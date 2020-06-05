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Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Наталия Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Требующие отставки Авакова митингующие привезли под здание Рады старый милицейский "бобик" - памятник полицейской реформе. Они подожгли файеры и закидали ими милицейский "бобик". Потом автомобиль перевернули. Полицейские пытались затушить огонь, но потом отошли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты пикетируют Раду с требованием отставки Авакова: "Нет полицейскому государству!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 01
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 02
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 03
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 04
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 05
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 06
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 07
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 08
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 09
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 10
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 11
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 12
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 13
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 14
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 15
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 16

Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 17

Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 18
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 19
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 20
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 21
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 22
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 23
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 24
Митингующие под Радой за отставку Авакова подожгли файеры и закидали ими милицейский бобик 25

Фото: Наталия Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Аваков Арсен (3444) акция (2423) ВР (29230) отставка (3151) протест (5857)


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Топ комментарии
+32
Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
або
В своїй хаті своя правда і сила і воля
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05.06.2020 11:06
+28
так де борцун белецкий с гаремом? Чо ж так палимся на авакове?)))
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05.06.2020 11:04
+27
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
(1857 рік, Нижній Новгород)
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05.06.2020 11:07
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Правила форума Совет форумчан
О, пошла жара.
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05.06.2020 11:03 Ответить
так де борцун белецкий с гаремом? Чо ж так палимся на авакове?)))
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05.06.2020 11:04 Ответить
та дзеркалять, гебняві, як книжка Бєзмєнова пише...

https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1268872247713959942 8 ч

Почалась пора "кишенькових керованих майданів", які будуть створювати ілюзію, що в Україні ще живий протестний рух і маси мають хоч якийсь вплив на владу. Малочисельність і оперетковість таких акцій остаточно може вбити віру у ефективність Майдану як такого. На це і розрахунок.
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05.06.2020 23:04 Ответить
теперь понятно по чему вавий 1 й ишако оманское стрелок из лука мля прям Эрот свалил из Киева
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05.06.2020 11:04 Ответить
ну що толку палити якусь бутафорію?
осінь покаже, який відсоток в країні народу, а якій - нарІду
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05.06.2020 11:05 Ответить
кагарлицьку поліцію - на гасіння "пожежі"
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05.06.2020 12:08 Ответить
Авакова в отставку!
Преступность в Украине сейчас превзошла уровень 90-х, скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней некому.
сегодня уровень организованной преступности в стране "поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е".
Также, Валерий Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах МВД осталось очень мало.

"Их (профессионалов) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет.
Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой.

Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банкомат за тысячу долларов".
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06.06.2020 00:16 Ответить
Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
або
В своїй хаті своя правда і сила і воля
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05.06.2020 11:06 Ответить
Потрібно було рюкзакана засунути в бобік!
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05.06.2020 11:06 Ответить
бобика в бобик? аригинально ))))
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05.06.2020 21:45 Ответить
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
(1857 рік, Нижній Новгород)
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05.06.2020 11:07 Ответить
Який же геній був... Майже 200 років, а під наше сьогодення ідеальний опис...
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05.06.2020 11:09 Ответить
Діждалися...
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05.06.2020 11:17 Ответить
https://censor.net/user/441517, припиніть брати уроки української в азарова.
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05.06.2020 11:26 Ответить
Чому? Мені подобається азарівщина. Принаймні він радив братися за лопати, а не соплі
розпускав на весь "Кобзар".
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05.06.2020 11:36 Ответить
о, так, воно було нахабне та зневажливе - хєрові у вас авторитети.
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05.06.2020 11:40 Ответить
Кіля Азіров був ізвєстний пахарь та рубщик капусти 😂
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05.06.2020 12:50 Ответить
Полицейские с огнетушителями-классная фотка!
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05.06.2020 11:08 Ответить
и где они их взяли? неужели догадывались о подпале "бобика" ?
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05.06.2020 21:46 Ответить
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05.06.2020 22:05 Ответить
Браво!
"Нет" мусорскому беспределу!
Сейчас полезут из всех щелей зеленые тараканы с воплями "хулиганы зрения лишают", "это провокация расейских спецслужб против самава чилавечнава преЗедента", "руки прочь от незаменимава министра".
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05.06.2020 11:09 Ответить
это все организованно раскачивают страну а ЗЕ в засаде из за кустиков наблюдает
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05.06.2020 11:14 Ответить
вавий из засады с луком как его далёкий предко из Бабильских еврев в войске Дриявуша 3го
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05.06.2020 11:18 Ответить
Я проти відставки Аввакова допоки не буде відомо хто на його місце.
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05.06.2020 11:15 Ответить
На его место пропихнут очередную кацапскую гниду...
Потому и затеяли это гавно.
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05.06.2020 11:17 Ответить
Кура на міністра? Досвідчений опер. Але я б за Деканеідзе. А Стерненка в зами.
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05.06.2020 11:25 Ответить
петро надо на его место
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07.06.2020 19:56 Ответить
скільки ж ще бидлоти в намордниках.головне протестують) та познімайте намордники раби нещасні!
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05.06.2020 11:24 Ответить
до этого надо дорасти сначала не у всех столько ума
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07.06.2020 19:54 Ответить
Собака ж не винна)))
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05.06.2020 11:26 Ответить
вот где настоящие продажные твари, от партии «Солідарність» и «Єдність» которые продались... и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домища:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY

