Для лабораторий Минздрава выделили 650 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом, - Ляшко

Для лабораторных подразделений Минздрава из Фонда борьбы с COVID-19 выделили 650 млн грн.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, сейчас завершены все процедуры.

"650 млн гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью, так называемого стабилизационного фонда, перечислены в лабораторные подразделений Минздрава для того, чтобы обеспечить готовность и реагирование на распространение коронавирусной болезни", - подчеркнул главный санврач.

280 млн из выделенных средств предназначены для оплаты работы сотрудникам лабораторных центров, участвующих в проведении как эпидемиологических и лабораторных расследований.

В то же время, на закупку тест-систем, оборудования и реактивов было выделено около 300 млн грн, а на закупку ПЦР-тестов и реактивов - 190 млн грн.

Также читайте: Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, - главный санврач Ляшко