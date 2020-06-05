67 причастных к перестрелке в Броварах уже установлены, 39 лицам избрана мера пресечения, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил об установлении 67 человек, причастных к перестрелке в Броварах Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил сегодня, выступая с трибуны ВР.

"По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 уведомлены о подозрении, в том числе пятерым – заочно, 39 лицам избрана мера пресечения", - сказал Аваков.

Он напомнил, что "на горячем" были задержаны 11 человек, затем были задержаны еще более двух десятков подозреваемых, 1 июня в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая инициатора этого события.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.