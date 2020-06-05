Украинские самолеты осуществили 17 миссий и доставили 950 т медпомощи для пяти стран НАТО

Украинские самолеты в рамках программы поддержки НАТО осуществили 17 миссий и доставили 950 тонн медицинских средств в пять стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии Украины в НАТО в Twitter.

"На сегодняшний день самолеты АН-124 и АН-125 осуществили в рамках программы поддержки НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 17 миссий и перевезли более 950 тонн медицинских средств, чтобы помочь пяти странам, включая Чехию, Словакию, Германию и Польшу в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский самолет "Мрия" уже дважды доставил партию медсредств в Канаду.

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