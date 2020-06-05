Для лабораторий Минздрава выделили 650 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом, - Ляшко
Для лабораторных подразделений Минздрава из Фонда борьбы с COVID-19 выделили 650 млн грн.
Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По словам Ляшко, сейчас завершены все процедуры.
"650 млн гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью, так называемого стабилизационного фонда, перечислены в лабораторные подразделений Минздрава для того, чтобы обеспечить готовность и реагирование на распространение коронавирусной болезни", - подчеркнул главный санврач.
280 млн из выделенных средств предназначены для оплаты работы сотрудникам лабораторных центров, участвующих в проведении как эпидемиологических и лабораторных расследований.
В то же время, на закупку тест-систем, оборудования и реактивов было выделено около 300 млн грн, а на закупку ПЦР-тестов и реактивов - 190 млн грн.
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