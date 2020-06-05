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Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве и еще 11 регионах страны из-за проведения массовых акций

Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве и еще 11 регионах страны из-за проведения массовых акций

Полиция усилила меры безопасности в городах, где запланированы массовые мероприятия. Акции пройдут в столице и 11 регионах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

 Сегодня, 5 июня, в центре столицы и 11 регионах государства запланировано проведение массовых акций.

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники структурных подразделений полиции, военнослужащие НГУ, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

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Правоохранители обращаются к организаторам и учасников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

акция (2423) ВР (29230) митинг (2556) Нацполиция (16434) Национальная гвардия (2110)


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что, будут отлавливать, пытать и насиловать)))
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05.06.2020 10:41 Ответить
Полиция усилила меры в связи с акциями против полиции. Однако. Гы.
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05.06.2020 10:43 Ответить
Боятся людей
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05.06.2020 10:44 Ответить
я смотрю у мусоров собакова инстинкт самосохранения сошел на ноль. видать решили что поймали бога за бороду))))
посмотрите что творится в Америке и поймите, если загорится у нас, то Америка вам покажется детским лепетом.и вспомните как боялись даже чихнуть в своих норах в 2014.
только количество стволов у населения тогда было в десятки раз меньше. не будите лихо пока оно тихо. )))))украинцы терпеливы, но если терпение лопнет ..........., не стоит его испытывать.
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05.06.2020 12:07 Ответить
 
 