вимагає
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05.06.2020 14:00 Ответить
😀"Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно"
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05.06.2020 09:56 Ответить
так і є, злочинність на нулі, завдяки міністру Рюкзакову, поліцаям доводиться справи фабрикувати, примушувати людей до злочинів, щоб робота була, оце то зажили при Шмарклі, всіх посадили.
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05.06.2020 10:50 Ответить
Полицейские для повышения показателей работы заставляли граждан совершать преступления на Днепропетровщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9199
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05.06.2020 09:58 Ответить
Незачет. Мент на плакатике в кацапской форме.
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05.06.2020 12:06 Ответить
якраз правильно - кагарлицькі мєнти ментально є кацапи. Адже коли вирішили постріляти, то про безпеку навколишніх зовсім не думали (є старі карьєри чи подібні місця, де людину важко зустріти).
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07.06.2020 01:18 Ответить
это вообще мозги на изнанку вывернутые - до такого додуматься!
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05.06.2020 10:11 Ответить
так роботи нема, злочинність побороли, суспільство майбутнього збудували, а менти не змогли перестроїтись, бояться нових часів, що доведеться у відставку йти, то самі примушували до злочинів, а потім успішно розкривали, ех, таку ідею зпаплюжжили
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05.06.2020 10:52 Ответить
Всегда есть работа в превентивном направлении, причем непочатый край, ведь преступники не с неба падают.
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05.06.2020 12:12 Ответить
я взагалі то жартував. але ви повністю праві.
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05.06.2020 12:34 Ответить
А реальные преступники уже закончились?
Так может лучше было бы гордиться, что нет преступности? Зачем ее плодить искусственно?
Бред какой-то! Но у зеленой полиции видимо свое понимание ситуации.
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05.06.2020 10:12 Ответить
Тут разное мышление: если дать хорошую зп то могут расслабится и типа зачем напрягаться и лезть под пули; если не дать то коррупция и взятки; если по показателям то тогда надо раскрывать и побольше- нет золотой середины, внутренней работы а также желание делать хорошее для своего государства, нет понятия того что полиция и туда ты идёшь защищать человека - гражданина , нет работы умом а проще избить и изнасиловать и тогда человек признается во всем что требуют от него(((
Я придерживаюсь того что нужно больше устанавливать уличных камер и во дворах тоже как во многих уже капиталистических государствах , которые будут помогать раскрывать преступность
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05.06.2020 10:30 Ответить
а як раніше без камер злочини розкривали? працювати треба поліції краще, а камери само собою, прогрес не стоїть на місці, і вогнепальну зброю, короткоствол.
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05.06.2020 11:04 Ответить
Раньше и СССР был, но мы исходим из того что сейчас происходит
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05.06.2020 11:15 Ответить
а я про що. сисисер не сисисер, питання не в ньому, а в якості роботи поліції, не тоді чи зараз, а взагалі. я про те, що колись без камер спостереження злочини розкривали, не тільки в сисисері а скрізь. Камери це добре, але працювати треба якісно і професійно.
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05.06.2020 11:53 Ответить
Конечно раньше раскрывали... Прям там, в тюрьме сидело 60% невиновных... Именно так и раскрывали.., Скольких там ОСУДИЛИ за Ткача? При совке? И именно в Павлограде??
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07.06.2020 00:47 Ответить
я не сперечаюсь за статистику розкриття злочинів тоді і зараз, добре відомі методи т.з. розкриття, показників і таке інше. я про те, що злочини всетаки розкривали і без камер спостереження. за кордоном % розкриття набагато менший, але ж це не значить, що там погано працюють. Та й не тільки за Ткача, за якогось маніяка, то декілка чоловік засудили і розстріляли.
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07.06.2020 08:57 Ответить
Та так і ловили..Впіймали....бо раніше сидів..слоника зробили,-роскажешь все шо і не було-от вже є показатель раскриваємості!
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05.06.2020 13:47 Ответить
і таке було, і зараз є. Правда випадків тортур для зізнання таки менше стало. Нема смисла бо щиросердне зізнання вже не доказ.
