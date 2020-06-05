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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов - 11,1 тыс., - Ляшко

За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов - 11,1 тыс., - Ляшко

За прошедшие сутки в Украине проведено 11,1 тыс. ПЦР-тестов, что является рекордным количеством с начала эпидемии коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"За минувшие сутки лабораторными центрами Минздрава совместно с другими лабораториями проведено рекордное количество ПЦР-тестов - это 11 100 исследований", - отметил Ляшко.

Главный санврач сообщил, что у пациентов с признаками коронавирусной болезни и с пневмонией в первую очередь берут материал для проведения ПЦР-тестирования. Если результат отрицательный, у больных берут кровь для проведения ИФА-тестирования.

"А также в случае, если взяли биоматериал и нет возможности провести исследование в течение первых суток, есть очередь на проведение исследования или лаборатория временно не работает, то тогда сразу берут дополнительно материал для проведения ИФА-анализов", - объяснил процедуру Ляшко.

По его словам, если у человека, который контактировал с больным СOVID-19, нет симптомов, то на четырнадцатый день после контакта ему также проводится ПЦР-тестирование или тест ИФА, если нет возможности провести ПЦР-тестирование в течение суток.

Ляшко добавил, что пациентам перед плановыми операциями проводится ИФА-тестирование. Если его результат является положительным, пациенту проводят ПЦР-тест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для лабораторий Минздрава выделили 650 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вы так больше делайте, потому что чем больше тестов тем больше будтете находить больных и тогда все поймут, что тот карантин в котром вы мариновали страну 3 месяца ничего по сути не дал.
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05.06.2020 10:39 Ответить
Достаточно провести 40 тыс. тестов по правилам соц опросов случайной выборкой /в разрезе по стране, по возрастным и социальным группам/, чтоб довольно точно провести корреляцию по Украине в % - ом отношении как больных, так и уже и переболевших!
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05.06.2020 10:40 Ответить
пипец...
Это кто должен сделать? Тупые клоуны захватившие власть для дерибана?

Да они только прочитав твой пост впадут в ступор от уймы неизвестных им слов, не говоря о том чтобы понять (про "сделать" я вообще молчу)...
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05.06.2020 11:14 Ответить
Достатньо подивитися на Польщу яка з таким же населенням дає зовсім інші результати.
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05.06.2020 11:15 Ответить
 
 