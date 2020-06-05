В ВСУ за сутки зафиксировали 14 случаев COVID-19, всего болеют 142 человека, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 5 июня зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом и 3 - выздоровления.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:00 5 июня в Вооруженных силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 131 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 567 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток - 67 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, еще 4 военнослужащих находятся в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Еще семь человек (Николаевская и Киевская область - по 1 военнослужащему, Ровенская область ˗ 4 сотрудника ВСУ и Житомирская область ˗ 1 сотрудник ВСУ) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья также удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

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