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05.06.2020 14:40 Ответить
Вообще-то где нет совести, там всегда появляются всякие изощрения. И не только в полиции.
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05.06.2020 12:19 Ответить
Судя по тому что єту бредятину толкает портновское ГБР авакяну наконец-то прилетает "благодарочка" от новых саюзничков. Поделом)
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05.06.2020 10:19 Ответить
Посмотри что творится в Америке из за одного копа. А у нас? Значит народ пока может потерпеть.
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05.06.2020 10:23 Ответить
ніграм пофіг, їм аби магазини пограбувати.
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05.06.2020 11:05 Ответить
При всей критике, наконец-то увидели работу ГБР, это позитивно. Но в том же Павлограде, сочинением поэм (уголовных дел) на предпринимателей, занимались и в 2012-2014 годах, некоторые "правоохранители" работают и до сих пор, отдельные уже успели перевестись, фамилии руководства, обэпов и следствия известны. Соседняя Терновка больна наркопроблемой. Может пошерстить негорящие архивы?
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05.06.2020 10:26 Ответить
Только в 12-14-м?))) А вместо ткача где всех подряд садили???
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07.06.2020 00:51 Ответить
ОПГ 'Поліція' с главарём Аваковым.
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05.06.2020 10:28 Ответить
Пару лет назад ментам отменили показатели по преступлениям и они сами вздохнули свободно, а тут по всей видимости сверху начали опять требовать показуху. Что говорить если с подачи министра сшили белыми нитками дело Шеремета!
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05.06.2020 10:34 Ответить
Кстати вполне реальная возможность. Сам принцип взаимоотношений- никто не нападает- нахрен армия. Никто не болеет- зачем столько врачей? Преступность уменьшилась, нахрен столько полицейских? Такая хрень идет испокон веков... Самое смешное, что не правительство ведь о том варнякает... Нарид не "желает кормить"...
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05.06.2020 11:00 Ответить
Пока не выжечь причинную опухоль, бандитский паханат будет давать метастазы. Система переваривает и калечит честных, принципиальных, ломает их через привязанности, семью, друзей. Работа на уровне райотделов, областных главков - капля в растекающееся смрадное болото. Бить надо в мозговые центры, и это - даже не министерский уровень, и не олигархи, а те - кто стоит за ними, кто знает, что любой засвет означает попадание в прицел и угрозу для разоблачения. https://maidanfire.blogspot.com/
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05.06.2020 10:35 Ответить
Что там антоха? Деканоидзе пока не обвинил?
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05.06.2020 10:52 Ответить
Моя полиция меня бережет - сама не спит мне не дает.
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05.06.2020 10:56 Ответить
Не розумію одного... До чого тут Аваков?)))
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05.06.2020 10:59 Ответить
він злочинність поборов, а поліцаї боялись що звільнять і самі примушували злочини скоювати, щоб потім розкривати, пішли проти самого Авакова!!!
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05.06.2020 11:07 Ответить
Це аваківська "реформа" поліції. Прийшов час і цього бандита притягнути до відповідальності.
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05.06.2020 11:27 Ответить
ответьте честно положа руку на сердце, вы верите мусорам и доверяете мусарне?))))
я нет. ни в чем. не та структура и не тем управляема.
самое прикольное что козырная членососка собакова антонина геращенко уже обвинила деканоидзе в неправильной аттестации мусоров и в провале мусарской реформы. )))))

делайте выводы и включайте мозги.
разве может быть у нормального министра такая шавка в замах?)))
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05.06.2020 11:37 Ответить
Бардак какой-то .
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05.06.2020 11:44 Ответить
СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4455
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05.06.2020 11:54 Ответить
Риба гниє з голови
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05.06.2020 15:09 Ответить
это прямой отголосок СОВКА, когда требуют повышения показателей, и вот, во что это ср*нь выливается!!!
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05.06.2020 19:40 Ответить
молодцы, хорошо сработали,
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05.06.2020 20:02 Ответить
А кто из них круче ДБР, Набу, прокуратура, СБУ, ГБР или Аваков. Извините если кого-то забыл, вас так дох стало
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06.06.2020 11:25 Ответить
 
 