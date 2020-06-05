Правоохранители усилили меры безопасности в Киеве и еще 11 регионах страны из-за проведения массовых акций
Полиция усилила меры безопасности в городах, где запланированы массовые мероприятия. Акции пройдут в столице и 11 регионах страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления коммуникации Национальной полиции Украины.
Сегодня, 5 июня, в центре столицы и 11 регионах государства запланировано проведение массовых акций.
Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники структурных подразделений полиции, военнослужащие НГУ, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.
Правоохранители обращаются к организаторам и учасников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
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посмотрите что творится в Америке и поймите, если загорится у нас, то Америка вам покажется детским лепетом.и вспомните как боялись даже чихнуть в своих норах в 2014.
только количество стволов у населения тогда было в десятки раз меньше. не будите лихо пока оно тихо. )))))украинцы терпеливы, но если терпение лопнет ..........., не стоит его испытывать.