За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов - 11,1 тыс., - Ляшко
За прошедшие сутки в Украине проведено 11,1 тыс. ПЦР-тестов, что является рекордным количеством с начала эпидемии коронавируса.
Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"За минувшие сутки лабораторными центрами Минздрава совместно с другими лабораториями проведено рекордное количество ПЦР-тестов - это 11 100 исследований", - отметил Ляшко.
Главный санврач сообщил, что у пациентов с признаками коронавирусной болезни и с пневмонией в первую очередь берут материал для проведения ПЦР-тестирования. Если результат отрицательный, у больных берут кровь для проведения ИФА-тестирования.
"А также в случае, если взяли биоматериал и нет возможности провести исследование в течение первых суток, есть очередь на проведение исследования или лаборатория временно не работает, то тогда сразу берут дополнительно материал для проведения ИФА-анализов", - объяснил процедуру Ляшко.
По его словам, если у человека, который контактировал с больным СOVID-19, нет симптомов, то на четырнадцатый день после контакта ему также проводится ПЦР-тестирование или тест ИФА, если нет возможности провести ПЦР-тестирование в течение суток.
Ляшко добавил, что пациентам перед плановыми операциями проводится ИФА-тестирование. Если его результат является положительным, пациенту проводят ПЦР-тест.
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