РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11005 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 038 6

Украинские самолеты осуществили 17 миссий и доставили 950 т медпомощи для пяти стран НАТО

Украинские самолеты осуществили 17 миссий и доставили 950 т медпомощи для пяти стран НАТО

Украинские самолеты в рамках программы поддержки НАТО осуществили 17 миссий и доставили 950 тонн медицинских средств в пять стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии Украины в НАТО в Twitter.

"На сегодняшний день самолеты АН-124 и АН-125 осуществили в рамках программы поддержки НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 17 миссий и перевезли более 950 тонн медицинских средств, чтобы помочь пяти странам, включая Чехию, Словакию, Германию и Польшу в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский самолет "Мрия" уже дважды доставил партию медсредств в Канаду.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские самолеты осуществили 17 миссий и доставили 950 т медпомощи для пяти стран НАТО 01

карантин (16729) помощь (7773) Мрия (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто такой АН-223 ???
показать весь комментарий
05.06.2020 10:21 Ответить
и #AN125?
показать весь комментарий
05.06.2020 10:22 Ответить
ну да, ну да...Только почему-то Пороху пришлось не то узбекский,не то казахский фрахтовать...бубочка ж упоротый, рогом в косяк упёрся...
Правда,красовался в больнице в Хмельницком в костюме из Порошенковой помощи...позорник гундявый
показать весь комментарий
05.06.2020 10:24 Ответить
Наверняка Ил-76 фрахтовали.
показать весь комментарий
05.06.2020 10:43 Ответить
Я смотрю редакторы уже накатила за день окружающей среды Ан-225
показать весь комментарий
05.06.2020 10:41 Ответить
Антоновцы заодно освоили новую модель транспортника - Ан-125.
Если курнуть с глубокой затяжкой - будет Ан-325, и Ан-425, и гулять так гулять -
Ан-745 - знай наших !
показать весь комментарий
05.06.2020 11:49 Ответить
 
 