о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:

https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
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05.06.2020 11:32 Ответить
Пора, дорогие протестанты, переходить ко второй стадии протеста - там за Домом офицеров есть магазин - пора начинать грабить!
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05.06.2020 11:40 Ответить
Не подсказывай.
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05.06.2020 12:23 Ответить
мутка еще та....ну да авакян то еще падло....Но кого хотят вместо него?? Опять какое то новое лицо с прокацапскими взглядами и правильной фамилией???
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05.06.2020 11:49 Ответить
Аваков в 2014 году остановил оккупацию Донбасса и Харькова. А что делали эти, которые сейчас прикрываются черно-красными флагами? Они будут останавливать?
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05.06.2020 12:21 Ответить
Мітингувальники під Радою підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік" - Цензор.НЕТ 2216
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05.06.2020 11:55 Ответить
В США не совсем бледные , а у нас откровенно зелёные .
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05.06.2020 12:06 Ответить
Ну что, присоединяемся к протестующим США, защищающие права негров-наркоманов? Очень своевременно, ко времени, перед выборами .
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05.06.2020 12:08 Ответить
А что порашеботы затаились? Ваш Петя его назначал и всё правление Аваков его устраивал!
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05.06.2020 12:21 Ответить
И сейчас устраивает.
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05.06.2020 12:22 Ответить
Ти маніпулятор. Аваков після Майдану пройшов до влади по квоті "Народного фронту" Яценюка. А Петя згвалтував тебе в шкільному спортзалі, коли тобі було 14 років. А то був не Петя а вчитель фізкультури ? Да какая разніца !
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05.06.2020 12:45 Ответить
НУ почему, мать вашу, этим пратистантам обязательно вытаптывать газон в парке?
На асфальте протестовать не прикольно?
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05.06.2020 12:59 Ответить
Какие креативные и резвые! Им бы ещё ещё и образование достойное.Хорошие б мусора получились!
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05.06.2020 13:39 Ответить
ну то что собакова нах с пляжа. так это и к гадалаке не ходи. это редкостная мразь. ))))
его место на зоне а не в кабинете министра. ))))
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05.06.2020 13:40 Ответить
Нельзя всех полицейских равнять по паре подонков, которые пробрались в полицию, чтобы делать свои черные дела. Они к тому же белые. Давайте всех белых мочить.
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05.06.2020 14:13 Ответить
Аваков отреагировал, и очень жестко по этому вопиющему случаю.
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05.06.2020 14:15 Ответить
Это поц Аваков ,должен был уйти в отставку ,сразу после Княжечей и рюкзаков,🙇😬
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05.06.2020 14:20 Ответить
Lyk по паре подонков? Да там весь рай.отдел такой,все все знали😣
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05.06.2020 14:22 Ответить
Ні там вся поліція покидьки, а не один райвідділ
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05.06.2020 16:31 Ответить
допустим Авакова в отставку.а кого вместо него?прокацапского квартальца очередного.пусть уж лучше этот будет.
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05.06.2020 22:11 Ответить
Зверніть увагу на те, що народ (натовп) постійно кого б не обрав (або прогнав, заплював і так далі, будь-які варіанти) - все одно залишається в дурнях(!).
Напрошується висновок, що ця "гра" спочатку розрахована на поразку.
Потрібно міняти "гру".
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05.06.2020 23:27 Ответить
.
Для проведения акции показухи менты выделили бобик на сожжение.
Не будут же они выдавать на списание новую легковуху.
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік" - Цензор.НЕТ 304

Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік" - Цензор.НЕТ 1224
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06.06.2020 09:04 Ответить
театральное представление.
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06.06.2020 09:56 Ответить
нормальная акция, есть классная картинка, есть адекватные требования, пока нет результата, но не беда. как говорил давным-давно мой инструктор по вождению - главное всё делать правильно, а скорость придёт
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06.06.2020 15:07 Ответить
это что авакомайдан начинаеться нет чтоб уйти по хорошему и не раскачивать страну
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07.06.2020 19:53 Ответить
фаеры машинки детский сад какойто где мотоциклисты с пулеметами
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07.06.2020 20:37 Ответить
а где ветераны и патриоты одни школьники похоже
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07.06.2020 20:38 Ответить
аваковшина уже достала всех долой авакова и аваковшину
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07.06.2020 20:41 Ответить
маты на плакатах это нормально для молодежи
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07.06.2020 20:44 Ответить
или аваков или украина
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07.06.2020 20:45 Ответить
техосмотры ему падла надо вводитьдостал уже наркотой уже чуть ли не в открытую торгуют
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07.06.2020 20:47 Ответить
хитрый арсен уйди сам похорошему тебя витя в ростове ждет
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07.06.2020 20:48 Ответить
Дуже мало людей
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07.06.2020 22:10 Ответить
Хлопці молодці. Аваков чорт.
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08.06.2020 09:47 Ответить
 
 