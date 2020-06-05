1 038 6
Украинские самолеты осуществили 17 миссий и доставили 950 т медпомощи для пяти стран НАТО
Украинские самолеты в рамках программы поддержки НАТО осуществили 17 миссий и доставили 950 тонн медицинских средств в пять стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии Украины в НАТО в Twitter.
"На сегодняшний день самолеты АН-124 и АН-125 осуществили в рамках программы поддержки НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 17 миссий и перевезли более 950 тонн медицинских средств, чтобы помочь пяти странам, включая Чехию, Словакию, Германию и Польшу в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, украинский самолет "Мрия" уже дважды доставил партию медсредств в Канаду.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правда,красовался в больнице в Хмельницком в костюме из Порошенковой помощи...позорник гундявый
Если курнуть с глубокой затяжкой - будет Ан-325, и Ан-425, и гулять так гулять -
Ан-745 - знай наших !