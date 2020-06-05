Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Наталия Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Требующие отставки Авакова митингующие привезли под здание Рады старый милицейский "бобик" - памятник полицейской реформе. Они подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". Потом автомобиль перевернули. Полицейские пытались затушить огонь, но потом отошли.

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Фото: Наталия Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